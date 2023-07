Gli azzurri della 4×200 stile libero maschile hanno staccato il pass per la Finale ai Campionati Mondiali 2023 di nuoto, rassegna in scena questa settimana in Giappone, precisamente a Fukuoka. Marco De Tullio (1:47.77), Matteo Ciampi (1:46.89), Filippo Megli (1:45.62) e Stefano Di Cola (1:45.84) nello specifico hanno compiuto l’impresa registrando il terzo crono in semifinale con il tempo d’ingresso di 7:06.12.

Un risultato molto importante per i nostri ragazzi, autori i una prestazione consistente e motivati a fare la voce grossa anche nell’ultimo atto, come rimarcato da loro stessi in fase di commento ai microfoni della Federnuoto.

“Ho nuotato un po’ male stamattina – ha esordito De Tullio – ero stanco di spalle, ma il pomeriggio sono abituato a fare molto meglio”. A fargli Eco è Megli: “E’ la mia prima gara al mondiale, l’unica, e credo che sia andata bene, anche se ho preso una boccata d’acqua nell’ultimo cinquanta. Sono felice dopo 15 giorni di attesa. In finale cercheremo di fare la miglior gara possibile“.

Per Di Cola invece l’accesso in Finale rappresenta uno step in più sul percorso della squadra: “Era importante qualificarci in Finale dopo che l’anno scorso eravamo rimasti fuori per un decimo. Personalmente 1’45”84 nuotato al mattino va moto meglio rispetto a quello che avevo fatto nei giorni scorsi”.

Foto: LaPresse