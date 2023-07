Nuoto, Leonardo Deplano in vista della semifinale: “Devo togliere qualche decimo e migliorare partenza e uscita”

Leonardo Deplano ha ottenuto il pass per disputare la semifinale nei 50 stile libero ai Campionati Mondiali 2023 di nuoto, competizione in scena a Fukuoka (Giappone). L’azzurro, già medaglia d’argento nella distanza ai Campionati Europei, ha registrato il quattordicesimo tempo mettendo a referto 21.99′ con una prestazione altalenante, contrassegnata da qualche sbavatura in partenza e nella respirazione.

Tuttavia il nativo di Firenze avrà modo di alzare l’asticella già nel pomeriggio nipponico, andando a caccia della Finale: “Mattinata buona – ha detto Leonardo ai microfoni della Federnuoto- ho centrato la semifinale e adesso il prossimo obiettivo è la Finale. In acqua mi sentivo bene, non penso di aver commesso errori tecnici, proverò a spingere in semi e prendermi la Finale“.

L’obiettivo sembra chiaro quindi per l’azzurro: “Dovrò togliere qualche decimo e migliorare partenza e uscita; le respirazioni sono ancora tante ma è il mio punto debole e devo lavorarci. In Giappone siamo arrivati due settimane fa, prima a Tokyo e poi qui a Fukuoka, e ci siamo trovati bene”.

