Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 28 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Saranno ancora sei i titoli assegnati oggi, venerdì 28 luglio, ai Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone: tornerà in acqua il Setterosa nella finale per il bronzo della pallanuoto femminile contro l’Australia, mentre la medaglia d’oro sarà affare tra Paesi Bassi e Spagna.

Le altre cinque finali odierne riguarderanno tutte il nuoto in corsia (100 metri stile libero maschili, 200 metri rana femminili, 200 metri dorso maschili, 200 metri rana maschili e staffetta 4×200 metri stile libero maschile).

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Venerdì 28 luglio

03.32 NUOTO IN CORSIA 100 metri farfalla maschili, batterie (Piero Codia, Federico Burdisso) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

03.52 NUOTO IN CORSIA 200 metri dorso femminili, batterie (Margherita Panziera) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

04.12 NUOTO IN CORSIA 50 metri stile libero maschili, batterie (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

04.30 PALLANUOTO FEMMINILE Canada-Grecia (Finale 7° posto) – Recast TV

04.39 NUOTO IN CORSIA 50 metri farfalla femminili, batterie – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

04.55 NUOTO IN CORSIA Staffetta 4×200 metri stile libero maschile, batterie (Italia – Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Filippo Megli, Stefano Di Cola) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

05.13 NUOTO IN CORSIA 800 metri stile libero femminili, batterie (Simona Quadarella) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

06.00 PALLANUOTO FEMMINILE Italia-Australia (Finale 3° posto) (Italia – 1 Giuseppina Aurora Condorelli, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Avegno, 5 Sofia Giustini, 6 Dafne Bettini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Roberta Bianconi, 9 Valeria Palmieri (capitano), 10 Claudia Roberta Marletta, 11 Agnese Cocchiere, 12 Giulia Viacava, 13 Caterina Banchelli) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Action HD, Sky Go, Now, Recast TV

09.30 PALLANUOTO FEMMINILE Stati Uniti-Ungheria (Finale 5° posto) – Recast TV

11.00 PALLANUOTO FEMMINILE Paesi Bassi-Spagna (Finale) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.02 NUOTO IN CORSIA 100 metri stile libero maschili, femminili – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.09 NUOTO IN CORSIA 100 metri farfalla maschili, semifinali (ev. Piero Codia, Federico Burdisso) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.20 NUOTO IN CORSIA 200 metri dorso femminili, semifinali (ev. Margherita Panziera) – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.40 NUOTO IN CORSIA 50 metri stile libero maschili, semifinali (ev. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.49 NUOTO IN CORSIA 200 metri rana femminili, finale – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

13.59 NUOTO IN CORSIA 200 metri dorso maschili, finale – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

14.08 NUOTO IN CORSIA 50 metri farfalla femminili, semifinali – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

14.24 NUOTO IN CORSIA 200 metri rana maschili, finale – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV

14.40 NUOTO IN CORSIA Staffetta 4×200 metri stile libero maschile, finale (ev. Italia – Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Filippo Megli, Stefano Di Cola) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, Recast TV



PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Hiroki Kawaguchi/DPPI