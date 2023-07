Nuoto di fondo, Barbara Pozzobon: “Ho disputato una gara di buon livello”; Rachele Bruni: “Speravo meglio”

Calato il sipario sulla 5 km in questi Mondiali di nuoto di fondo 2023 a Fukuoka (Giappone). La Germania continua a monopolizzare la scena ed è stata ancora la tedesca Leonie Beck a imporsi, concedendo il bis dopo il trionfo nella 10 km. Grazie a una grande progressione, la teutonica, che si allena nel gruppo di Fabrizio Antonelli, è andata a prendersi il titolo con il tempo di 59’31″7 a precedere l’olandese Sharon van Rouwendaal (59’32″7) e la brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa uscente (59’33″9).

Quinta posizione per Barbara Pozzobon, in una stagione in cui ha dovuto cambiare tutto per via della cancellazione del programma iridato della 25 km. La trentenne di Maserada del Piave, argento europeo nella 25 km di Ostia lo scorso anno, ha toccato il tabellone in top-5 con il crono di 59’35″8, dietro alla portoghese Angelica Andre (59’35″6).

“Sono felice della mia gara passare dalla 25 km non è facile. Abbiamo puntato sulla velocità mi sembra di aver fatto una gara di buon livello. E’ stata una gara, al primo giro e mezzo non avevo buone sensazioni. Poi c’ho messo tutto per l’obiettivo finale. Ci siamo preparati bene e abbiamo modificato la alcune cose dopo la cancellazione della prova più lunga. Sono soddisfatta“, le dichiarazioni di Pozzobon alla Rai.

Poco da fare per Rachele Bruni che ha concluso ventunesima a quasi due minuti (11h01’24″2): “Speravo meglio, dopo il primo giro e mezzo ho iniziato a staccarmi. Ora dovrò valutare con il mio allenatore il lavoro da fare“, le poche parole della toscana, che da qualche tempo si è trasferita in Brasile per allenarsi.

Foto: LaPresse