Nuoto, Ceccon striglia la Nazionale: “Se lavori bene durante l’anno, i risultati arrivano. A buon intenditor…”

Termina con un quinto posto nei 50 dorso il Mondiale 2023 di nuoto di Thomas Ceccon. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 2001 parte bene, ma poi cala un po’ nella seconda parte di gara e non riesce a conquistare un posto sul podio.

Nonostante non sia arrivata la medaglia, Ceccon è però comunque felice dopo la sua prova. “Mi sento di dire che sono contento – ha affermato il nativo di Thiene davanti ai microfoni di Rai Sport -. Sono venuto qua con degli obiettivi e li ho raggiunti, quindi bene”.

Il nuotatore italiano ha poi aggiunto: “Il 50 dorso sapevo che era difficile, anche se, visti i tempi, il terzo posto era abbastanza abbordabile. Verso la fine forse sono calato un po’ purtroppo perché sono partito molto forte e fare così mi ha fregato. Alla fine comunque è un Mondiale soddisfacente, a parte qualche errore che ho fatto. Non sono venuto qua con l’idea di dover vincere tutto. Ho fatto delle buone prove e mi sono confermato al top in tre stili e questo vuol dire che quest’anno ho lavorato bene. Ora la stagione è finita e sono contento”.

Thomas ha concluso con un messaggio per la squadra italiana: “Ho sentito l’intervista di Nicolò (Martinenghi, ndr) di questa mattina, dove lui parlava per sé nel dire che manca magari un po’ di voglia e determinazione. Ecco questa cosa secondo me non vale solo per lui, bensì un po’ tutta la squadra. Veniamo da due anni fantastici ed è sempre difficile ripetersi. Magari moltissima gente ha un po’ rallentato dopo quello che ha fatto l’anno scorso per poi dare il massimo l’anno prossimo alle Olimpiadi. È sbagliato fare così, perché ovviamente anche io punto alle Olimpiadi, ma sono venuto qua e ho fatto praticamente i miei migliori, tranne il dorso. Dunque se si lavora tutto l’anno bene, poi nella gara internazionale si dovrebbe andare bene. A buon intenditor, poche parole… Non voglio dire altro, ma ci dobbiamo lavorare. Ci sono alcuni dettagli sia tecnici che di squadra che vanno sicuramente migliorati”.

