Nuoto artistico oggi, Mondiali 2023: orari finali 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Altri due titoli da assegnare ai Mondiali di nuoto artistico 2023 nel Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone. La Nazionale Italiana di Patrizia Giallombardo sarà protagonista in due gare in questo 16 luglio, senza però marcare presenza in una gara in cui avrebbe potuto dire la sua per il massimo alloro.

Parliamo ovviamente del doppio misto tecnico, dove l’Italia non è iscritta nonostante sia campione in carica. Assenza dovuta ovviamente all’infortunio patito da Giorgio Minisini, che non ha potuto comporre la coppia d’oro con Lucrezia Ruggiero.

Quest’ultima sarà impegnata però in un’altra finale, quella del doppio tecnico femminile, assieme alla decana della nostra Nazionale Linda Cerruti, inizio alle 12.30 italiane. Durante la notte del Bel Paese, alle 3.00, il preliminare tecnico a squadre con Cerruti e Ruggiero assieme a Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino.

Le prove di quest’oggi saranno visionabili su Sky Sport Summer HD (finale doppio tecnico femminile), Sky Sport Arena HD (finale del doppio misto tecnico) e Sky Sport Action HD (tranne la finale del doppio misto tecnico), oltre che a numerose apparizioni su Rai Due che manderà un flusso costante delle varie discipline dalle 6.00. In diretta streaming su Sky Go, Now, Rai Play e Rai Play 3 (tranne la finale del doppio tecnico), mentre OA Sport vi garantirà la diretta testuale della finale del doppio misto tecnico.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO ARTISTICO 16 LUGLIO

Domenica 16 luglio (orari italiani)

03.00: preliminare team tecnico – Italia (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino)

09.30: finale doppio misto tecnico

12.30: finale doppio tecnico – Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero



MONDIALI NUOTO ARTISTICO 16 LUGLIO, DOVE VEDERE LE GARE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer HD (solo per la finale del duo tecnico), Sky Sport Arena HD (solo per la finale del doppio misto tecnico) e Sky Sport Action HD (tranne la finale del doppio misto tecnico)

Diretta streaming: RaiPlay 3 (tranne per la finale del doppio tecnico), SkyGo e Now

Diretta testuale: OA Sport (solo per la finale del doppio tecnico)

Foto: LaPresse