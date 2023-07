Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero: “Non abbiamo sbagliato nulla”; Linda Cerruti: “Un tuffo durato tre minuti e mezzo”

Si sblocca il medagliere dell’Italia ai Mondiali delle discipline acquatiche in corso di svolgimento a Fukuoka, in Giappone, grazie a Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti, che nell’ultima finale di giornata centrano una stupenda medaglia d’argento nel duo tecnico femminile del nuoto artistico. Le due azzurre hanno commentato la loro impresa.

La gioia di Lucrezia Ruggiero: “Evviva! Non abbiamo sbagliato nulla. Questa sera bistecche. Siamo contente di quello che abbiamo fatto e considerando che questo è il nostro esordio mondiale come coppia, è un ottimo punto di partenza. Non abbiamo fatto errori e il primo obiettivo l’abbiamo raggiuto”.

La riflessione di Linda Cerruti: “Con l’introduzione delle nuove regole è uno sport completamente diverso, che non lascia spazio al minimo errore. E’ molto più stressante e anche l’ansia prima della gara è molto diversa. Io stessa, pur non facendo tutte le gare di prima, mi sento quasi più stanca, perché mentalmente è davvero tosta. E’ come se fosse un tuffo che dura tre minuti e mezzo”.

Foto: LaPresse