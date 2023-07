Nuoto artistico, MAGIA SURREALE! Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero epiche: storico argento nel duo tecnico ai Mondiali!

Grazie ad un miglioramento di quasi 30 punti nell’esecuzione rispetto ai preliminari, Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti centrano una stupenda medaglia d’argento nella finale del duo tecnico femminile ai Mondiali 2023 di nuoto artistico, in corso a Fukuoka, in Giappone.

La coppia italiana, entrata in finale con l’ottavo punteggio, innalza la difficoltà totale dell’esercizio da 26.2 a 34.1, confermando in buona sostanza l’impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione), che sale comunque da 97.3500 a 97.4000, ma compie il capolavoro nell’esecuzione degli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l’acrobatico iniziale), che passa da 136.9167 a 165.6334, con uno score complessivo che vola da 234.2667 a 263.0334.

Fenice d’argento per le azzurre, che non incappano nell’errore visto nei preliminari, quando avevano subito una penalità nell’ultima parte di gambe e si portano sul secondo gradino del podio. L’esercizio delle azzurre è cucito a meraviglia sulla musica The Phoenix di Stefano Simmaco, grazie alla coreografia di Svetlana Romashina. Il successo delle azzurre va condiviso anche con la riserva Francesca Zunino.

A sorpresa oro e titolo iridato vanno alle nipponiche Mashiro Yasunaga e Moe Higa, entrate in finale con l’ultimo punteggio utile e risultate poi prime con 273.9500 (con 10.9166 punti in più rispetto alle azzurre), mentre il bronzo va alle iberiche Iris Tio Casas ed Alisa Ozhogina Ozhogina, terze con 257.8368 (a 16.1132 dal primo posto).

FINALE DUO TECNICO FEMMINILE

1 Giappone Higa Moe, Yasunaga Mashiro 34.3000 101.9000 172.0500 273.9500

2 Italia Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero 34.1000 97.4000 165.6334 263.0334 (-10.9166)

3 Spagna Alisa Ozhogina, Iris Tio 31.4000 101.4500 156.3868 257.8368 (-16.1132)

4 Cina Wang Liuyi, Wang Qianyi 24.8000 107.8000 141.6099 249.4099 (-24.5401)

5 Austria Anna-Maria Alexandri, Eirini Alexandri 25.3500 101.7000 138.8117 240.5117 (-33.4383)

6 Grecia Sofia Malkogeorgou, Evangelia Platanioti 26.3500 101.0000 137.4784 238.4784 (-35.4716)

7 Paesi Bassi Bregje de Brouwer, Noortje de Brouwer 25.0000 100.0000 131.7799 231.7799 (-42.1701)

8 Gran Bretagna Kate Shortman, Isabelle Thorpe 24.8500 96.8500 131.5301 228.3801 (-45.5699)

9 Messico Nuria Diosdado, Joana Jimenez 22.7000 96.9000 125.6667 222.5667 (-51.3833)

10 Ucraina Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 16.8000 104.0500 109.1099 – 213.1599 60.7901

11 Portogallo Beatriz Goncalves, Cheila Vieira 21.6500 92.8000 115.6600 – 208.4600 65.4900

12 Israele Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 16.6000 94.7500 87.9832 – 182.7332 91.2168

PRELIMINARI

1 Cina Wang Liuyi, Wang Qianyi 33.60 173.4834 106.8500 280.3334 (Q)

2 Austria Anna-Maria Alexandri, Eirini Alexandri 34.85 173.6733 101.6500 275.3233 (Q)

3 Ucraina Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 35.10 170.8934 103.3000 274.1934 (Q)

4 Paesi Bassi Bregje de Brouwer, Noortje de Brouwer 33.10 161.4135 98.5500 259.9635 (Q)

5 Israele Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 33.40 154.4284 94.3000 248.7284 (Q)

6 Messico Nuria Diosdado, Joana Jimenez 29.60 146.8500 97.3500 244.2000 (Q)

7 Grecia Sofia Malkogeorgou, Evangelia Platanioti 26.35* 137.1167 99.0500 236.1667 (Q)

8 Italia Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero 26.20* 136.9167 97.3500 234.2667 (Q)

9 Spagna Alisa Ozhogina, Iris Tio 22.45* 125.1559 103.5500 228.7059 (Q)

10 Gran Bretagna Kate Shortman, Isabelle Thorpe 24.70* 130.5067 96.4000 226.9067 (Q)

11 Portogallo Beatriz Goncalves, Cheila Vieira 27.35 126.9366 90.6500 217.5866 (Q)

12 Giappone Higa Moe, Yasunaga Mashiro 17.20* 113.4200 101.8500 215.2700 (Q)

Foto: LaPresse