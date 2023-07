NASCAR, Atlanta: Byron vince con la pioggia

William Byron vince ad Atlanta nella NASCAR Cup Series grazie alla pioggia. 185 dei 260 giri da compiere sono stati sufficienti per il nativo di Charlotte per imporsi in Georgia al termine di una sfida molto interessante che per la prima volta si è tenuta in notturna.

Quarta affermazione della regular season 2023 per il #24 di Hendrick Motorsports, la seconda in carriera per il forte americano nel noto impianto di Atlanta che recentemente è stato completamente riconfigurato e reso unico nel proprio genere.

Daniel Suarez (Quaker State Chevrolet #99), unico messicano dello schieramento, ha concluso in seconda posizione precedendo AJ Allmendinger (Farmsmart Chevrolet #16), Michael McDowell (FR8Auctions.com Ford #34) e Kyle Busch (Cheddar’s Scratch Kitchen Chevrolet #8).

Loudon attende ora la NASCAR Cup Series, impianto completamente differente rispetto ad Atlanta. Inizia la lentissima corsa verso i NASCAR Playoffs che scatteranno a settembre con la Southern 500 in quel di Darlington (South Carolina).

Foto. LaPresse