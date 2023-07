MXGP, la tappa di Lommel sancirà la fuga definitiva di Jorge Prado?

Jorge Prado vuole chiudere i conti ufficialmente verso la corsa al titolo della classe regina. Il Mondiale motocross 2023 darà allo spagnolo la ghiotta occasione di avvicinarsi ulteriormente al suo obiettivo, dato che nel corso del prossimo fine settimana sarà la volta del Gran Premio delle Fiandre, tredicesimo appuntamento stagionale.

La classifica generale del Mondiale MXGP vede il portacolori del team Gas Gas letteralmente in fuga. Dopo la tappa della Repubblica Ceca, infatti, il giovane talento iberico si è portato a quota 614 punti con un vantaggio ormai di 104 lunghezze su Romain Febvre (510) mentre è terzo Jeremy Seewer con 465 ormai staccatissimo. Discorso identico per Ruben Fernandez, quarto con 452, mentre Jeffrey Herlings, assente ormai da tempo, è precipitato in settima piazza.

A questo punto, quindi, Jorge Prado può davvero iniziare a fare i conti sul quando potrà festeggiare il suo primo titolo nella classe regina. Dopo i due conquistati nella MX2 nel 2018 e 2019, il pilota nativo di Lugo ha la strada davvero spianata per centrare il suo primo alloro in MXGP. Dovrà solamente fare attenzione a non correre rischi eccessivi e condurre in porto un vantaggio ormai amplissimo.

Con la tappa di Lommel mancano solamente 7 appuntamenti alla conclusione del Mondiale 2023. In totale, quindi, 14 manche per un complessivo di 350 punti. Per la matematica, quindi, occorrerà ancora qualche settimana al talento spagnolo, ma sostanzialmente la questione titolo è chiusa. La stagione, oggettivamente, ha regalato ben poche emozioni, con gli infortuni che hanno estromesso protagonisti importanti e hanno permesso a Jorge Prado di dominare la scena in maniera ancor più netta di quanto visto in pista.

Foto: Valerio Origo