MXGP, Herlings torna nel Gran Premio di Finlandia e si inserisce nel duello tra Prado e Febvre

La stagione del motocross ha ufficialmente imboccato lo striscione dell’ultimo chilometro. I piloti, parlando di chilometri, dovranno compierne ancora parecchi, ma il Mondiale MXGP 2023 è entrato ufficialmente nel suo rush finale. Il titolo, ovviamente, sta per essere assegnato in una situazione ben delineata.

Il calendario propone, senza soluzioni di continuità con il Gran Premio delle Fiandre, il Gran Premio di Finlandia, quattordicesimo appuntamento della stagione. Al termine del campionato mancano ormai solamente sei tappe, quindi 12 manche totali, ed i punti iniziano a farsi pesanti.

La graduatoria generale del Mondiale MXGP parla chiaro: il titolo è nelle mani di Jorge Prado. Il giovane talento spagnolo ha un ampio margine nei confronti dell’unico rivale possibile, ovvero Romain Febvre. Il portacolori del team Gas Gas svetta con 665 punti e 99 lunghezze di vantaggio sul francese. Al terzo posto troviamo Jeremy Seewer a quota 506, ormai tagliato fuori da ogni discorso. Per l’occasione rientra dopo il lungo infortunio Jeffrey Herlings che andrà a rimettersi a caccia di successi di tappa.

Il prossimo fine settimana di gare aprirà la doppietta scandinava del Mondiale MXGP. Si inizierà con il Gran Premio di Finlandia sul tracciato di Vantaa, quindi due settimane dopo sarà la volta del Gran Premio di Svezia a Uddevalla. Jorge Prado parte come ovvio favorito, con la chiara intenzione di chiudere anzitempo i conti. Romain Febvre, in ottima forma in questo periodo, cercherà un nuovo successo di tappa. Sarà grande sfida in terra finlandese?

Foto: Valerio Origo