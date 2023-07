GTWC Europe, BMW all’assalto anche al Nürburgring

BMW può già festeggiare questo fine settimana il titolo nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, categoria che riprende dal Nürburgring per una nuova tappa valida per l’Endurance Cup. Manca sempre meno al via della penultima manifestazione dell’anno, evento che in ordine cronologico precede la finale di Barcellona (Spagna).

La Germania accoglie una tappa molto importante sulla canonica distanza delle tre ore, una corsa che potrebbe già assegnare il campionato alla BMW M4 GT3 #98 del ROWE Racing che per ora vanta due affermazioni in tre sfide disputate. Monza e soprattutto l’acuto alla 24h di Spa-Francorchamps hanno proiettato avanti in campionato Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann, determinati a confermarsi al vertice e scongiurare un’imprevedibile finalissima nel difficile tracciato del Montmelò.

Il tridente menzionato vanta all’attivo 78 punti contro i 68 di Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88/Mercedes), unica line-up che obiettivamente può pensare di impensierire il brand bavarese che solo due settimane fa ha trionfato a Misano in Sprint Cup con Valentino Rossi.

Il ‘Dottore’ ci riprova con Maxime Martin ed Augusto Farfus alla vigilia di una prova in cui ci si attende una risposta anche da parte di Porsche e di Ferrari. I primi giocano in casa, mentre la casa di Maranello potrebbe celebrare con Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman #51 e Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra #71 il primo sigillo nel GTWC Europe con la nuova 296 GT3 dopo aver ottenuto un bellissimo podio a Misano Adriatico con Emil Frey Racing.

Foto. LPS