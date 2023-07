Chi affronterà Lorenzo Musetti a Wimbledon? Il tabellone: subito Varillas, poi Isner e Hurkacz

Lorenzo Musetti ha ottenuto in questa stagione le sue prime vittoria in carriera sull’erba. Il toscano si è spinto ai quarti di finale sia a Stoccarda sia al Queen’s, perdendo rispettivamente contro Frances Tiafoe ed Holger Rune al termine di due sfide veramente molto combattute. Partite che hanno sicuramente mostrato un Musetti diverso rispetto alla passata stagione e che sono stati sicuramente dei buonissimi test in vista dell’ormai imminente Wimbledon.

Oggi è stato effettuato il sorteggio del tabellone principale e Musetti affronterà all’esordio il peruviano Juan Pablo Varillas, numero 60 della classifica mondiale. Sicuramente un buon primo turno visto che il sudamericano non rappresenta certamente un ostacolo sull’erba, superficie sulla quale non ha nemmeno disputato un incontro in questa stagione. Per Musetti c’è anche la possibilità di vendicare la sconfitta nei quarti a Buenos Aires, ma si giocava sulla terra ed era un altro contesto.

Molto interessante l’eventuale scontro al secondo turno per il nativo di Carrara. Infatti Musetti potrebbe incrociare il gigante americano John Isner, che non dovrebbe avere problemi con lo spagnolo Jaume Munar. Decisamente un esame importante per l’azzurro, contro uno dei migliori servitori del circuito. Isner comunque è crollato fuori dai primi cento e soprattutto non vince un incontro addirittura da febbraio, quando ha raggiunto la finale a Dallas.

Raggiungere il terzo turno è sicuramente un obiettivo che Musetti si può prefissare. A quel punto il toscano si dovrebbe trovare di fronte Hubert Hurkacz. Il polacco è uno degli outsider di lusso del torneo, avendo raggiunto anche la semifinale a Wimbledon. Un giocatore che sa giocare molto bene sull’erba e che sarebbe sicuramente favorito contro il tennista italiano. Servirà il miglior Musetti di sempre per provare a centrare una fantastica vittoria e regalarsi un sogno chiamato Novak Djokovic agli ottavi di finale.

FOTO: Luke Walker/Getty Images for LTA