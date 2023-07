Sinner-Schwartzman oggi, Wimbledon 2023: orario, programma, tv, streaming

Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile di Wimbledon 2023 di tennis scatterà oggi, mercoledì 5 luglio: la testa di serie numero 8, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà l’argentino Diego Schwartzman. Si tratta del quarto incrocio tra i due: 3-0 per Sinner nei precedenti.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 14.00 italiane sul Court 1, campo dotato di copertura, dove quindi si giocherà in qualsiasi condizione meteo. Ad aprire il programma il match tra il russo Daniil Medvedev ed il britannico Arthur Fery, a seguire quello tra la britannica Heather Watson e la ceca Barbora Krejcikova.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Schwartzman in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Wimbledon 2 HD (252), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman.

CALENDARIO SINNER-SCHWARTZMAN WIMBLEDON 2023

Mercoledì 5 luglio – Court 1

Dalle ore 14.00 italiane

Daniil Medvedev (Russia, 3) – Arthur Fery (Gran Bretagna, WC)

A seguire

Heather Watson (Gran Bretagna, WC) – Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca, 10)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 8) – Diego Schwartzman (Argentina) – Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Wimbledon 2 HD (252)

PROGRAMMA SINNER-SCHWARTZMAN WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Wimbledon 2 HD (252)

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse