Wimbledon 2023, Lorenzo Musetti passeggia con Varillas e accede al secondo turno

Prima vittoria della carriera a Wimbledon per Lorenzo Musetti. Il toscano conferma il pronostico della vigilia e batte comodamente in tre set il peruviano Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-3 6-1 7-5 dopo poco più di due ore di gioco. Una buona prestazione da parte dell’azzurro, che poteva anche chiudere il match più velocemente senza qualche piccolo passaggio a vuoto nel terzo e decisivo set.

Musetti ha tenuto buone percentuali con la prima di servizio, vincendo l’80% dei punti con questo colpo. Il numero sedici del mondo ha concluso il match con anche 31 vincenti e con 28 errori non forzati, mentre sono stati 32 quelli di Varillas.

Partenza lanciata di Musetti, che si procura subito tre palle break nel secondo gioco e proprio alla terza occasione strappa il servizio all’avversario. Il toscano ha il pieno controllo della partita e delizia anche il pubblico con alcuni dei suoi meravigliosi vincenti di rovescio. Musetti non concede nulla nei propri turni di servizio e alla fine chiude il primo set sul 6-3.

Ancora più semplice il secondo set. Un vero e proprio monologo dell’azzurro. Immediato il break in apertura e che si ripropone poi anche nel quinto gioco. Musetti è molto aggressivo in risposta, mentre Varillas è in netta difficoltà sulle variazioni dell’azzurro. Il peruviano perde una terza volta la battuta e di conseguenza il set per 6-1.

Avanti di due set, Musetti si rilassa un attimo e concede le prime due palle break del match a Varillas nel terzo gioco. Sulla prima arriva l’ace del toscano mentre sulla seconda il peruviano sbaglia la palla corta. Nel game successivo è l’azzurro a costruirsi il break, portandosi a condurre sul 3-1. Nel settimo gioco nuovo passaggio a vuoto di Musetti, che stavolta perde il servizio con anche un doppio fallo sulla palla del controbreak. Il toscano ha due palle break nuovamente nell’ottavo game, ma non le sfrutta. Nel dodicesimo nuova occasione e questa volta Musetti chiude a rete e si prende il set per 7-5.

Nel prossimo turno il numero sedici del mondo affronterà il vincente del match tra l’americano John Isner e lo spagnolo Jaume Munar. Il gigante statunitense è favorito e sarebbe sicuramente un bel test per un Musetti che comunque si sta trovando sempre più a suo agio sull’erba.

FOTO: LaPresse