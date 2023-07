Mountain bike: primo podio in Coppa del Mondo per Martina Berta! Pieterse domina

Giornata storica per la mountain bike italiana: in Val di Sole nella gara di cross country femminile Martina Berta ha centrato un eccezionale secondo posto. La neocampionessa italiana ha così raggiunto il miglior piazzamento in carriera, il primo podio tra le élite, diventando così anche la prima azzurra a salire sul podio nella tappa di casa. L’Italia al femminile torna dunque sul podio di una gara di Coppa del Mondo a più di nove anni di distanza dall’ultima volta (Lechner, Cairns 2014).

Davanti all’azzurra solo un’imprendibile Puck Pieterse che, dopo aver centrato il titolo europeo a Cracovia, si prende il terzo successo stagionale in quattro gare, consolidando la sua leadership nella classifica generale. Un dominio dal primo all’ultimo giro per la neerlandese, che ha avuto sempre un margine di quasi un minuto.

Nella prima metà di gara Martina Berta ha dovuto lottare con la campionessa del mondo Pauline Ferrand Prevot, che ha provato anche a staccarla a più riprese, senza riuscirci. Poi nel terzo giro la francese è rimasta vittima di una caduta che l’ha costretta a perdere tempo e posizioni. Per l’azzurra dunque il compito è stato quello di riuscire a resistere alla rimonta di una scatenata Rebecca Henderson.

Nonostante l’australiana si fosse avvicinata a meno di 10”, Berta ha gestito al meglio le forze, riuscendo a riprendere margine negli ultimi metri, potendo arrivare in trionfo al traguardo. Giada Specia, seconda tra le azzurre, chiude al 24° posto, mentre Chiara Teocchi taglia la linea del traguardo in 33a piazza.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini