Mountain bike, Coppa del Mondo: Nino Schurter vince in Val di Sole. Daniele e Luca Braidot fuori dalla top10

In archivio la tappa di Coppa del Mondo di cross country della mountain bike nella Val di Sole, in Trentino. Sul durissimo tracciato italiano il successo è andato a Nino Schurter, il dieci volte Campione del Mondo che centra così la vittoria numero 35 nel massimo circuito, estendendo ulteriormente il suo record di affermazioni.

Dopo aver gestito le energie nella prima metà di gara, lo svizzero ha attaccato durante il quarto giro senza lasciare alcuna speranza ai suoi rivali. L’unico in grado almeno di provare a rincorrerlo è stato il connazionale Mathias Flueckiger, che chiude secondo con un distacco di 26 secondi.

Terza piazza per il romeno Vlad Dascalu, recentemente laureatosi campione europeo, in grado battere in volata il francese Joshua Dubau. Fuori dalla top10 gli azzurri con Daniele Braidot, dodicesimo, che ha preceduto sul traguardo il fratello Luca, oggi lontano dai livelli mostrati solo una settimana nella gara che gli è valsa il bronzo continentale.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini