Mountain bike, Italia su livelli discreti, ma l’elite mondiale resta distante

La stagione della mountain bike è sostanzialmente al giro di boa: in archivio le prime quattro tappe di Coppa del Mondo e le gare valide per il titolo continentale, con il calendario che prevede ancora la conclusione della stagione del massimo circuito e l’attesissimo appuntamento iridato. È dunque il momento di tirare delle piccole somme sulla stagione azzurra in MTB.

In campo maschile il faro rimane Luca Braidot, nonostante un inizio di stagione in Coppa del Mondo che sinora non è stato all’altezza dell’edizione 2022, che lo vide battagliare fino all’ultima gara anche per vincere la classifica generale. Al momento invece il trentino è ai margini della top10 nella graduatoria, posizione che gli era familiare prima dell’exploit del 2022.

La miglior gara della stagione l’azzurro ha saputo però piazzarla nel momento più importante, quando in palio c’erano delle medaglie. Braidot è stato infatti bravissimo ad approfittare di qualche assenza e di prendersi un pesante bronzo europeo a Cracovia. Risposte positive anche da Daniele Braidot, mentre è evidente come Simone Avondetto, talento cristallino e da coltivare, stia ancora subendo l’impatto con la nuova categoria.

Per quanto riguarda il femminile invece la nota più lieta è arrivata proprio nella tappa di casa di Coppa del Mondo, quella disputata in Val di Sole nell’ultimo weekend. Con un secondo posto di enorme spessore (ottenuto correndo contro le migliori al mondo) Martina Berta ha infatti riportato la bandiera italiana su un podio di Coppa dopo oltre 9 anni e per la prima volta in assoluto su un percorso di casa.

Tutto sommato dunque l’Italia può schierare carte importanti negli appuntamenti che contano, coltivando speranze di medaglie e piazzamenti importanti. Nonostante dunque un movimento in netta crescita rispetto ad anni di calo, l’Italia della MTB, per quando riguarda la specialità olimpica del Cross Country, è ancora lontana dalle potenze mondiali quali Svizzera o Francia, in grado di produrre a ripetizioni atleti di grande calibro tra gli uomini e tra le donne.

