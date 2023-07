MotoGP: Marquez e Quartararo i sogni nel cassetto dell’Aprilia per il 2025?

Impazza il moto mercato durante la pausa del Motomondiale 2023. Nelle scorse ore in tal senso è giunta una notizia succulenta direttamente da casa Aprilia che, a partire dal 2025, potrebbe puntare su un top rider per tornare a incidere in modo più consistente.

I rumors sono circolati in qualche modo dopo alcune significative dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore Delegato della scuderia Massimo Rivola che, intercettato da Speedweek, ha tracciato un bilancio su quanto successo fino a questo momento, confermando comunque la presenza di Aleix Espargero e Maverick Vinales anche nella prossima stagione.

“Il DNA della moto non è cambiato – ha detto Rivola – quindi avremmo dovuto essere veloci a Termas de Rio Hondo, Mugello e Assen. Ma non ci siamo riusciti. Ora arrivano circuiti fluidi, come Silverstone, sui quali dovremmo stare davanti. Forse siamo migliorati sulle piste stop & go, ma abbiamo perso parte della nostra forza sulle piste veloci. Penso dipenda anche dalla posizione di partenza, se siamo davanti possiamo avere un ritmo diverso“.

Successivamente l’AD ha anche parlato – da qui le indiscrezioni – della situazione di altri piloti in difficoltà, ponendo grande fiducia sugli attuali centauri dell’Aprilia non escludendo però dei colpi in prospettiva futura: “Ovviamente puoi iniziare a sognare quando vedi piloti come Marquez e Quartararo che faticano. Allo stesso tempo dobbiamo mantenere i piedi per terra e credere in ciò che facciamo“.

