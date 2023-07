MotoGP, Acosta verso la Gas Gas nel 2024, Rins in Yamaha, Augusto Fernandez in LCR Honda

La stagione del Motomondiale sta finalmente per ripartire. Dopo la lunghissima pausa estiva, infatti, nel weekend di domenica 6 agosto si tornerà in azione con il Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone, nono appuntamento del campionato.

In queste settimane di riposo non si è parlato che di mercato piloti, come spesso capita nel cuore delle vacanze. Da un lato è stato annunciato l’approdo di Pedro Acosta in MotoGP, quindi Lucio Cecchinello (team principal di LCR Honda) ha ammesso che Alex Rins sarebbe in trattative con la Yamaha per andare a prendere il posto di Franco Morbidelli nel team ufficiale.

Nelle ultime ore i tasselli del puzzle sembrano andare al loro posto. Secondo quanto riportato da Crash.net, Pedro Acosta dovrebbe sbarcare in Gas Gas nel Mondiale MotoGP 2024. Il giovane talento spagnolo, infatti, ha una clausola nel contratto con KTM che impone il suo passaggio alla classe regina. Ma, com’è ben noto, Jack Miller e Brad Binder hanno un contratto blindato con la scuderia di Munderfing.

A questo punto, quindi, il classe 2004 (attualmente in lotta con Tony Arbolino per il titolo della classe mediana) sarebbe parcheggiato in Gas Gas nel suo anno da rookie in MotoGP e a fargli spazio sarebbe Augusto Fernandez che, a sua volta, potrebbe sbarcare in LCR Honda al posto di Alex Rins che, come detto, è in direzione Yamaha. Un giro di piloti complicato ma che sta prendendo forma. Chi ci rimetterebbe, in questo caso, sarebbe Franco Morbidelli, appiedato e con poche chance di trovare un sedile importante.

Foto: LaPresse