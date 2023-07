Motocross, GP Repubblica Ceca 2023: Geerts domina gara-1 in MX2, manche da dimenticare per Adamo

Jago Geerts continua la sua rimonta al rientro dallo stop per l’infortunio al polso e colleziona la terza vittoria di manche consecutiva, imponendosi in gara-1 nel Gran Premio della Repubblica Ceca 2023 valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale Motocross nella classe MX2. Il belga della Yamaha ha dominato dal primo all’ultimo giro sul terreno duro di Loket, guadagnando punti preziosissimi in ottica iridata.

Alle sue spalle infatti troviamo la Kawasaki del norvegese Kevin Hormo e l’Husqvarna dell’olandese Kay de Wolf rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio, mentre il leader del campionato Andrea Adamo ha vissuto una gara-1 da incubo racimolando solo 8 punti.

Il giovane siciliano della KTM, in pole position dopo il successo nella Qualifying Race del sabato, ha chiuso 13° rimediando una penalità (declassamento di 2 posizioni) per un sorpasso in regime di bandiere gialle mentre cercava una disperata rimonta in seguito ad una brutta partenza e ad un paio di cadute.

Al termine di gara-1, Andrea Adamo resta comunque leader della generale a +28 su Kay de Wolf, +35 su Jago Geerts, +44 su Thibault Benistant (assente oggi dopo l’incidente in qualifica), +73 su Roan Van de Moosdijk e +74 su Liam Everts.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP REPUBBLICA CECA MX2

1 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 33:46.123 0.000 50.724 25

2 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 33:48.371 2.248 50.668 22

3 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 33:55.041 8.918 50.502 20

4 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 33:58.731 12.608 50.410 18

5 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:05.806 19.683 50.236 16

6 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 34:11.086 24.963 50.107 15

7 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 34:11.914 25.791 50.086 14

8 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:12.930 26.807 50.062 13

9 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:15.841 29.718 49.991 12

10 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 34:16.563 30.440 49.973 11

11 401 STAUFFER, Marcel AUT AMF KTM 34:35.920 49.797 49.507 10

12 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 34:39.316 53.193 49.426 9

13 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:17.874 31.751 49.941 8

14 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 34:45.785 59.662 49.273 7

15 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 34:46.027 59.904 49.267 6

16 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 35:02.122 1:15.999 48.890 5

17 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:05.110 1:18.987 48.821 4

18 23 HAMMAL, Taylor GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 35:19.303 1:33.180 48.494 3

19 696 GWERDER, Mike SUI FMS WZ RACING TEAM KTM 35:24.628 1:38.505 48.372 2

20 313 POLAK, Petr CZE ACCR Young Motion powered by Resa Yamaha 35:26.608 1:40.485 48.327 1

21 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Powerbyjjracingteam Husqvarna 35:34.592 1:48.469 48.146 0

22 50 MANDYS, Daniel CZE ACCR Yamaha 35:42.318 1:56.195 47.973 0

23 100 VERHAEGHE, Scotty FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 34:00.187 -1 Lap 47.576 0

24 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 34:02.031 1.844 47.533 0

25 177 MANUCCI, Alessandro ITA FMI GASGAS 34:09.957 9.770 47.349 0

26 256 SMITH, Magnus DEN DMU Yamaha 34:23.338 23.151 47.042 0

27 174 VALERI, Alessandro ITA FMI RACESTORE KTM RACING TEAM KTM 34:26.939 26.752 46.960 0

28 199 KATRINAK, Jaroslav SVK SMF KTM 34:27.700 27.513 46.943 0

29 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 35:12.122 1:11.935 45.955 0

30 437 VENHODA, Martin CZE ACCR GASGAS 34:49.551 -2 Laps 43.719 0

31 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 26:32.357 -5 Laps 46.613 0

32 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI KTM 16:32.477 -11 Laps 40.270 0

33 744 SOULIMANI, Saad FRA FFM Young Motion powered by Resa Yamaha 6:41.782 -15 Laps 42.632 0

34 64 CIABATTI, Lorenzo ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 34.435 -18 Laps 0.000 0

Foto: MXGP.com