Motocross, GP Repubblica Ceca 2023: Adamo vince la manche di qualifica e allunga nel Mondiale MX2!

Il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca 2023 si è aperto quest’oggi a Loket per il Mondiale Motocross con lo svolgimento delle varie prove cronometrate e soprattutto delle manche di qualifica con in palio punti preziosi per il campionato nelle due classi principali. Ottime notizie per i colori azzurri in MX2, con la splendida affermazione di Andrea Adamo nella Qualifying Race che proietta il siciliano sempre più in fuga della generale.

Il giovane portacolori della KTM si è reso protagonista di un sabato da assoluto protagonista sul fondo duro del tracciato ceco, stampando il secondo tempo in entrambe le sessioni di prove per poi conquistare la pole position in vista delle gare domenicali grazie ad una manche di qualifica strepitosa. Il nativo di Erice classe 2003 ha messo in mostra un ritmo impressionante, rimontando dal quarto posto dopo la partenza e aggiudicandosi i 10 punti bonus della prima posizione davanti alla GasGas del tedesco Simon Laengenfelder e alla KTM del compagno di squadra belga Liam Everts.

Adamo allunga così in campionato a +36 sul francese della Yamaha Thibault Benistant (coinvolto in una brutta caduta al via, a rischio forfait per il GP), +40 sull’olandese dell’Husqvarna Kay de Wolf (oggi 5°) e soprattutto a +52 sul fortissimo belga della Yamaha Jago Geerts (solo 6° in qualifica dopo la tripletta dell’ultimo round in Indonesia).

Passando invece alla classe regina MXGP, continua il dominio di Jorge Prado che si aggiudica l’ottava pole stagionale (su 12 a disposizione) e aumenta ulteriormente il suo enorme vantaggio sui diretti inseguitori in classifica generale. Secondo lo svizzero Jeremy Seewer con la Yamaha davanti alla Kawasaki del francese Romain Febvre e alla Honda dello spagnolo Ruben Fernandez, mentre Alberto Forato si conferma il migliore degli azzurri (in contumacia dell’infortunato Mattia Guadagnini) terminando la Qualifying Race in nona posizione e racimolando un paio di punticini iridati.

Credit: Valerio Origo