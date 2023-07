Motocross, GP Finlandia MX2 2023: Adamo deve reagire per contenere la rimonta di Geerts

Il Mondiale Motocross 2023 non si ferma ed è pronto a disputare questo weekend il terzo round consecutivo (in tre fine settimana) sulla sabbia di Vantaa, che ospiterà il Gran Premio di Finlandia valido come quattordicesimo e sestultimo appuntamento della stagione. Riflettori puntati sulla classe MX2, che presenta una situazione ancora apertissima in ottica iridata.

Quando siamo ormai entrati nell’ultimo terzo del campionato, c’è un italiano al comando della classifica generale e risponde al nome di Andrea Adamo. Il siciliano della KTM sta disputando un’annata strepitosa ed è pienamente in corsa per il titolo, anche se un paio di passi falsi lo hanno costretto a lasciare per strada tanti punti preziosi velocizzando la rimonta furiosa di uno scatenato Jago Geerts.

A partire dal doppio GP asiatico in Indonesia, il talento belga della Yamaha ha recuperato una forma ottimale dopo l’infortunio al polso rimediato in Francia (ed il conseguente stop di due Gran Premi) ed è reduce da una tripletta impressionante davanti al pubblico casalingo di Lommel. L’inerzia è tutta dalla sua parte e potrebbe riprendersi la tabella rossa già domenica in Finlandia, nel caso in cui riuscisse a recuperare i 13 punti che lo separano attualmente da Adamo.

Geerts è il favorito d’obbligo per la vittoria anche sulla sabbia finnica, ma dovrà vedersela con alcuni avversari insidiosi come il giovanissimo connazionale Lucas Coenen (tre secondi posti nell’ultimo GP), il tedesco della GasGas Simon Laengenfelder ed il belga della KTM (compagno di squadra del leader nel Mondiale) Liam Everts. Assente per infortunio il terzo della generale Kay de Wolf, in dubbio la presenza di Thibault Benistant.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo