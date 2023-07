Motocross, GP Finlandia 2023: programma, orari MXGP e MX2, tv, streaming. Calendario 28-30 luglio

Salutato il Belgio che ci ha regalato l’avvincente weekend del Gran Premio delle Fiandre, il Mondiale motocross prosegue senza soluzioni di continuità e si avvicina sempre più alla fase conclusiva della propria cavalcata. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, sarà di scena il Gran Premio di Finlandia.

Siamo pronti per il quattordicesimo appuntamento stagionale che si disputerà sul tracciato di Vantaa e che ci darà un quadro ancor più chiaro della situazione legata alle due classifiche generali. Dopo che avremo messo in archivio la tappa finlandese, infatti, non rimarranno che cinque tappe al termine.

Nella classe regina la classifica generale è dominata dallo spagnolo Jorge Prado che è sempre più in fuga con

Nella MX2, invece, l’equilibrio regna sovrano.

Il GP di Finlandia sarà visibile su Eurospor2 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSportHD ancora da definire il palinsesto di dirette e differite. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MXGP.

CALENDARIO GP FINLANDIA 2023 MOTOCROSS (orari italiani)

Sabato 29 luglio

ore 15.35 MX2, Qualifying Race

ore 16.20 MXGP, Qualifying Race

Domenica 30 luglio

ore 12.05 MX2, Gara-1

ore 13.05 MXGP, Gara-1

ore 15.00 MX2, Gara-1

ore 16.00 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP FINLANDIA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (programmazione da definire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MXGP.

Foto: Valerio Origo