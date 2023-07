F1, Sergio Perez: “Dopo Monaco ho perso fiducia, voglio tornare alla forma di inizio stagione”

In Ungheria ha dimostrato di essere tornato finalmente nelle posizioni che contano, adesso tocca mantenere l’asticella sempre alta. Scalda i motori Sergio Perez alla vigilia dell’inizio del lungo weekend dedicato al GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1 in scena questo fine settimana sul fascinoso circuito di SPA-Francorschamps.

Il secondo pilota della Red Bull, intervenuto nella classica conferenza stampa del giovedì, ha tracciato un bilancio su quanto fatto fino a questo momento, contando di tornare in forma dopo la pausa estiva: “Penso che in linea generale la prima metà dell’anno sia andata alla grande per tutto il team, sarebbe fantastico se continuasse così. Per quanto mi riguarda, all’inizio ho avuto dei buoni fine settimana, ma poi ci sono state gare in cui non ho sfruttato tutto il mio potenziale. Nella seconda metà della stagione voglio tornare alla mia forma dell’inizio ottenere più punti possibili“.

Il messicano ha anche individuato l’evento-chiave della sua crisi: “Dopo la caduta di Monaco, ho perso un po’ la fiducia nella macchina e questo mi ha fatto tornare indietro. Ovviamente sto anche lavorando per essere mentalmente al top della forma, ma a volte questo sport è così, ci sono momenti belli e brutti”.

E in effetti da un punto di vista psicologico Checo deve fronteggiare ogni giorno le innumerevoli voci di mercato che lo vorrebbero fuori dalla scuderia austriaca, aspetto che ha pesato anche nelle performance in pista: “Alla Red Bull Racing la pressione è maggiore, se fai una brutta sessione devi rispondere alle domande dei giornalisti sul futuro. Ma è così, mi assicuro solo di rimanere concentrato e godermi il mio lavoro”.

Foto: LaPresse