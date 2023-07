F1, Max Verstappen: “Spa è una seconda casa per me. La pioggia potrebbe rendere il weekend molto interessante”

A caccia di record. Max Verstappen vuole chiudere nel migliore dei modi la prima parte di una stagione trionfale e si presenta al weekend di Spa-Francorchamps da favorito per il Gran Premio del Belgio 2023 valido come dodicesimo round del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull sta cavalcando una sequenza di sette successi consecutivi e mette nel mirino il primato stabilito da Sebastian Vettel (9) nel 2013, avvicinandosi a grandi passi verso il terzo sigillo iridato della carriera.

“Questa è una seconda casa per me, è importante vincere prima della pausa estiva. Sappiamo che potrebbe esserci la pioggia, quindi tutto ciò potrebbe rendere il weekend molto interessante, ma allo stesso tempo molto caotico. Questa è una delle mie piste preferite, è la mia seconda gara di casa. Non vedo l’ora di vedere tutti i fan. Vincere significherebbe approcciare al meglio alla pausa estiva“, dichiara il figlio di Jos alla vigilia delle qualifiche ai media.

Sul tema relativo alla sicurezza del tracciato ed in particolare del tratto Eau Rouge-Raidillon, teatro di due incidenti mortali negli ultimi quattro anni tra F2 e Formula Regional: “Bisogna ricordare che qui abbiamo perso due giovani piloti, quindi è una tematica da trattare”.

Verstappen è stato interpellato infine sull’episodio del suo trofeo del vincitore rotto involontariamente da Lando Norris sul podio del Gran Premio d’Ungheria: “Non ne ho ancora parlato, ma ne stanno facendo uno nuovo da consegnarci a breve. Non so cosa succederà a quello vecchio, magari lo regalerò a Lando come ricordo“.

