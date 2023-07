Motocross, GP Fiandre 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario MX2 e MXGP 21-23 luglio

Dopo essere tornati nel Vecchio Continente, ed avere assistito al Gran Premio della Repubblica Ceca dello scorso weekend, il Mondiale motocross prosegue senza soluzioni di continuità e si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio delle Fiandre, tredicesimo appuntamento della stagione.

Una stagione che entra sempre più nel vivo e inizia a delineare in maniera chiara quali saranno i piloti che combatteranno per il titolo iridato fino all’ultima prova, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna di Matterley Basin del fine settimana del 24 settembre. Per il momento rimaniamo concentrati sulla gara fiamminga, che andrà a consegnare altri punti pesanti.

Come arriviamo sulla pista di Lommel? Nella classifica generale della MXGP comanda sempre Jorge Prado giunto a quota 614 punti contro i 510 di Romain Febvre, quindi terzo Jeremy Seewer con 465 e quarto Ruben Fernandez con 452. Molta più battaglia nella MX2 con al comando della graduatoria con Andrea Adamo che vola a quota 531 contro i 496 di Kay de Wolf, i 491 di Jago Geerts ed i 462 di Thibault Benistant.

Il GP delle Fiandre sarà visibile su Eurospor2 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. Su RaiSportHD ancora da definire il palinsesto di dirette e differite. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MXGP.

CALENDARIO GP FIANDRE 2023 MOTOCROSS

Sabato 22 luglio

ore 16.35 MX2, Qualifying Race

ore 17.20 MXGP, Qualifying Race

Domenica 23 luglio

ore 13.05 MX2, Gara-1

ore 14.05 MXGP, Gara-1

ore 16.00 MX2, Gara-1

ore 17.00 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP FIANDRE 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (programmazione da definire)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport, solo per le gare della MXGP.

Foto: Valerio Origo