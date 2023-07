Motocross, brutte notizie per Jago Geerts: rottura della clavicola e Adamo scappa via

Andrea Adamo ha messo una zampata importante nel mondiale MX2 con la doppia vittoria nelle manche del GP di Finlandia. Due successi di spicco per il pilota italiano della KTM, che ha preso anche un margine importante sul suo avversario in classifica, Jago Geerts, a sei tappe dalla fine del Mondiale.

Il belga, già vicecampione della categoria tra il 2020 ed il 2022, è difatti incappato in uno sfortunato incidente durante Gara-1 di quest’oggi, atterrando sulla moto di Hakon Osterhagen e finendo violentemente a terra. Sin dall’inizio si era intuito che le sue condizioni non fossero le migliori possibili, ponendolo in dubbio per Gara-2.

E infatti la diagnosi è arrivata impietosa per Geerts. Rottura della clavicola e weekend finlandese terminato amaramente dopo aver praticamente dominato tra qualifica e warm-up. A causa dell’infortunio, sembra quantomeno in dubbio per i prossimi due appuntamenti del Mondiale, che si svolgeranno ad Uddevalla (Svezia) il 13 agosto e ad Arnhem (Olanda) una settimana dopo.

Questa caduta stende un possibile tappeto rosso per Andrea Adamo, salito ora a +60 nel Mondiale a cinque gare dalla fine. Ricordiamo che Geerts aveva già saltato in stagione sia il GP di Francia che quello di Germania, mentre Adamo ha partecipato fino ad ora a tutte le gare stagionali.

