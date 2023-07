Milan, calciomercato: gli ultimi movimenti, acquisti, cessioni, indiscrezioni

Partiamo subito forte con un comunicato importantissimo: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028″. Con queste parole alquanto formali, il Milan di mister Stefano Pioli ieri ha ufficializzato l’arrivo, per cinque anni, di Reijnders dall’AZ Alkmaar. Un colpo importantissimo per i rossoneri che, però, non si fermeranno.

Non è infatti finita qui questa lunga e rovente sessione estiva, per quanto riguarda specialmente il mercato in entrata. Il Milan sta parlando, addirittura intensificando i contatti, con il Villarreal per Danjuma. Il club spagnolo vorrebbe cedere l’attaccante in prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto. Da capire quali saranno le prossime mosse, magari decisive, dei rossoneri. Il calciatore si andrebbe ad aggiungere a Pulisic, Loftus-Cheek, Romero, Sportiello e il sopracitato Reijnders.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La squadra tra cessioni e acquisti sta man mano prendendo forma. Piace moltissimo anche Musah. In questo caso però, c’è ancora un po’ da discutere. Il Milan sin qui non si è spinto oltre i 18 milioni di euro; il Valencia, proprietario del cartellino del calciatore, vorrebbe invece almeno 20 milioni di euro. In ogni caso la trattativa non sembra insormontabile e potrebbe arrivare la svolta definitiva nelle prossime ore.

Per chiudere, sempre in casa rossonera, va evidenziato un obiettivo annunciato ma che potrebbe concretizzarsi: Taremi. Per il giocatore il Porto chiede 25 milioni di euro: il Milan proverà ovviamente a ottenere uno sconto. Insomma anche la dirigenza dei Diavoli si sta prepotentemente preparando alla prossima annata 2023/2024.

Foto: LaPresse