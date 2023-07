Chi è Musah e quanto costa al Milan? Il nuovo centrocampista, ingaggio e come cambia la squadra

Siamo al 31 luglio ed è passato quasi un mese esatto dall’inizio del calciomercato. Ci avviciniamo prepotentemente anche allo sparo sancirà la definitiva partenza della prossima Serie A 2023/2024. E il Milan, dal 1° luglio scorso, è in costante fermento: sia in uscita che in entrata. La società rossonera sta attuando ed ha attuato una vera e propria rivoluzione sia sul fronte dirigenziale sia sul fronte dell’organico che andrà ad affrontare l’imminente annata.

Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche un ulteriore nome, un giocatore pronto a vestire la maglia del Milan: stiamo parlando di Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002, sino alla scorsa stagione in forza al Valencia, sarebbe oramai prossimo ad approdare tra le file della squadra milanese. A mancare sarebbe infatti solamente l’ufficialità: ma la definitiva fumata bianca potrebbe arrivare anche tra pochissime ore.

ASSE MILAN-MUSAH: LE CIFRE DELL’AFFARE

Il giocatore dal 2020 indossa la casacca del club spagnolo. Con il Valencia ha raccolto in totale 108 presenze, segnando 5 gol e servendo 3 assist. Nel 2022/2023 tra LaLiga, la Coppa del Re e la Supercopa, è sceso in campo in 37 occasioni fornendo due passaggi decisivi ai compagni. Musah è atteso tra martedì e mercoledì in Italia per svolgere le visite mediche e soprattutto, per firmare il contratto con il Milan. Ma quali sono le cifre dell’affare?

Nelle casse del Valencia, il club rossonero, verserà circa 20 milioni di euro più due di bonus. Insomma una cifra non indifferente per un calciatore che in prospettiva può fare davvero bene. Il Milan, inoltre, si dovrebbe legare al centrocampista nativo di New York e passato dalle giovanili dell’Arsenal e proprio del Valencia, sino al 2028: sarebbe pronto un contratto quinquennale. Non resta che attendere: poi Musah, americano cresciuto a Castelfranco Veneto, sarà un nuovo giocatore del Milan.

Foto: LaPresse