Medagliere Olimpiadi Parigi 2024: tutti i podi dei Mondiali 2023. Italia settima con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi

L’Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per gli azzurri nelle specialità olimpiche di Parigi 2024, che si sono rivelati un team da tenere d’occhio in diversi sport, conquistando 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi per complessive 7 medaglie.

ORO (2)

Boxe – Irma Testa – -57 kg femminili

Taekwondo – Simone Alessio – -80 kg maschili

ARGENTO (2)

Judo – Manuel Lombardo – -73 kg maschili

Boxe – Aziz Abbes Mouhiidine – -92 kg maschili

BRONZO (3)

Judo – Assunta Scutto – -48 kg femminili

Judo – Odette Giuffrida – -52 kg femminili

Judo – Alice Bellandi – -78 kg femminili

MEDAGLIERE SPECIALITÀ OLIMPICHE MONDIALI 2023

# Paese O A B T. 1 Giappone 6 4 8 18 2 Francia 4 7 5 16 3 Uzbekistan 4 4 5 13 4 Cina 4 3 6 13 5 Germania 4 1 1 6 6 Brasile 3 1 5 9 7 Italia 2 2 3 7 8 Stati Uniti 2 2 1 5 9 Georgia 2 1 2 5 9 Kazakistan 2 1 2 5 11 India 2 0 3 5 12 Turchia 2 0 2 4 13 Gran Bretagna 2 0 1 3 14 Atleti Neutrali Individuali 1 2 1 4 15 Corea del Sud 1 1 3 5 16 Canada 1 1 1 3 16 Ungheria 1 1 1 3 18 Cina Taipei 1 1 0 2 18 Messico 1 1 0 2 20 Spagna 1 0 6 7 21 Israele 1 0 2 3 22 Costa d’Avorio 1 0 1 2 22 Russia 1 0 1 2 22 Svizzera 1 0 1 2 25 Danimarca 1 0 0 1 25 Serbia 1 0 0 1 27 Australia 0 3 1 4 28 Colombia 0 2 2 4 29 Thailandia 0 2 1 3 30 Belgio 0 2 0 2 30 Cuba 0 2 0 2 32 Mongolia 0 1 3 4 33 Giordania 0 1 1 2 33 Perù 0 1 1 2 35 Nuova Zelanda 0 1 0 1 35 Portogallo 0 1 0 1 35 Repubblica Ceca 0 1 0 1 35 Slovenia 0 1 0 1 35 Vietnam 0 1 0 1 40 Paesi Bassi 0 0 4 4 41 Croazia 0 0 3 3 42 Armenia 0 0 2 2 42 Azerbaigian 0 0 2 2 44 Austria 0 0 1 1 44 Bulgaria 0 0 1 1 44 Egitto 0 0 1 1 44 Hong Kong Cina 0 0 1 1 44 Iran 0 0 1 1 44 Kirghizistan 0 0 1 1 44 Lettonia 0 0 1 1 44 Norvegia 0 0 1 1 44 Svezia 0 0 1 1 44 Tagikistan 0 0 1 1 # Totale 52 52 91 195

Foto: LivePhotoSport Cippitelli