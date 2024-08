Nuoto, il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024: Italia sesta con due ori e cinque podi. Usa in vetta

Calato il sipario sulle gare del nuoto in corsie a questa edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. Nella Defense Arena, lo spettacolo non è mancato e dal 27 luglio a 4 agosto c’è stato un livello agonistico piuttosto alto. Facendo un bilancio di quanto ottenuto dai singoli Paesi, si può notare come gli Stati Uniti siano stati a svettare in termini di medaglie d’oro conquistate e di podi.

Allo stesso modo, i padroni della Francia abbiano giovato dell’eccezionale livello espresso da loro asso Leon Marchand, visti i suoi 4 ori personali nei 200 e 400 misti, 200 farfalla e nei 200 rana. Un poker dorato che con questa successione non si era mai visto.

Per quanto concerne l’Italia, gli azzurri hanno ottenuti cinque medaglie, una in meno rispetto a Tokyo, ma con due ori, cosa che in Giappone non era accaduto. Le affermazioni di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Nicolò Martinenghi nei 100 rana hanno portato a ciò.

Il tutto condensato anche dalla straordinaria doppietta di Gregorio Paltrinieri, argento nei 1500 stile libero e bronzo negli 800 sl. In tutto questo, la 4×100 stile libero ha dato seguito alla sua tradizione di altissimo livello con un bronzo significativo.

Di seguito il medagliere del nuoto a questi Giochi:

MEDAGLIERE NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024