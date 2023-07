LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia sesti con rammarico dai 3 metri! Tris d’oro per la Cina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la terza giornata del Mondiale di Fukuoka. Buon pomeriggio!

12.21: Giornata di sesti posti per l’Italia al Mondiale di Fukuoka: sesti Marsaglia e Tocci nel sincro 3 metri, sesta Pellacani nel metro, sesti Timbretti Gugiu e Jodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Risultati di tutto rispetto ma è mancato l’acuto soprattutto nel sincro 3 metri maschile

12.20: Oro per la Cina con Long e Wang con 456.33 punti, argento per la Gran Bretagna con Harding e Laugher con 424.62, bronzo per la Francia con Bouyer e Jandard con 389.10 punti, quarto posto per gli Usa con Downs e Duncan che strappano il biglietto per Parigi, essendo la Francia già qualificata (il pass olimpico era per i primi tre). Azzurri sesti alle spalle anche della Spagna, con 380.97. Ci riproveranno per la qualificazione olimpica ma oggi hanno gettato al vento una grande occasione

12.19: Tanti rimpianti per Tossi e Marsaglia che hanno commesso un errore nel quinto tuffo. Qualche altra imprecisione ha fatto svanire i 10 punti che sarebbero serviti per salire sul podio. Confermato il sesto posto dello scorso anno ma stavolta musi lunghi e rammarico

12.18: Fantastico ultimo tuffo dei cinesi che chiudono con 100.32, totale di 456.33 e oro per la Cina, il terzo di giornata

12.17: Punteggio di 77.52, non c’è podio e non c’è pass olimpico,. Sul podio va la Francia. L’Italia sarà sesta con 380.97. Tanti rimpianti per gli azzurri

12.16: Attenzione! Buon tuffo!

12.15: Errore dei britannici che sollevano tanti spruzzi. Punteggio di 77.22: totale di 424.62. Ora gli azzurri

12.14: Non perfetto il sincronismo dei tedeschi, Punteggio di 72.96, totale di 370.26

12.13: Ancora un tuffo non preciso dei messicani che totalizzano 74.10, totale di 369.75

12.12: Ottimo il tuffo degli spagnoli che però non si piazzano in zona podio. Punteggio di 75.80, totale di 383.61

12.11: Errore per gli Stati Uniti! Non bene il tuffo della coppia americana che totalizza 63.00, totale di 385.23. Porte aperte per le altre coppie

12.09: Qualche spruzzo per i giapponesi, tuffo comunque di qualità. Punteggio di 71.40, totale di 375.90.

12.08: Errore grave dei polacchi che sollevano tanta acqua. Coefficiente alto, punteggio di 71.82, totale di 370.50

12.07: Chiude male la sua gara l’Australia che totalizza 64.26, totale di 356.49

12.06: Che chiusura della Francia che ottiene 78.75, totale di 389.10

12.05: Sbaglia la Svizzera. Punteggio di 66.12, totale di 372.33

12.03: Non perfetto il tuffo dei cinesi che totalizzano comunque 73.44, totale di 356.01. Cina prima, Gbr a 8 punti seconda, poi Usa, Francia, Spagna, Svizzera. Italia crollata in ottava posizione

12.02: Nooooooo! Problemi in ingresso in acqua per Tocci e Marsaglia. Punteggio di 60.18, buttano via una grossa occasione gli azzurri. Totale di 303.45

12.01: Non perfetto il tuffo dei britannici, coefficiente alto. 83.22, totale di 347.40, secondo posto blindato

11.59: Scarsi in ingresso in acqua i tedeschi. Punteggio di 59.85, totale di 297.30, perdono tante posizioni

11.58: Ancora errori per il Messico che aveva un coefficiente alto. Punteggio di 69.03, totale di 295.65

11.57: La Spagna totalizza 70.20 per un totale di 310.11

11.56: Ancora un buon tuffo degli statunitensi che avevano un coefficiente basso. Punteggio di 71.61, totale di 322.23

11.55: Qualche imprecisione in ingresso in acqua per i giapponesi. Punteggio di 66.30, totale di 304.50

11.54: Tuffo di qualità dei polacchi che ottengono 73.44, totale di 298.68

11.53: Non bene gli australiani, soprattutto nell’ingresso in acqua. Punteggio di 65.28, totale di 292.23

11.52: Buon tuffo dei francesi che totalizzano un punteggio di 82.62, totale di 310.35

11.49: Splendido tuffo dei cinesi che totalizzano 91.35, totale di 282.57. Cina nettamente avanti, poi Gbr, Usa, Italia, Spagna, Giappone

11.48: Non perfetto il tuffo degli azzurri, qualche problema di sincronismo. Punteggio di 71.40, totale di 243.27, perdono terreno gli azzurri

11.47: Ancora un gran tuffo dei britannici che totalizzano 82.62, punteggio di 264.18

11.47: Qualche imprecisione per i tedeschi che totalizzano 72.45, totale di 237.45

11.46: Errore grave dei messicani, ingresso abbondante e punteggio di 63.24, totale di 226.62

11.45: Non perfetto il tuffo degli spagnoli: punteggio di 73.44, totale di 239.91

11.44: Buono il tuffo degli statunitensi, punteggio di 77.52, totale di 250.62. Si alza l’asticella

11.43: poco sincronismo e qualche problema in ingresso in acqua per i giapponesi: 71.40, totale di 238.20

11.42: Mezzo disastro dei polacchi. Ingresso in acqua totalmente sbagliato. Punteggio di 65.28

11.41: Discreto il tuffo degli australiani. Punteggio di 69.75, totale di 226.95

11.40:; Male il sincronismo e non bene l’ingresso in acqua oper i francesi. Punteggio di 67.89, totale di 227.73

11.39: Buon tuffo degli svizzeri che ottengono 69.75, totale di 231.75

11.38: Sbaglia qualcosa anche la Cina. Non perfetto il tuffo degli asiatici che totalizzano 82.62, totale di 191.22. Cina in testa, poi Gbr, Usa, Italia, Giappone e Spagna

11.37: Buona l’esecuzione degli azzurri, qualche spruzzo in ingresso in acqua, punteggio di 73.47, totale di 171.87

11.36: Perfetto il tuffo dei britannici che totalizzano 79.56 per un totale di 181.56

11.35: Poco sincronismo per i tedeschi che totalizzano 71.40

11.34: Errore del Messico, ingresso in acqua scarso, tanti spruzzi. Punteggio di 70.38, totale di 163.38

11.33: Bene anche gli spagnoli che trovano un ottimo tuffo. Punteggio di 73.47, totale di 166.47

11.32: Buon tuffo degli statunitensi che totalizzano 76.50, totale di 173.10, primo posto provvisorio

11.31: Discreto il sincronismo, qualche spruzzo in ingresso in acqua per i giapponesi: 74.40, totale di 166.60, primo posto

11.31: Non bene il sincronismo dei polacchi che totalizzano 66.96 per un totale di 159.96

11.30: Punteggio di 66.60 per la coppia australiana e terzo posto con 157.20

11.29: Mezzo disastro dei francesi. Abbondanti in ingresso in acqua. Punteggio di 63.24, totale di 159.84

11.28: Bene la coppia svizzera che ottiene 70.20, totale di 162.00

11.26: Molto bene i cinesi che totalizzano 55.80 e volano a 108.60. Cina in testa, poi Gbr, Italia, Francia e Usa, Germania

11.25: Molto bene gli azzurri che hanno iiziato bene. Leggermente abbondante Marsaglia, punteggio di 48.00, totale di 98.40

11.25: Ottimo il tuffo dei britannici che totalizzano il punteggio di 51.60, totale di 102.00 e primo posto

11.24: Qualche spruzzo in ingresso in acqua per la Germania che ottiene 46.80, totale di 93.60

11.23: La coppia messicana non trova il tuffo perfetto, punteggio di 45.60, totale di 93.00

11.22: Gli spagnoli nel secondo tuffo totalizzano 45.00 per un totale di 93.00

11.21: Punteggio di 48.00 per un totale di 96.00 per gli Stati Uniti

11.20: Buon tuffo dei giapponesi che totalizzano 29.20, totale di 92.40

11.20: bene la coppia polacca che totalizza 45.60, totale di 93.00

11.19: Leggermente abbondante la coppia australiana, 44.40 il punteggio per un totale di 90.60

11.18: Non perfetto il sincronismo dei francesi che ottengono 48.00 punti per un totale di 96.60

11.17: Discreto il tuffo degli svizzeri che totalizzano 44.40 per un totale di 91.80

11.15: Non il tuffo perfetto dei cinesi ma è ancora primo posto con 52.80. Cina in testa, Italia e Gbr seconde, Usa e Francia al terzo posto

11.14: Buon tuffo anche per gli azzurri che vanno al comando a pari dei britannici con 50.40. Ottimo avvio! Ora i cinesi

11.13: Buon tuffo di apertura per i britannici che vanno al comando con 50.40. Ora gli azzurri

11.12: Un po’ abbondante il tuffo dei tedeschi che iniziano con 46.80. Ora la Gbr

11.11: Qualche spruzzo di troppo per i messicani, punteggio di 47.40. Ora la Germania

11.10: Non perfetto l’ingresso in acqua degli spagnoli che totalizzano 48.00. Ora il Messico

11.09: Buono il tuffo della coppia statunitense che totalizza 48.60 e va al comando con la Francia. Ora la Spagna

11.08: Spruzzi per il Giappone in ingresso in acqua. Punteggio di 43.20. Ora gli Usa

11.07: Buon sincronismo per i polacchi che iniziano con 47.40 punti. Ora il Giappone

11.06: Discreto avvio dell’Australia che totalizza 46.20. Ora la Polonia

11.04: Qualche spruzzo per i francesi che totalizzano comunque 48.60, ottimo punteggio. Ora l’Australia

11.03: Buon avvio degli svizzeri che totalizzano 47.40. Ora la Francia

11.01: Prime due rotazioni di tuffi obbligatori, ultimi 4 turni liberi

10.58: Questi i protagonisti della finale dei 3 metri sincro maschili:

1 SUCKOW Jonathan SUI 4 JAN 1999 DUTOIT Guillaume 18 JAN 1996

2 BOUYER Jules FRA 22 JUL 2002 JANDARD Alexis 23 APR 1997

3 FRICKER Samuel AUS 4 MAY 2002 LI Shixin 12 FEB 1988

4 LESIAK Kacper POL 6 NOV 1996 RZESZUTEK Andrzej 25 OCT 1991

5 ARAKI Yuto JPN 5 JUN 1996 SUYAMA Haruki 9 MAR 1998

6 DOWNS Tyler USA 19 JUL 2003 DUNCAN Greg 14 DEC 1998

7 ABADIA Adrian ESP 5 APR 2002 GARCIA BOISSIER Nicolas 20 JUN 1995

8 CELAYA HERNANDEZ Juan Manuel MEX 1 SEP 1998 DIEGO LOPEZ Rodrigo 2 DEC 1996

9 BARTHEL Timo GER 3 APR 1996 RUDIGER Lars 17 APR 1996

10 HARDING Anthony GBR 30 JUN 2000 LAUGHER Jack 30 JAN 1995

11 MARSAGLIA Lorenzo ITA 16 NOV 1996 TOCCI Giovanni 31 AUG 1994

12 LONG Daoyi CHN 6 MAR 2003 WANG Zongyuan 24 OCT 2001

R1 HART Alexander AUT 7 MAR 1999 SCHALLER Nikolaj 22 SEP 2000

R2 ESKRICK-PARKINSON Yohan Dion JAM 22 JUN 2000 KNIGHT-WISDOM Yona 12 MAY 1995

10.55: Sul podio a Budapest salirono i britannici Harding/Laugher, secondi e poi oro europeo a Roma, in gara anche oggi e i tedeschi Barthel/Rudiger, che sono al via nella gara odierna

10.52: Cambiata la coppia dei favoritissimi cinesi rispetto a un anno fa. Danyi Long ha preso il posto di Cao Yuan a fianco del riconfermato Zonyuang Wang

10.49: Dodici le coppie al via della terza finale in programma oggi, sei i tuffi previsti. Le prime tre nazioni classificate saranno qualificate direttamente per i Giochi di Parigi 2024

10.46: A rappresentare l’Italia saranno i vice campioni europei in carica Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, sesti lo scorso anno ai Mondiali di Budapest

10.43: Il terzo titolo che sarà assegnato oggi sarà quello del sincro maschile da 3 metri

10.40: Buona giornata agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda giornata di gare dei tuffi al Mondiale 2023 di Fukuoka

9:39 Per ora è tutto, appuntamento a tra poco a tutti gli amici di OA Sport!

9:38 La giornata dei tuffi non è ancora finita, alle 11.00 italiane andrà infatti in scena la finale del syncro tre metri maschile, dove Tocci e Marsaglia vanno a caccia di una medaglia che vorrebbe dire qualificazione olimpica!

9:36 Dodicesima posizione invece per Elena Bertocchi (215.10), una gara fortemente condizionata dal quarto tuffo in cui l’azzurra non è riuscita proprio ad eseguirlo. Sono quindi 4 i tuffi con punteggio di Elena, che può vedere il bicchiere mezzo pieno con il rientro in gara dopo i problemi alla schiena e la possibilità di riscatto con il syncro e l’individuale dai tre metri.

9:34 Chiude in sesta posizione una ottima Chiara Pellacani, che può recriminare solo per il suo terzo tuffo, un salto mortale e mezzo rovesciato carpiato da appena 42.00 punti. La ventenne romana chiude dietro anche all’egiziana Eissa (264.55) oltre alle atlete già citate con un totale di 260.85.

9:32 Seconda posizione e argento Mondiale per la cinese Li Yajie (306.35), mentre prende il bronzo dopo un’ultima rotazione thrilling al cardiopalma la messicana Vazquez (285.05) a discapito della canadese Ware (284.40).

9:30 MEDAGLIA D’ORO PER LIN SHAN! La nuova Campionessa del Mondo totalizza 68.90 nell’ultimo tuffo e chiude la gara con uno strepitoso 318.60!

9:28 SBALORDITIVO L’ULTIMO TUFFO DI LI! Perfetta la cinese dal primo all’ultimo secondo durante questa esecuzione, culminata con un’entrata paurosa. 65.00 e totale di 306.35 per Li Yajie. Servono 58.00 punti per Lin per restare al comando e vincere la medaglia d’oro.

9:27 Bellissima la spinta della messicana, che però risulta leggermente abbondante. VAZQUEZ E’ DI BRONZO PER MENO DI UN PUNTO! 67.50 per lei e totale di 285.05!

9:26 Ora la messicana Vazquez va all’attacco del bronzo, per lei servono 66 punti per la terza posizione.

9:25 OTTIMA CONCLUSIONE PER CHIARA! 260.80 il totale della romana (54.00), per il momento in terza posizione ma destinata a diventare sesta a fine gara.

9:24 Errore brutale in entrata per la sudafricana Vincent, 21.00 punti per lei. Chiude la sua gara Pellacani con il salto mortale e mezzo ritornato carpiato.

9:23 “Ero molto agitata, mi tremavano le gambe e avevo un po’ di nausea; ma nel complesso penso di aver fatto tuffi accettabili“, questa la spiegazione a caldo di una Elena Bertocchi quasi in lacrime in zona mista.

9:21 QUESTA E’ ELENA BERTOCCHI! Senza un tuffo chiude con un totale di 215.10 e un ultimo tuffo da 55.90. Ora c’è da concentrarsi dimenticando lo zero sulla gara individuale e sul syncro da tre metri, due gare importantissime che metteranno in palio i pass per Parigi 2024.

9:20 Chiude la sua gara con il salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo Elena Bertocchi, che deve dimenticare l’errore precedente e mettere in acqua un gran salto per affrontare al meglio la gara da tre metri.

9:19 Chiude con 264.55 l’egiziana Eissa, che nonostante l’errore nella rotazione precedente ha disputato una gara di altissimo livello.

9:18 Non sbaglia Pamela Ware! Totale di 284.40 per la canadese che dovrebbe mettersi al collo almeno il bronzo. La messicana Vazquez ha bisogno di un tuffo mastodontico per impensierirla.

9:17 Dopo quattro rotazioni la lotta per l’oro è tra Li e Lin, mentre per il bronzo se la giocano Ware e Vazquez. Azzurre indietro, 6a Pellacani e 12a Bertocchi dopo lo 0 di questa rotazione.

9:16 Altissima la cinese Lin che raccoglie 57.60 e con 249.60 si porta in prima posizione a un tuffo dal termine. 8 punti di differenza tra le due cinesi a una rotazione dal termine, dove eseguiranno lo stesso tuffo.

9:15 Dopo una prima parte eccezionale sporca l’entrala la cinese Li, che comunque con un totale di 241.30 è saldissima in prima posizione.

9:14 La messicana Vazquez non è perfetta e rimane a 7 punti dalla medaglia di bronzo virtuale, sarà duello con Ware nell’ultima rotazione.

9:13 Arriva la risposta da campionessa dell’azzurra, che si inserisce in terza posizione grazie a un tuffo da 58.50 punti! L’azzurra (206.85) è molto vicina alla messicana Eissa, mentre sono 17 i punti di ritardo dalla canadese Ware, la candidata n.1 per la medaglia di bronzo.

9:12 E’ il momento di Chiara Pellacani, che cerca il riscatto con il salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo.

9:11 Continua la gara, la delusione per Bertocchi è tanta. Ora tuffi interlocutori fino ad arrivare alle ultime tre atlete che si giocheranno le medaglie. Per ora in testa Ware (224.60), in seconda posizione Eissa (208.15)

9:10 NOOOOOO! Tuffo nullo per l’azzurra, che si accorge dell’errore nella rincorsa e prova a fermarsi non riuscendo però a farlo in tempo e cadendo in acqua senza eseguire il tuffo. Davvero un gran peccato.

9:10 E’ un momento fondamentale della gara, Elena Bertocchi ha bisogno di un salto mortale e mezzo rovesciato carpiato perfetto per rientrare in gara.

9:09 Sbaglia completamente l’egiziana Eissa il suo tuffo a più basso coefficiente e non sfrutta la porta lasciata aperta da Ware, appena 40 punti per lei e gara per le medaglie riaperta.

9:08 Abbondante la canadese Ware che mette in gioco la terza posizione, 53.30 per lei e totale di 224.60.

9:07 Dopo tre rotazioni non cambiano le posizioni di vertice, mantiene la sesta Elena Bertocchi, mentre scivola in dodicesima e ultima piazza Chiara Pellacani, che purtroppo ha commesso un grave errore in questa rotazione.

9:06 Sparisce completamente Lin, 62.10 il parziale e un totale di 192.10 che ipoteca la medaglia d’oro.

9:05 179.85 per Li, che comunque non è perfetta e la sua connazionale può ampliare ancora leggermente il suo margine.

9:04 Si inserisce in terza posizione davanti a Bertocchi la messicana Vazquez, è il momento delle due cinesi.

9:03 Anche Heimberg non riesce a dimostrare ciò che ha portato in piscina ai recenti European Games, 153.45 per lei dopo tre tuffi.

9:02 Arriva purtroppo l’errore di Chiara, che risulta molto abbondante a causa di una rincorsa troppo arretrata. 42.00 punti e totale di 148.30 che fanno scivolare la classe 2003 in ottava posizione provvisoria.

9:01 E’ ora il momento di Chiara Pellacani con il salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (2.4).

9:00 Continua la gara difficile per l’australiana Sheehan, che non riesce ad entrare in ritmo e dopo tre tuffi ha un totale di 151.45.

8:59 Risulta scarsa invece la tedesca Muller, che con lo stesso tuffo di Elena prende appena 44 punti.

8:58 50.60 e totale di 159.20 per l’azzurra, che sporca l’entrata e perde punti preziosi nella rincorsa alla medaglia di bronzo.

8:58 Terzo tuffo per Elena Bertocchi, che porta il salto mortale e mezzo indietro carpiato (2.3).

8:57 167.90 per l’egiziana Eissa dopo tre tuffi, distante poco più di quattro punti dalla canadese Ware.

8:56 54.00 con il terzo tuffo per Pamela Ware, che nonostante un’entrata non eccezionale viene premiata bene dai giudici.

8:55 Dopo due rotazioni le due cinesi sono come da pronostico in testa, in terza posizione la canadese Ware. Sesta e settima Bertocchi e Pellacani ad una decina di punti dalla medaglia di bronzo.

8:54 Entrata spettacolare di Lin che raccoglie 67.60 e con 130.00 di totale ha 8 punti di margine sulla connazionale dopo due rotazioni.

8:53 Tuffo quasi perfetto della Campionessa del Mondo in carica Li Yajie, 62.40 per lei e prima posizione.

8:52 Heimberg rimane dietro di cinque centesimi di punto rispetto a Pellacani dopo due rotazioni. Meraviglioso il tuffo della messicana Vazquez che con 54.00 punti di parziale si inserisce in terza posizione.

8:51 54.60 PER PELLACANI! Tuffo pulito e molto elegante per Chiara che totalizza 106.30 e si porta in quarta posizione provvisoria.

8:50 Secondo tuffo per Chiara Pellacani, doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato anche per lei.

8:49 Non perfetti i tuffi della tedesca Mueller e dell’americana Hernandez, che finiscono entrambe alle spalle di Bertocchi.

8:47 54.60 e totale di 108.60 (terza provvisoria) per l’azzurra, che eseguisce un buon tuffo ma non perfetto. Un pelo in ritardo sul pre salto costringe la sua parabola ad allungarsi leggermente.

8:47 E’ il turno di Elena Bertocchi, che porta il doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (2.6).

8:46 Anche l’egiziana Eissa non sbaglia come nelle eliminatorie il doppio e mezzo raggruppato, 60.00 per lei e seconda posizione provvisoria.

8:45 69.00 punti e tuffo meraviglioso per Pamela Ware, che fa la differenza dopo l’errore in eliminatoria e si candida prepotentemente per il podio (117.30).

8:44 Lin chiude la prima rotazione in testa con 62.40. Quarta Bertocchi (54.00) e settima Pellacani (50.40), entrambe in lotta per il bronzo.

8:43 Di un altro livello Li, 58.80 per la cinese che sparisce completamente nell’acqua.

8:42 Potenza incredibile per Vazquez che sbaglia leggermente la parte finale ma l’eleganza e l’altezza del tuffo la portano in prima posizione con 57.20.

8:41 Michelle Heimberg con lo stesso tuffo di Elena Bertocchi raccoglie 50.40 punti, a causa di un’entrata non perfetta.

8:40 MERAVIGLIOSA PELLACANI! Entrata magistrale e 51.75 punti per l’azzurra che in questa rotazione ha portato il tuffo con minor coefficiente della sua gara.

8:39 E’ il momento di Chiara Pellacani, che esordirà con l’uno e mezzo indietro carpiato.

8:38 Parabola troppo lontana dal trampolino per l’australiana Sheehan, che con il tuffo da minor coefficiente ottiene 49.25.

8:37 Con lo stesso tuffo dell’azzurra ottiene lo stesso punteggio (54.00) la tedesca Muller.

8:37 Leggermente carpiata nella fase d’entrata Bertocchi, che però globalmente esegue veramente un ottimo tuffo premiato con 54.00 punti e la prima posizione dalla giuria.

8:36 Pulita e ordinata l’americana Hernandez, che con 51.60 si piazza in seconda posizione. E’ il momento di Elena Bertocchi sempre con l’uno e mezzo ritornato carpiato!

8:36 53.30 per Eissa, ora Hernandez.

8:35 Salto mortale e mezzo indietro carpiato per la canadese leggermente abbondante nella fase finale, è il turno dell’egiziana Eissa.

8:33 La prima atleta a presentarsi sul trampolino sarà la canadese Pamela Ware, si tufferanno per quarta e per ottava rispettivamente Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

8:31 Ci si gioca un sogno, una medaglia Mondiale che potrebbe svoltare la carriera e dare un’iniezione di fiducia per la gara da 3 metri che mette anche in palio i pass olimpici. Buon divertimento e buoni tuffi a tutti!

8:29 Tutto è pronto alla Prefectural Pool di Fukuoka, dove tra pochissimi istanti partirà la finale femminile del trampolino da 1 metro!

8:26 La concorrenza per le due azzurre è altissima, da tenere d’occhio, oltre alle due cinesi che hanno praticamente già prenotato due posti sul podio, ci sono la canadese Ware, la svizzera Heimberg, la messicana Vazquez, la sudafricana Vincent. Non si escludono poi sorprese visto l’alto livello di competitività di questa gara, nonostante non sia specialità olimpica.

8:24 Il programma in finale di Chiara Pellacani:

203B salto mortale e mezzo indietro carpiato

105B doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato

303B salto mortale e mezzo rovesciato carpiato

5333D salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo

403B salto mortale e mezzo ritornato carpiato

8:21 Il programma in finale di Elena Bertocchi:

403B salto mortale e mezzo ritornato carpiato

105B doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato

203B salto mortale e mezzo indietro carpiato

303B salto mortale e mezzo rovesciato carpiato

5333D salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo

8:18 Sono state ottime le impressioni lasciate da Chiara Pellacani, autrice di un programma di tuffi con qualche sbavatura ma eseguito con estrema scioltezza. La 20enne romana ha nelle gambe un ampio margine di miglioramento, e mettendo al posto giusto tutti i dettagli la caccia alla medaglia non è certo proibitiva. Sarà outsider per il podio invece Elena Bertocchi, tornata finalmente in forma fisicamente dopo un periodo di flessione.

8:15 Una qualificazione dominata, neanche a dirlo, dalle tuffatrici cinesi. Prima posizione per Shan Lin, 291.25 punti, e seconda piazza per Yajie Lin, 283.35 per lei. Terza posizione nel round preliminare per la messicana Aranza Vazquez (260.20), con un punteggio alla portata delle due azzurre in caso di gara perfetta.

8:13 Difenderanno i colori azzurri Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, rispettivamente quinta e nona nel round preliminare con 243.45 e 239.55 punti.

8:10 Buongiorno amici di OA Sport e bentornati in questa giornata intensissima del Mondiale di tuffi! Tra una ventina di minuti inizierà la Finale femminile del trampolino da 1 metro, con due azzurre protagoniste.

6.49: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 8.30 con la finale del metro e due italiane in gara, Bertocchi e Pellacani. Grazie per averci seguito, a fra poco!

6.47: Oro più che annunciato, dunque, per la Cina nel sincro misto dalla piattaforma coin Wang e Zhang, argento per i messicani Balleza Isaias e del Anghel Penice, bronzo per il Giapèpone con Ito/Itahashi, a seguire Ucraina, Canada e una buona Italia, seconda coppia europea, con un punteggio più alto rispetto allo scorso anno quando fu quinta

6.45: Chiudono in bellezza i cinesi con un tuffo da 75.84, totale di 339.54, è oro!

6.44: Con un buon tuffo i cubani totalizzano 67.20, totale di 262.05

6.43: Scarsi in ingresso in acqua gli spagnoli. Punteggio di 58.56, totale di 249.72

6.42: La coppia tedesca chiude con tante imprecisioni nell’ultimo tuffo. Punteggio di 61.44, totale di 256.38

6.41: Errore per i coreani che chiudono con 50.88, totale di 256.50

6.39: Non arriva il miracolo da medaglia per i canadesi, non perfetti. Punteggio di 63.36, totale di 290.43

6.38: Buon tuffo dei portoricani che ottengono 68.16, totale di 276.84, anche loro dietro agli azzurri

6.37: Poco sincronizzati i malesi che totalizzano 47.58, totale di 251.64, sono dietro agli azzurri

6.35: Buon tuffo finale dei giovani ucraini che ottengono 72.00 punti, totale di 295.44

6.34: Per Macao un tuffo da 33.84, totale di 186.15

6.33: Scarsi in ingresso in acqua gli statunitensi che ottengono 62.10, totale di 256.02

6.32: Splendido tuffo dei messicani che ottengono 76.80, totale di 313.44. Sarà medaglia!

6.31: Buon tuffo dei giapponesi che ottengono 74.88, totale di 305.34. Sarà medaglia?

6.30: Il miglior tuffo nel finlae per gli azzurri che confermano il crescendo. Punteggio di 68.16, totale di 278.58

6.28: Qualche imprecisione anche per i cinesi che al quarto salto commettono un piccolo errore. Punteggio di 72.00, totale di 263.70. La classifica: Cona, Messico, Giappone, Canada, Ucraina e Italia

6.27: Errore grave dei cubani che totalizzano 44.55, totale di 194.85

6.25: Da dimenticare il tuffo della coppia spagnola che totalizza 44.16, totale di 191.16

6.25: Tanti spruzzi per i tedeschi che ottengono 56.70, totale di 194.94

6.24: Non perfetto il tuffo dei coreani che totalizzano 60.30, totale di 205.62

6.23: Qualche spruzzo di troppo per i canadesi che totalizzano 68.31, totale di 227.07

6.22: Discreto il tuffo dei portoricani che ottengono 65.28, totale di 208.06

6.21. Ancora un errore per la coppia malese che arriva abbondante. Punteggio di 56.70, totale di 204.06

6.20: Ancora qualche imprecisione per gli ucraini che totalizzano 61.44, totale di 223.44

6.19:; Per Macao arrivano 40.71. totale di 153.71

6.17: Tuffo da medaglia per i messicani che totalizzano 75.84, totale di 236.84. Sono potenziali secondi

6.16: Un po’ scarsi in ingresso in acqua i giapponesi che totalizzano 65.70, totale di 230.48

6.15: Ancora scarsi in ingresso in acqua. Punteggio di 64.32, totale di di 210.42

6.14: Fantastici in cinesi che totalizzano 81.90, totale di 191.70. Cina, Giappone, Ucraina, Messico, Canada dopo tre rotazioni. Italia non al momento

6.13: Non perfetto il tuffo dei cubani che totalizzano 60.30, totale di 150.30

6.12: Tanti spruzzi per gli spagnoli che ottengono 59.40, totale di 147.00

6.11: La coppia tedesca commette un errore grave in ingresso in acqua e ottiene 47.04, totale di 138.24

6.10: Tuffo da dimenticare dei coreani che ottengono 52.92, totale di 145.32

6.09: Qualche spruzzo di troppo per i canadesi ma punteggio di 72.96, totale di 158.76

6.08: Buon tuffo per la coppia portoricana che ottiene 61.20, totale di 143.40

6.07: Non perfetto il sincronismo dei malesi che totalizzano 53.76 e totale di 147.36

6.06: Scarsi all’ingresso in acqua gli ucraini che totalizzano 68.40, totale di 162.00

6.06: Ancora errori per Macao. Tuffo da 34.20, totale di 11.60

6.05: Mezzo disastro degli statunitensi che totalizzano 56.28, totale di 142.08

6.04: All’unisono il tuffo dei messicani che ottengono 68.40 per un totale di 160.80, secondi

6.03: Buon tuffo per i giapponesi che totalizzano 72.96, totale di 164.78

6.02: Si chiamano fuori gli azzurri che sollevano troppi spruzzi. Punteggio di 60.30, totale di 146.10

6.00. Altro tuffo che rasenta la perfezione per i cinesi che ottengono 54.00, totale di 109.80. Cina, Ucraina, Malesia, Messico, Corea. Italia decima. Tocca agli azzurri

5.59: Buon tuffo per i cubani che totalizzano 44.40 per un totale di 90.00

5.58: Tanti spruzzi all’ingresso in acqua. Punteggio di 43.80, totale di 87.60

5.58: Risalgono i tedeschi con un ottimo secondo punto. Punteggio di 46.20, totale di 91.20

5.57: Bene i coreani che totalizzano 47.40, totale di 92.40

5.56: Un po’ scarso il tuffo dei canadesi che ottengono 45.00 per un totale di 95.80

5.55: Qualche imprecisione per i portoricani che si fermano a quota 82.20 nel totale

5.54: Molto bene i malesi che ottengono 46.80, punteggio totale di 93.60 come l’Ucraina

5.54: Scarsi all’ingresso in acqua gli ucraini che con 43.80, punteggio totale di 93.60

5.54: Ancora problemi per Macao che si ferma a 39.00, totale di 77.90

5.53: Non perfetta la sincronia degli statunitensi che ottengono 42.00 per un totale di 85.80 come gli azzurri

5.52: Buon tuffo dei messicani che ottengono 45.60, totale di 92.40

5.51: Non granchè il tuffo dei giapponesi che ottengono 44.40, totale di 91.80. Ora il Messico

5.50. Meglio gli azzurri nel secondo tuffo. punteggio di 43.80, totale di 85.80

5.48: Cinesi perfetti, niente da dire! Punteggio di 55.80 e primo posto. Cina, Ucraina, Giappone, Messico e Malesia nelle prime cinque posizioni dopo la prima rotazione. Ora l’Italia, undicesima finora

5.47: Problemi in ingresso in acqua per i cubani che totalizzano 45.60. Ora i cinesi

5.46: Qualche spruzzo anche per gli spagnoli, punteggio di 43.80. Ora Cuba

5.45: Tanti spruzzi per i tedeschi, scarsa sincronia, punteggio di 45.00. Ora Spagna

5.44: Non perfeto il sincronismo dei coreani che totalizzano 45.00 al primo salto. Ora la Germania

5.43: Qualche problema anche per i canadesi che iniziano la loro avventura con 40.80. Ora la Corea

5.42: Tante imprecisioni per Portorico che inizia con un punteggio di 39.00. Ora i canadesi

5.41: Buono anche il tuffo dei malesi che ottengono un punteggio di 46.80. Ora Portorico

5.40: Sfiora la perfezione la giovanissima coppia ucraina che totalizza un punteggio di 49.80. Ora i malesi

5.40: Errore per la coppia di Macao che si ferma a 38.80. Ora l’Ucraina

5.39: Punteggio di 43.80 per la coppia statunitense. Ora la coppia di Macao

5.38: Un po’ distanti i messicani che ottengono un punteggio di 46.80. Ora gli Usa

5.37: Buon tuffo di Ito e Itahashi che totalizzano 47.40 nonostante un ingresso in acqua non perfetto

5.35: Leggermente abbondante Jodoin, punteggio di 42.00 per gli azzurri, costretti a inseguire da subito

5.31: Si parte con due rotazioni di tuffi ordinari

5.30: I campioni uscenti sono i cinesi Duan Yu e Ren Qian, l’argento un anno fa andò all’Ucraina con Sereda e Lyskun, il bronzo alla Gran Bretagna con Heatly e Reid. La particolarità è che nessuno di questi atleti è al via nella gara odierna. La Gbr addirittura non c’è

5.28: Queste le coppie in gara:

1 TIMBRETTI GUGIU Eduard Cristian ITA 18 JUN 2002 JODOIN di MARIA Sarah 3 JAN 2000

2 ITO Hiroki JPN 26 OCT 1999 ITAHASHI Minami 28 JAN 2000

3 BALLEZA ISAIAS Jose MEX 27 NOV 1994 del ANGEL PENICHE Viviana 5 DEC 1999

4 WEINRICH Max USA 17 OCT 2003 BISHOP Kaylee 11 JUL 2006

5 ZHANG Hoi MAC 14 JUN 2007 LO Ka Wai 25 SEP 2008

6 BOLIUKH Kirill UKR 12 MAR 2007 BAILO Kseniia 25 FEB 2005

7 JABILLIN Jellson MAS 24 FEB 2001 BINTI MUHAMMAD ABRAR RAJ Nur Eilis. 25 JUL 2005

8 VAZQUEZ Emanuel PUR 1 MAY 2000 VIETA Maycey Adrianne 21 NOV 2000

9 ZSOMBOR-MURRAY Nathan CAN 28 APR 2003 MILLER Kate 27 MAY 2005

10 KIM Yeongtaek KOR 24 AUG 2001 MOON Nayun 25 FEB 1997

11 LUBE Alexander GER 22 NOV 1996 PFEIF Pauline Alexandra 7 MAY 2002

12 CAMACHO del HOYO Carlos ESP 30 JUL 2000 ANTOLINO Valeria 30 AUG 2002

13 RAMOS RODRIGUEZ Carlos Daniel CUB 26 OCT 2003 GARCIA NAVARRO Anisley 19 JAN 2002

14 WANG Feilong CHN 24 OCT 2008 ZHANG Jiaqi 28 MAY 2004

5.24: I primi a salire sulla piattaforma saranno proprio gli azzurri Jodoin di Maria/Timbretti Gugiu

5.21: I favoriti d’obbligo sono i cinesi Fellong Wang e Jiaqi Zhang che saranno gli ultimi a tuffarsi

5.18: Sono ben 14 le coppie al via di questa gara che prevedono 5 tuffi per ogni binomio

5.15: Per l’Italia al viaSarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu che, non avendo molto da perdere, proveranno a dare tutto.

5.10: Buongiorno agi amici di OA Sport, benvenuti alla diretta live dell’assegnazione del primo titolo del Mondiale di Fukuoka, il sincro misto dalla piattaforma

04.22 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 05.30 per la Finale del sincro misto dalla piattaforma con Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

04.20 Chiusura in bellezza per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che hanno terminato con 384.69 questi prelimari in seconda posizione alle spalle degli inarrivabili cinesi Long Daoyi/Wang Zongyuan (451.44). Alle spalle degli azzurri, Gran Bretagna (383.46), Germania (383.04) e Messico (382.08). Classifica molto corta e Finale di questa specialità alle 11.00 italiane.

03.58 Tocci e Marsaglia chiudono con 384.69 con un grande punteggio e ritroveremo gli azzurri in Finale!

03.55 Tocci e Marsaglia sempre terzi al termine della quinta rotazione!

03.34 Bene Tocci e Marsaglia in terza posizione (245.55) dopo la quarta rotazione. Comanda la Cina con 281.82 a precedere i britannici e gli azzurri.

03.12 Tocci e Marsaglia iniziano la quarta rotazione con 75.48 e 245.55 nel totale.

03.11 Quarta piazza per Marsaglia/Tocci con il punteggio di 170.07 dopo la terza rotazione, in vetta i cinesi Daoyi/Zongyuan (191.52).

02.49 Tocci e Marsaglia ottengono 170.07 nel totale e così iniziano la terza rotazione.

02.48 Marsaglia e Tocci sono sesti dopo due rotazioni con 96.60, guidano i britannici Harding/Laugher (106.20).

02.29 Secondo salto obbligatorio per Tocci e Marsaglia che con questo tuffo ottengono 48.00 e 96.60 il totale.

2.27 Marsaglia e Tocci sono quinti al termina della prima rotazione con 48.60, in vetta i britannici Harding/Laugher 52.80.

02.05 48.60 nel primo obbligatorio per Tocci e Marsaglia.

02.02 27 coppie in gara e le migliori 12 approderanno alla Finale alle ore 11.00 italiane.

02.00 VIA AI PRELIMINARI DEL SINCRO 3M UOMINI!

02.00 Si comincia con i preliminari del sincro maschile dai tre metri con Tocchi e Marsaglia.

01.59 Prevista anche la Finale dal metro femminile dove lo spettacolo non mancherà di certo con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Le due azzurre che vorranno stupire per lottare magari per il podio.

01.56 A seguire, in programma l’atto concluso del syncro piattaforma mixed con Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu che, non avendo molto da perdere, proveranno a dare tutto.

01.53 Il programma prevede i preliminari del syncro trampolino tre metri uomini, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che cercheranno di rientrare nel novero delle coppie finaliste per poi giocarsi qualcosa di importante nell’atto conclusivo.

01.50 Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

01.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2023 di tuffi di Fukuoka (Giappone).

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2023 di tuffi di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

Il programma prevede i preliminari del syncro trampolino tre metri uomini, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che cercheranno di rientrare nel novero delle coppie finaliste per poi giocarsi qualcosa di importante nell’atto conclusivo.

A seguire, in programma l’atto concluso del syncro piattaforma mixed con Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu che, non avendo molto da perdere, proveranno a dare tutto. Prevista anche la Finale dal metro femminile dove lo spettacolo non mancherà di certo con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Le due azzurre che vorranno stupire per lottare magari per il podio.

