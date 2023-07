LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima giornata per quanto riguarda i tuffi ai Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone): si parte con le eliminatorie, femminile e maschile, dal metro.

Alle 3.00 ora italiana si inizia con la qualificazione delle ragazze: l’Italia si presenta con Chaira Pellacani e Elena Bertocchi. La romana, classe 2002, viene dalla ricca spedizione ai Giochi Europei, manifestazione dove ha conquistato quattro medaglie, tra cui l’oro dai tre metri, e il pass per Parigi, mentre la più esperta lombarda, bronzo iridato a Budapest nel 2017 in questa gara, è rientrata da poco in gara dopo vari problemi fisici, sperando che la condizione sia migliorata successivamente all’impegno in Polonia.

Appuntamento alle 08.00, invece, per l’inizio dell’eliminatoria degli uomini: per il Bel Paese saranno al via Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. I due azzurri possono rappresentare degli outsider in chiave podio, specialmente il calabrese, terzo a Budapest nel 2017, il quale vede con buon occhio questa gara. Importante sarà rientrare tra i primi dodici della graduatoria: la concorrenza è elevata e anche un solo errore potrebbe costare l’accesso in finale.

Entrambe le gare saranno visibili su Sky Sport Summer, Sky Go, Now Tv e Rai Play, mentre Rai 2 trasmetterà la prova femminile, Rai Sport+HD quella maschile. OA Sport offrirà la diretta testuale dei due eventi, non perdetevi neanche un momento delle gare con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse