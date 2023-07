LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pellacani-Santoro non scendono dal podio nel sincro misto, E’ BRONZO! Alle 11.30 la piattaforma uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.00. per il momento è tutto, appuntamento alle 11.30 per l’ultima gara del programma di Fukuoka, la finale della piattaforma maschile. A più tardi e buona giornata!

9.58: Applausi per la coppia azzurra composta da Chiara Pellacani, alla seconda medaglia a Fukuoka e Matteo Santoro, di nuovo sul podio un anno dopo Budapest. L’Italia lascia Fukuoka con due medaglie, una in più rispetto a quella di Budapest

9.57: Oro per la Cina con il punteggio di 326.10, argento per l’Australia con 307.38, bronzo per una splendida Italia con 294.12, poi Corea, Svezia e Messico a completare la top 6

9.56: Buono il tuffo finale degli svedesi che totalizzano 63.00, totale di 276.60

9.55: Chiudono male i brasiliani con un punteggio di 45.00, totale di 239.40

9.54: Il Messico totalizza 64.80, totale di 273.90

9.53: Cinesi vicini alla perfezione. Punteggio di 78.30, totale di 326.10, è oro ma non c’erano dubbi!

9.51: BRONZOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PELLACANI E SANTORO TOTALIZZANO 66.60, TOTALE DI 294.12 E’ LA SECONDA MEDAGLIA AZZURRA DELLA SPEDIZIONE DI FUKUOKA!

9.50: La coppia irlandese combina un mezzo disastro in chiusura. Punteggio di 42.78, totale di 237.18. Ora gli azzurri

9.49: Si perde totalmente il sincro dei coreani che effettuano due buoni tuffi singoli, punteggio di 58.50, totale di 281.46. Italia a medaglia con 54 punti

9.48: La coppia neozelandese conclude la sua prova con un punteggio di 55.80, totale di 241.50

9.47: I polacchi chiudono la loro gara con un punteggio di 63.00, totale di 255.15

9.45: Tuffo non perfetto degli statunitensi, coefficiente alto, punteggio di 62.22, totale di 263.68

9.44: Discreto il tuffo degli egiziani che totalizzano 62.65, totale di 256.08

9.43: Non sbagliano gli australiani che, con coefficiente alto, va a prendersi il podio, punteggio di 77.52, totale di 307.38. Inarrivabili per gli azzurri

9.42: Macao chiude con un tuffo da 37.44, totale di 184.02

9.41: Non bene il sincronismo dei tedeschi che eseguono due buoni tuffi ma distanti. Punteggio di 60.45, totale di 270.45

9.40: Ancora un tuffo non preciso degli spagnoli che totalizzano 54.00, totale di 245.98

9.39: Il Venezuela chiude la sua prova con un punteggio di 54.00, totale di 248.10

9.38: Cina, Australia, Italia e Corea nelle prime quattro posizioni quando manca l’ultima rotazione

9.37: Buon tuffo della coppia svedese che totalizza 65.70, totale di 213.60

9.36: Non buono il sincronismo dei brasiliani che ottengono 58.50, totale di 194.40

9.35: Buon quarto tuffo dei messicani, punteggio di 65.70, totale di 209.10

9.34: Cinesi quasi perfetti, solo piccolissime sbavature. Punteggio di 74.40, totale di 247.80

9.33: Buono il tuffo degli azzurri, punteggio di 68.82, totale di 227.52 e sorpasso nei confronti della Corea. Che bravi Santoro e Pellacani!

9.32: Tanti schizzi in ingresso per gli irlandesi che totalizzano un punteggio di 50.40, punteggio di 194.40. Ora gli azzurri

9.31: Errore dei coreani in ingresso in acqua, non perfetto il sincronismo, punteggio di 63.00, totale di 222.96. Strapagati i coreani

9.31: Per i neozelandesi arrivano 52.20, totale di 186.70

9.30: Scarsi in ingresso i polacchi che ottengono 52.20, totale di 192.15

9.29: Ancora abbondanti gli statunitensi che totalizzano 57.68, totale di 201.66

9.28: Discreto tuffo degli egiziani che totalizzano 59.40, totale di 203.43

9.27: Qualche problema sul pre-salto, bene comunque gli australiani che totalizzano 676.96, totale di 229.86

9.26: Punteggio di 40.50 per Macao, totale di 146.58

9.25: Non perfetto il sincronismo dei tedeschi che eseguono comunque due buoni tuffi, punteggio di 61.20, totale di 210.00

9.24: Tanti schizzi per gli spagnoli che ottengono un punteggio di 54.00, totale di 191.88

9.23: Non bene i venezuelani che totalizzano 55.80, totale di 194.10

9.22: Cina in testa dopo tre rotazioni, poi Australia, Corea e Italia moltovicine,a 10 punti la Germania

9.21: Molto abbondante Petersen, punteggio di 56.70′ per la Svezia, totale di 147.90

9.20: Anche i basiliani scarsi in ingresso in acqua, punteggio di 51.30, totale di 135.90

9.19: Scarsai in ingresso in acqua i messicani, punteggio di 54.00, totale di 143.40

9.18: Cinesi sempre ad altissimo livello, punteggio di 70.20, totale di 173.40

9.17: Buon tuffo per gli azzurri che trovano un buon sincronismo, punteggio di 67.50, totale di 158.70

9.16: Fuori sincronismo sul pre-salto per gli irlandesi che non trovano un buon salto: 50.40, totale di 144.00. Ora l’Italia

9.15: Ottimo tuffo dei coreani che si mettono in corsa per il podio: punteggio di 66.96, totale di 159.96

9.14: Tanti schizzi in ingresso in acqua per i neozelandesi che si fermano a quota 47.70, totale di 133.50

9.13: Scarso l’ingresso in acqua dei polacchi, punteggio di 51.15, totale di 139.95

9.12: Scarso il tuffo degli statunitensi che totalizzano 54.00, totale di 144.00

9.11: Ancora un tuffo non perfetto degli egiziani, soprattutto in ingresso in acqua, punteggio di 66.03, totale di 144.03

9.10: Ancora un buon tuffo degli australiani, solo qualche schizzo in ingresso in acqua, punteggio di 67.50, totale di 162.90

9.09: Per Macao punteggio di 42.48, totale di 106.08

9.08: Abbondanti in ingresso i tedeschi, punteggio di 61.20, totale di 148.80

9.06: Totalmente sbagliato il tuffo degli spagnoli che totalizzano 52.08, strapagati, totale di 137.88

9.05: Abbondanti in ingresso in acqua i venezuelani che totalizzano 56.70, totale di 138.30

9.04: Cina, Australia, irlanda davanti, Italia quinta dopo le due rotazioni di obbligatori

9.04: Discreto il secondo tuffo degli svedesi che totalizzano 43.80, ttoale di 91.20

9.03: Non perfetto il sincronismo dei brasiliani, punteggio di 40.20, totale di 84.60

9.02: Ancora un po’ abbondanti i messicani che totalizzano 45.00, totale di 89.40

9.01: Ottimo tuffo dei cinesi che ottengono 53.40, totale di 103.20

9.00: Ancora leggermente abbondanti ma molto bene il sincronismo per gli azzurri che dovranno recuperare qualcosa, con 46.20, totale di 91.20

8.59: prosegue la buona gara dell’Irlanda che totalizza 46.20, totale di 93.60. Ora l’Italia

8.58: Buono anche il secondo tuffo dei coreani che totalizzano 46.80, totale di 93.00

8.57: La coppia neozelandese totalizza 41.40, totale di 85.80

8.56: Leggermente abbondanti i polacchi nell’ingresso, punteggio di 44.40, totale di 88.80

8.55: Non perfetto l’ingresso in acqua degli statunitensi, punteggio di 43.80, totale di 90.00

8.54: Male il sincronismo degli egiziani che totalizzano 39.00, totale di 78.00

8.53: Procedono bene gli australiani che trovano ancora un buon tuffo, punteggio di 47.40, totale di 95.40

8.52: Punteggio di 29.40 per Macao, totale di 63.60

8.51: Abbondanti in ingresso in acqua i tedeschi, punteggio di 42.00, totale di 87.60

8.51: Punteggio di 43.20 per gli spagnoli, totale di 85.20

8.50: Il Venezuela totalizza un punteggio di 39.60, totale di 81.60

8.49: Cina in testa, Italia ottava dopo la prima rotazione

8.48: Buon avvio degli svedesi che totalizzano 47.40

8.47: Punteggio di 44.40 in apertura per il Brasile

8.46: Non bene l’avvio dei messicani, tanti schizzi in ingresso, punteggio di 44.40

8.45: Non perfetti i cinesi che totalizzano 49.80

8.44: Qualche schizzo in ingresso in acqua, punteggio di 45.00 per gli azzurri

8.43: Avvio positivo anche dell’Irlanda che inizia con 47.40. Ora l’Italia

8.42: Buon avvio dei coreani che totalizzano 46.20

8.41: La coppia neozelandese inizia con un punteggio di 44.40

8.40: Discreto avvio dei polacchi che ottengono 44.40

8.39: Non perfetto il sincronismo degli Usa che iniziano con 46.20

8.38: Non un buon avvio per l’Egitto, punteggio di 39.00

8.38: Inizia bene l’Australia, buon tuffo che vale 48.00

8.37: Macao inizia con il punteggio di 34.20

8.36: La Germania in avvio ottiene 45.60

8.35: Non perfetto il sincronismo degli spagnoli che iniziano con 42.60

8.34: Il Venezuela inizia con un tuffo da 42.00

8.30: Rinuncia in extremis del Canada, sono 16 le coppie al via. Prime due rotazioni obbligatorie

8.29. Queste le 17 coppie protagoniste della finale del sincro misto da 3 metri:

1 GONZALEZ REYES Jesus Eduardo VEN 11 MAR 2004 PEREZ Elizabeth 3 JUL 2000

2 CAMACHO del HOYO Carlos ESP 30 JUL 2000 VELAZQUEZ Rocio 13 JUL 1995

3 LUBE Alexander GER 22 NOV 1996 ROTHER Jana Lisa 6 APR 1998

4 HE Heung Wing MAC 18 NOV 2008 CHOI Sut Kuan 28 JAN 1990

5 BEDGGOOD Domonic AUS 18 SEP 1994 KEENEY Maddison 23 MAY 1996

6 FAROUK Mohamed EGY 13 DEC 2002 EISSA Maha Amer 27 MAR 1999

7 RYAN Jack USA 20 JUN 2003 PALMER Krysta 13 JUN 1992

8 RZESZUTEK Andrzej POL 25 OCT 1991 SKRZEK Kaja 12 NOV 1998

9 TAVENER Frazer NZL 28 MAR 2002 SQUIRE Maggie 26 OCT 2005

10 YI Jaegyeong KOR 25 NOV 1999 KIM Suji 16 FEB 1998

11 PASSMORE Jake IRL 12 JUN 2005 CRYAN Clare 3 DEC 1993

12 SANTORO Matteo ITA 9 OCT 2006 PELLACANI Chiara 12 SEP 2002

13 ZHU Zifeng CHN 28 JUL 2002 LIN Shan 3 AUG 2001

14 OCAMPO MARROQUIN Jahir MEX 12 JAN 1990 VAZQUEZ MONTANO Aranza 21 AUG 2002

15 MAX Rafael BRA 16 JUN 2004 SANTOS Anna 17 OCT 2001

16 PETERSEN Elias SWE 29 APR 2003 NILSSON GARIP Emilia 21 APR 2003

17 HATTIE Bryden CAN 9 JUL 2001 WARE Pamela 12 FEB 1993

8.25: Agli azzurri servirà la gara perfetta per provare a ripetersi anche se la concorrenza appare spietata: Cina, Messico, Usa, Canada le pretendenti al podio.

8.22: Al suo fianco ci sarà il giovanissimo Matteo Santoro, con un anno in più rispetto al giugno 2022 quando, quindicenne, si trovò a salire sul secondo gradino del podio iridato in questa competizione.

8.19: Nella prima gara di giornata, la finale del sincro misto da 3 metri, Chiara Pellacani conclude la sua avventura iridata che ha portato risultati di altissimo spessore, il bronzo del sincro da 3 metri donne, il quinto posto nel trampolino 3 metri e il sesto nel trampolino 1 metro.

8.16: In programma oggi due finali: il sincro misto dal trampolino 3 metri e la finale della gara dalla piattaforma maschile. Oggi per l’Italia fari puntati su Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che puntano a ripetere l’exploit dello scorso anno a Budapest quando conquistarono l’argento in questa gara. Non ci saranno azzurri al via invece nella gara dalla piattaforma che promette come sempre grandissimo spettacolo.

8.13: Si conclude la rassegna iridata che ha regalato finora all’Italia una medaglia e ben cinque pass olimpici.

8.10: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Si conclude la rassegna iridata che ha regalato finora all’Italia una medaglia e ben cinque pass olimpici. In programma oggi due finali: il sincro misto dal trampolino 3 metri e la finale della gara dalla piattaforma maschile. Oggi per l’Italia fari puntati su Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che puntano a ripetere l’exploit dello scorso anno a Budapest quando conquistarono l’argento in questa gara. Non ci saranno azzurri al via invece nella gara dalla piattaforma che promette come sempre grandissimo spettacolo.

Nella prima gara di giornata, la finale del sincro misto da 3 metri, Chiara Pellacani conclude la sua avventura iridata che ha portato risultati di altissimo spessore, il bronzo del sincro da 3 metri donne, il quinto posto nel trampolino 3 metri e il sesto nel trampolino 1 metro. Al suo fianco ci sarà il giovanissimo Matteo Santoro, con un anno in più rispetto al giugno 2022 quando, quindicenne, si trovò a salire sul secondo gradino del podio iridato in questa competizione. Servirà la gara perfetta per provare a ripetersi anche se la concorrenza appare spietata: Cina, Messico, Usa, Canada le pretendenti al podio.

Nella seconda gara di giornata si assegna il titolo della piattaforma maschile. Non ci sono italiani in gara, dopo l’eliminazione in qualificazione per Larsen e Giovannini, ma è una gara da seguire con grande attenzione perchè lo spettacolo è assicurato. I cinesi Lian e Yang sono come sempre i grandi favoriti ma la distanza dai pretendenti ad un posto sul podio non è così ampia come in altre gare e l’errore è sempre dietro l’angolo. Attenzione all’australiano Rousseau, capace di chiudere al secondo posto le semifinali, al giapponese Tamai, lo scorso anno argento ma alle prese con problemi fisici, al messicano Willar Valdez e al britannico Kothari ma non sono escluse altre sorprese, in positivo ma anche in negativo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.30 con la finale del sincro misto dai 3 metri, e si chiude alle 11.30 con la finale della piattaforma maschile. Buon divertimento!

Foto Lapresse