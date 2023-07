LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: out Tocci e Marsaglia nei preliminari dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.54 Purtroppo si chiude subito l’avventura di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nella gara dal metro: i due azzurri chiudono rispettivamente in 14ma e 18ma posizione i preliminari e non si qualificano per la finale di domenica. Peccato per gli errori nel terzo tuffo del calabrese e nel secondo e quarto salto del romano. I due si potranno subito riscattare nella finale di domani del sincro 3 metri.

12.52 I dodici qualificati alla finale di domenica:

12.49 Chiude al quinto posto Zheng con un totale di 371.65 punti.

12.48 Wesemann ottiene ben 73.80 punti e sale al sesto posto: Giovanni Tocci è ufficialmente eliminato.

12.46 Lesiak rimane dietro a Giovanni Tocci: l’azzurro in proiezione è quattordicesimo.

12.43 403.75 punti totali per Peng che consolida la prima posizione.

12.41 Anche Bouyer non esegue perfettamente l’ultimo tuffo, ma basta e avanza per rimanere davanti a Giovanni Tocci: l’azzurro è all’undicesimo posto provvisorio.

12.41 Woo si assicura la qualificazione con l’ultimo tuffo da 52.50 punti.

12.38 Arrivano gli otto per Jack Ryan, 72.00 punti per lui: Giovanni Tocci deve sperare in qualche debacle di chi si trovava molto avanti in classifica.

12.37 Per soli 1.05 punti Yost si piazza davanti all’azzurro, ora tocca a Jack Ryan.

12.36 Bel tuffo per Passmore, ma l’irlandese rimane dietro a Giovanni Tocci: è il momento dei due americani, Yost e Ryan.

12.35 In questo momento, l’azzurro in proiezione è quindicesimo.

12.32 Buon tuffo per l’azzurro, a cui è mancata l’entrata senza schizzi: 65.10 di parziale, per quindici centesimi Tocci scavalca Ruvalcaba. Vedremo se i 354.00 punti ottenuti saranno sufficienti per la finale.

12.31 Tocca a Giovanni Tocci: doppio e mezzo ritornato raggruppato il suo tuffo, coefficiente di difficoltà 3.1.

12.28 Quando manca una serie al termine della gara, Tocci è in sedicesima posizione, distante 4.15 dalla dodicesima piazza occupata da Danylo Konovalov: l’ucraino ha ottenuto un ottimo punteggio nell’ultimo tuffo, Tocci si deve superare per poter accedere in finale. Fuori dai giochi invece Lorenzo Marsaglia.

12.27 Di nuovo non perfetto Zheng: il cinese fa solamente 47.85 punti e scende in settima posizione con 309.25 punti.

12.26 Non sbaglia Wesemann: il tedesco ottiene 60.00 punti e rimane davanti a Giovanni Tocci.

12.23 Continua la buona gara di Lesiak: 63.00 punti per il polacco che ha dieci punti di vantaggio su Tocci.

12.21 Ottimo triplo e mezzo avanti carpiato per Peng: il cinese è in testa con 334.25 punti complessivi.

12.19 64.50 per Jules Bouyer: il francese non sbaglia e mantiene un margine di quindici punti su Giovanni Tocci.

12.18 Non male il quinto tuffo di Woo Haram, il quale prenota un posto in finale con la quarta posizione provvisoria.

12.16 Anche Jack Ryan fa leggermente peggio all’azzurro, il quale è distante poco più di tre punti dallo statunitense.

12.15 Lyle Yost perde qualcosa rispetto a Tocci, ma rimane davanti di 1.35 punti.

12.14 Buon tuffo per Jake Passmore, diciassettesimo dopo la quarta serie: 60.00 punti per l’irlandese che rimane in corsa per la qualificazione.

12.11 Tocci è in ottava posizione, distante 4.15 punti da Konovalov, dodicesimo dopo la quarta serie.

12.09 Bene così! 66.00 punti per l’azzurro che mette pressione a chi deve saltare dopo di lui.

12.08 E’ il momento di Giovanni Tocci: triplo e mezzo avanti raggruppato il suo tuffo.

12.05 Dopo quattro serie, Tocci occupa la sedicesima posizione: il distacco da Konovalov, al momento dodicesimo, è di 7.75 punti. Marsaglia è invece 22mo.

12.04 Sbaglia Zheng, il quale perde la vetta della classifica sul connazionale Peng per novanta centesimi.

12.03 Wesemann ottiene 57.00 punti e sale al decimo posto, Tocci chiuderà questa rotazione in 16ma piazza.

12.00 Buon tuffo per Lesia, che con 63.00 punti risale in nona posizione provvisoria.

11.57 Peng sale in testa alla classifica con un parziale di 74.60 punti.

11.56 Spettacolare doppio e mezzo indietro raggruppato per Bouyer, il quale passa davanti a Giovanni Tocci.

11.55 Discreto tuffo da 60.00 punti per Woo Haram che consolida sua posizione.

11.54 Jandard ottiene solo 38.40 punti dal doppio e mezzo indietro e si chiama fuori dal discorso qualificazione.

11.53 63.00 punti per Ryan che rientra in zona qualificazione, scavalcando anche Tocci.

11.52 Anche Lyle Yost sbaglia il doppio e mezzo rovesciato: 48.00 punti per l’americano che si piazza davanti a Tocci.

11.51 Tocci al momento è ottavo.

11.48 Disastroso il tuffo dell’altro coreano Kim, quindicesimo a metà gara: solo 6.40 punti per lui che esce di scena dalla corsa per il dodicesimo posto.

11.47 Completamente scarso il calabrese in entrata, solo 48.00 punti per lui: qualificazione che ora è a forte rischio.

11.46 E’ il momento di Giovanni Tocci: doppio e mezzo rovesciato raggruppato il suo tuffo.

11.44 Solo 43.50 punti per Fogaca, il quale mette a repentaglio la qualificazione.

11.42 Al termine della terza rotazione, Tocci è all’undicesimo posto e qualificato per la finale di domenica. Ventiduesimo invece Lorenzo Marsaglia.

11.41 Zheng rimane al comando dopo tre tuffi: 63.00 punti per il cinese.

11.40 58.50 per Mortiz Wesemann, il tedesco è distante poco meno di un punto da Tocci.

11.38 Non perfetto Lesiak: il polacco ottiene solo 51.20 punti e passa alle spalle di Giovanni Tocci.

11.35 63.00 punti per Peng Jianfeng, continua la rimonta del cinese.

11.34 Bouyer ottiene 60.40 punti con il terzo tuffo, piazzandosi appena dietro a Giovanni Tocci.

11.34 59.20 punti per Woo Haram: il coreano occupa la seconda posizione provvisoria.

11.32 Entra quasi di pancia Jandard, il quale totalizza 43.20 punti e scende parecchio in classifica.

11.31 62.40 per l’altro americano Jack Ryan che sta cercando di rimettere in piedi la sua gara.

11.30 Ottimo terzo tuffo per Lyle Yost, il quale con 64.00 punti scavalca Giovanni Tocci.

11.27 Al momento Tocci è in settima posizione.

11.25 Entrata scarsa per l’azzurro, il quale riesce a totalizzare comunque 54.00 punti: poteva andare decisamente peggio.

11.24 Tocca a Giovanni Tocci: doppio e mezzo indietro raggruppato per l’azzurro.

11.22 55.50 punti per il brasiliano Fogaca.

11.20 Al termine della seconda rotazione, Giovanni Tocci è complessivamente in decima posizione, Marsaglia invece è in 27ma.

11.19 Zheng ottiene 72.00 con questo tuffo e si mantiene al comando.

11.18 Non perfetto Wesemann che totalizza solamente 51.15 punti, piazzandosi alle spalle di Tocci.

11.15 Bene il polacco Lesiak, il quale si piazza appena davanti a Giovanni Tocci con un complessivo di 122.05 punti.

11.13 Risale la china Peng: 70.50 punti per il cinese che si issa in settima posizione.

11.12 Rimane scarso Bouyer, il quale totalizza solo 45.00 punti che gli fanno perdere molte posizioni.

11.11 Continua l’ottima gara di Woo Haram: il coreano è al secondo posto alle spalle di Olvera Ibarra.

11.10 63.00 punti per Alexis Jandard: il francese occupa la quarta posizione con 4.10 lunghezze di vantaggio su Tocci.

11.09 Si riprende invece l’altro statunitense Jack Ryan, che con un parziale di 63.00 punti risale la classifica.

11.08 54.45 punti per l’americano Lyle Yost.

11.06 Il giamaicano Knight-Wisdom sbaglia completamente il secondo tuffo e compromette la sua gara totalizzando solo 39.00 punti.

11.04 Tocci in quest’istante è classificato in quinta posizione.

11.02 Discreta prestazione per l’azzurro che totalizza 62.40 punti.

11.02 E’ il momento del secondo salto di Giovanni Tocci.

10.59 Considerando la prima batteria, Tocci si trova al 16mo posto: la gara è ancora lunghissima, mancano ben cinque serie di tuffi.

10.58 Jiuyuan Zheng passa in testa con un totale di 72.00 punti.

10.57 Gran tuffo per Moritz Wesemann: il tedesco è ottavo con il punteggio di 64.00 punti.

10.55 Inizio pessimo per il tedesco Lube, il quale risulta il peggiore di tutta la gara nella prima rotazione con soli 30.00 punti.

10.52 Partenza a rilento per Jianfeng Peng, il quale totalizza solamente 54.00 punti con il primo tuffo.

10.50 Anche Jules Bouyer non è da meno: 68.20 il parziale del transalpino che spiazza alle spalle di Woo.

10.49 Grande partenza per Woo Haram: il sudcoreano va in testa con il punteggio di 71.40.

10.48 Inizia bene la sua gara Alexis Jandard: il transalpino è settimo con 62.00 punti.

10.47 Fa decisamente peggio il suo connazionale Jack Ryan, al momento 42mo con un parziale di 41.85 punti.

10.45 Buon tuffo per l’americano Lyle Yost: 59.20 il suo punteggio.

10.42 Considerando anche gli atleti della prima batteria, Tocci si trova provvisoriamente al nono posto.

10.40 Buona partenza per Tocci: 58.50 con un tuffo da coefficiente di 2.6.

10.40 E’ il momento di Giovanni Tocci: il calabrese esordisce con un doppio e mezzo avanti carpiato.

10.35 Si riparte con largo anticipo rispetto a ciò che era preventivato. Tocci è il sesto a saltare nella seconda batteria.

10.21 Marsaglia ha concluso quindi in ottava posizione la prima manche del preliminare dal metro: il migliore fin qui è risultato il messicano Olvera Ibarra, il quale ha sorpreso tutti issandosi al comando. Azzurro che paga gli errori nel secondo e quarto tuffo, la finale è fortemente a rischio per il romano. A tra poco per il via della seconda batteria, per l’Italia c’è Giovanni Tocci.

10.18 La top-ten della prima batteria:

10.15 Termina in bellezza Olvera Ibarra: totale di 395.85 punti per il messicano che risulta il migliore nella prima batteria.

10.11 Chiude molto bene la sua gara Jonathan Suckow: lo svizzero sale in terza posizione e, al 99%, sarà della partita nella finale di domenica.

10.10 58.50 punti per Ruvalcaba, il dominicano finisce davanti a Lorenzo Marsaglia.

10.09 Punteggio basso per Celaya Hernandez che rimane comunque avanti all’azzurro.

10.08 Restrepo Garcia, Uribe e Rzeszutek finiscono alle spalle di Marsaglia.

10.06 L’unico atleta che potrebbe finire dietro all’azzurro è il dominicano Ruvalcaba, il quale deve totalizzare più 45.35 punti per finire davanti a Marsaglia.

10.04 Marsaglia con tutta probabilità chiuderà la prima “batteria” di atleti in ottava posizione.

10.02 Altro tuffo più che discreto per il romano: 65.60 per Marsaglia che conclude la sua prova a 340.70 punti.

10.01 E’ il momento di Lorenzo Marsaglia: l’azzurro deve quantomeno finire davanti a Lotfi, poi bisognerà attendere.

9.59 Ottimo tuffo per Konovalov: l’ucraino totalizza 67.20 punti, per Marsaglia sarà quasi impossibile finirgli davanti.

9.57 Shixin Li finisce la sua gara alle spalle di Houlden per soli quattro decimi.

9.56 Non straordinario Lotfi nell’ultima rotazione: solo 50.70 punti per l’austriaco.

9.55 Houlden conclude la sua gara con 374.90 punti: il britannico dovrebbe essere della partita dopodomani.

9.53 Termina la penultima rotazione: Marsaglia è nono, ma il distacco dal settimo posto è di quasi diciotto punti.

9.52 Continua la gara straordinaria di Olvera Ibarra: il messicano ha quattordici punti di vantaggio sul secondo, l’australiano Li.

9.49 Obiettivamente la situazione di Marsaglia è abbastanza critica: a meno di clamorosi ribaltoni, l’azzurro può puntare all’ottava piazza, ricordando però che la metà degli atleti iscritti a questa gara deve ancora prendere iniziare la propria prova.

9.47 63.00 punti per Suckow: lo svizzero è al momento in quarta posizione.

9.46 Molto bene Ruvalcaba: il dominicano sale in quarta posizione con 295.35 punti totali. Marsaglia è distante circa venti lunghezze dal caraibico.

9.45 69.30 punti per Celaya Hernandez: il messicano si piazza in terza posizione al momento.

9.44 Anche Rzeszutek viene scavalcato da Marsaglia: l’azzurro ha già recuperato due posizioni in questa rotazione.

9.44 Buon doppio e mezzo indietro raggruppato per Uribe, il quale però rimane alle spalle di Marsaglia.

9.42 L’azzurro si trova momentaneamente in quinta posizione, distante solamente 1.35 punti da Lotfi.

9.38 Finalmente! Triplo e mezzo avanti raggruppato eseguito alla perfezione da Marsaglia: 64.50 per l’azzurro che recupererà posizioni dopo questa serie.

9.37 E’ il momento di Lorenzo Marsaglia, l’azzurro non può sbagliare se vuole continuare a sperare.

9.35 Bene Konovalov nella quinta rotazione: 62.40 punti per l’ucraino che si issa in terza posizione.

9.33 71.40 punti per Li che torna al comando della classifica, scalzando Houlden dalla vetta per 2.60 punti.

9.32 60.45 per Lotfi: l’austriaco era davanti a Marsaglia dopo la quarta serie.

9.31 Continua l’ottima gara di Jordan Houlden: il britannico sale a quota 312.50 punti dopo il quinto tuffo.

9.29 Marsaglia chiude undicesimo la quarta rotazione: l’azzurro deve necessariamente non sbagliare i due tuffi rimanenti per poter rimanere in corsa in ottica qualificazione.

9.28 Olvera Ibarra rimane al comando dopo quattro serie: il messicano ha nove punti di vantaggio sul britannico Houlden.

9.27 Marsaglia è al momento in decima posizione, distante 38.90 punti da Houlden in testa alla classifica.

9.24 Suckow sale in terza posizione: totale di 243.5o punti per lo svizzero.

9.23 Perde terreno Ruvalcaba: il dominicano si piazza alle spalle di Celaya Hernandez in quarta posizione.

9.22 Punteggio più alto della gara per il messicano Celaya Hernandez, che con un tuffo da 71.40 punti sale in terza posizione.

9.20 Uribe e Rzeszutek passano davanti all’azzurro in classifica.

9.18 Marsaglia è al momento in quinta posizione, ma parecchi atleti gli finiranno davanti al termine di questa rotazione.

9.16 Troppi schizzi in entrata per l’azzurro, il quale ottiene solo 46.50 punti da questo tuffo. Il romano è a forte rischio per la qualificazione alla finale.

9.15 E’ il momento di Lorenzo Marsaglia: doppio e mezzo indietro raggruppato il suo tuffo.

9.12 54.00 punti il totale per Danylo Konovalov con il quarto tuffo: ucraino che si trova momentaneamente in terza posizione.

9.10 Non perfetto Li nel quarto tuffo: l’australiano si piazza alle spalle di Houlden quando mancano due giri alla fine.

9.08 Gran doppio e mezzo ritornato carpiato per Houlden: il britannico supera quota settanta punti con questo tuffo.

9.07 Marsaglia ha recuperato quattro posizioni in questo round, issandosi al nono posto: l’azzurro ha ancora spazio salire in classifica.

9.06 Rimane in testa Olvera Ibarra al termine della terza rotazione: 199.80 il totale per il messicano a metà gara.

9.03 Suckow si piazza provvisoriamente in terza posizione con 182.10 punti.

9.01 Continua la gara convincente di Ruvalcaba: il dominicano sale in seconda posizione con un totale di 185.60 punti.

9.00 Celaya Hernandez sale in quarta posizione provvisoria.

8.58 Fa ancor peggio Uribe, il quale ottiene solamente 37.80 punti dal terzo tuffo.

8.57 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato da dimenticare per Restrepo Garcia: il colombiano viene scalzato anche da Lorenzo Marsaglia per settanta centesimi.

8.54 Pagato poco Marsaglia dai giudici: l’azzurro totalizza 55.50 punti nella terza rotazione, al momento il romano è quarto.

8.53 Tocca a Marsaglia per il terzo tuffo del suo preliminare.

8.52 Fra poco arriva il momento di Lorenzo Marsaglia.

8.51 Sale in terza posizione l’ucraino Konovalov con un tuffo da 58.50 punti.

8.49 Shixin Li sale in testa con un punteggio complessivo di 191.20 punti.

8.47 Discreto terzo tuffo per Jordan Houlden da 58.50 punti.

8.45 Al termine della seconda rotazione, Marsaglia ha perso nove posizioni: il romano occupa al momento la 13ma posizione. Bisogna evitare un altro errore per poter continuare a sperare nella finale.

8.44 Continua l’ottima gara di Olvera Ibarra: il messicano si prende nettamente la prima posizione con un punteggio complessivo di 135.10.

8.42 Sale in testa Suckow! Lo svizzero, con un totale di 128.10 punti, precede per poco più di un punto Li e si mette al comando della classifica.

8.40 Ruvalcaba si conferma in seconda posizione alle spalle di Li con un totale di 124.80.

8.39 Anche il polacco Rzeszutek e il messicano Celaya Hernandez scavalcano Lorenzo Marsaglia.

8.37 Ottimo tuffo per l’altro colombiano, Luis Uribe, che totalizza ben 62.70 punti, salendo in quinta posizione provvisoria.

8.36 Il colombiano Restrepo Garcia sale in quarta posizione provvisoria.

8.34 Disastro per il croato Nevescanin, il quale ottiene solo 28.50 punti dal suo doppio e mezzo avanti.

8.32 Rimane scarso Marsaglia in questo tuffo: l’azzurro scivola indietro con il parziale di 46.20 punti che gli vale la quarta posizione provvisoria.

8.31 Tocca a Carlos Escalona, poi sarà la volta di Marsaglia.

8.29 Fra pochi minuti tocca a Lorenzo Marsaglia per la seconda rotazione.

8.27 Non perfetto l’australiano che ottiene 59.20 con il secondo tuffo.

8.26 E’ il momento di Shixhin Li, leader della gara dopo la prima rotazione.

8.25 Buon secondo tuffo per il britannico Houlden, il quale ottiene un parziale di 59.40, salendo momentaneamente in testa.

8.24 Terminata la prima rotazione, Marsaglia è quarto dopo il round iniziale. In testa troviamo l’australiano Li con 67.50.

8.23 Il messicano Olvera Ibarra scalza Marsaglia dalla terza posizione provvisoria con il punteggio di 65.60.

8.21 Ci stiamo avvicinando alla fine della prima rotazione per quanto riguarda questo raggruppamento.

8.20 Grave errore per lo spagnolo Abadia, il quale ottiene solo 35.65 punti che gli vale l’ultima posizione provvisoria.

8.19 Jonathan Suckow (Svizzera) sale in terza posizione ex-aequo con Lorenzo Marsaglia.

8.18 Ruvalcaba sale in seconda posizione con il punteggio di 66.30.

8.17 Attenzione al dominicano Ruvalcaba, finalista nella passata edizione mondiale.

8.14 Daniel Restrepo Garcia (Colombia) si piazza alle spalle di Marsaglia, con un distacco dal romano di circa due punti.

8.12 Buon primo tuffo per il croato Nevescanin che sale in quarta piazza.

8.10 Ottimo inizio per il romano che vola in seconda posizione: score di 65.10 per Marsaglia, distante 2.40 dal battistrada Li.

8.09 Ora il cubano Escalona, poi sarà il turno di Lorenzo Marsaglia.

8.09 L’ucraino Konovalov sale in terza posizione con il punteggio di 54.60.

8.08 Intanto è uscito il punteggio di Houlden: 61.20 il totale per il britannico, al momento secondo alle spalle di Li.

8.07 Marsaglia salterà per dodicesimo in questa qualificazione.

8.05 Vola in testa l’australiano Li con il punteggio di 67.50.

8.04 Non esce il punteggio del primo tuffo di Houlden, è il momento dell’austriaco Lofti.

8.03 Tuffo decisamente rivedibile per lo svedese, ora tocca al britannico Houlden.

8.00 Si può iniziare, il primo a saltare sarà lo svedese David Ekdahl.

7.57 I sessantatré atleti in lista di partenza verranno divisi in due sottogruppi: Marsaglia salterà nel primo, mentre Tocci dovrà aspettare per poter entrare in gara visto che fa parte del secondo raggruppamento.

7.53 Nella notte italiana sono già arrivate riscontri positivi per il movimento azzurro: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno superato il taglio nei preliminari dal metro, accedendo così all’ultimo atto che si disputerà nel primo mattino italiano.

7.50 Per l’Italia ci saranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, due atleti ormai nel pieno della carriera e che hanno l’esperienza giusta per affrontare questa gara: il calabrese, in particolar modo, vede di buon occhio la prova dal metro, considerando anche i risultati ottenuti da quest’altezza (bronzo iridato nel 2017, due argenti e due bronzi continentali). Anche il romano, argento agli Europei di Roma nel 2022, ambisce con credenziali alla finale di domenica, e la forma mostrata ai Giochi Europei fa ben sperare per le gare in Giappone.

7.45 Qualificazione che sarà combattutissima: saranno infatti dodici i pass a disposizione per la finale di dopodomani, mentre ben 49 atleti dovranno dire addio alla gara. Considerano che due posti, con tutta probabilità, saranno già assicurati dai due cinesi Zheng Jiuyuan e Peng Jianfeng, l’eliminazione può anche essere sancita solamente da un tuffo non eseguito al meglio.

7.40 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati alla Diretta LIVE del preliminare del trampolino dal metro maschile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima giornata per quanto riguarda i tuffi ai Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone): si parte con le eliminatorie, femminile e maschile, dal metro.

Alle 3.00 ora italiana si inizia con la qualificazione delle ragazze: l’Italia si presenta con Chiara Pellacani e Elena Bertocchi. La romana, classe 2002, viene dalla ricca spedizione ai Giochi Europei, manifestazione dove ha conquistato quattro medaglie, tra cui l’oro dai tre metri, e il pass per Parigi, mentre la più esperta lombarda, bronzo iridato a Budapest nel 2017 in questa gara, è rientrata da poco in gara dopo vari problemi fisici, sperando che la condizione sia migliorata successivamente all’impegno in Polonia.

Appuntamento alle 08.00, invece, per l’inizio dell’eliminatoria degli uomini: per il Bel Paese saranno al via Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. I due azzurri possono rappresentare degli outsider in chiave podio, specialmente il calabrese, terzo a Budapest nel 2017, il quale vede con buon occhio questa gara. Importante sarà rientrare tra i primi dodici della graduatoria: la concorrenza è elevata e anche un solo errore potrebbe costare l’accesso in finale.

Entrambe le gare saranno visibili su Sky Sport Summer, Sky Go, Now Tv e Rai Play, mentre Rai 2 trasmetterà la prova femminile, Rai Sport+HD quella maschile. OA Sport offrirà la diretta testuale dei due eventi, non perdetevi neanche un momento delle gare con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

