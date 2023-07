LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia accede in finale con l’ottava posizione. Cina prima davanti ad Austria ed Ucraina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.38 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di Nuoto Artistico, in scena a Fukuoka. L’Italia strappa il pass per la finale del duo tecnico grazie all’ottava posizione raggiunta da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata.

12.36 La finale sarà domenica 16 luglio alle 12.30 nostrane. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte, anche se quest’oggi il podio è sembrato lontano. Attenzione però a dare questi risultati per scontati, in quanto con il nuovo regolamento l’imprevisto, ed il bismark, è dietro l’angolo.

12.34 Si preannuncia una finale emozionante ed equilibratissima, con le prime tre nazioni che sono suddivise da poco più di 6 punti. La Cina ha fatto la differenza rispetto alla concorrenza nell’impressione artistica. Queste sono i tre esercizi nel dettaglio:

NAZ Total Difficulty Artistic Impression Execution Points

CHN 33.6000 106.8500 173.4834 280.3334

AUT 34.8500 101.6500 173.6733 275.3233

UKR 35.1000 103.3000 172.3934 274.1934

12.32 L’Italia chiude questa fase preliminare in ottava posizione con 234.2667 punti. Il duo italiano composto da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero è incappata in alcuni bismark, che hanno ridotto il coefficiente di difficoltà del loro esercizio.

12.30 Nelle prime quattro posizioni della classifica odierna sono presenti quattro nazioni che presentano delle gemelle. Davanti a tutti c’è la coppia delle cinesi, 26 anni, seguita da Austria, 25, Ucraina, 22, e Olanda, 24.

12.28 Queste le prime 12 nazioni di questa gara, che quindi hanno strappato il pass per la finale di domenica prossima:

1 CHN Liuyi WANG, Qianyi WANG 280.3334

2 AUT Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI 275.3233

3 UKR Maryna ALEKSIIVA, Vladyslava ALEKSIIVA 274.1934

4 NED Bregje DE BROUWER, Noortje DE BROUWER 259.9635

5 ISR Shelly BOBRITSKY, Ariel NASSEE 248.7284

6 MEX Nuria DIOSDADO GARCIA, Joana JIMENEZ GARCIA 244.2000

7 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

8 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

9 ESP Alisa OZHOGINA OZHOGIN, Iris TIO CASAS 228.7059

10 GBR Kate SHORTMAN, Isabelle THORPE 226.9067

11 POR Maria GONCALVES, Cheila VIEIRA 217.5866

12 JPN Moe HIGA, Mashiro YASUNAGA 215.2700

12.27 Nona posizione per la Spagna, che ottiene 228.7059 punti. La difficoltà effettiva è di 22.4500. Le spagnole sono quindi incappate in dei bismark.

12.25 Termina ora l’esercizio delle spagnole, che hanno presentato una routine dedicata al baseball, sulle note di una melodia di Tina Turner.

12.22 Il duo spagnolo è composto da Alisa Ozhogina Ozhogin ed Iris Tio Casas, che presentano un esercizio con il grado di difficoltà 31.8000. La difficoltà è leggermente inferiore delle aspettative, nella speranza di evitare i bismark.

12.21 Ventesima posizione provvisoria per il Kazakistan con 184.2734 punti. Ora è il momento della Spagna, ultima coppia di questa fase preliminare.

12.20 Terminata l’esibizione del Kazakistan.

12.18 Il Kazakistan è la penultima coppia a scendere in acqua in questa fase preliminare. Il duo kazako è composto da Arina Pushkina e Yasmin Tuyakova. Il loro esercizio ha un grado di difficoltà dichiarato di 27.1500.

12.16 Quarta posizione provvisoria per l’Olanda, che ottiene 259.9635 punti. Confermata la difficoltà dichiarata. Ora è il momento del Kazakistan.

12.15 Termina ora l’esercizio delle due neerlandesi. C’è grande soddisfazione sui volti dei loro tecnici, nonostante qualche leggera sbavatura.

12.14 La coppia olandese è composta da Bregje De Brouwer e Noortje De Brouwer. Il loro esercizio ha una difficolta dichiarata di 33.1000.

12.13 L’Uzbekistan ottiene 182.8649, posizionandosi in ventesima posizione provvisoria. Ora è il momento dell’Olanda.

12.11 Termina ora l’esibizione della coppia uzbeka.

12.10 Questo è il confronto dei tre esercizi che guidano la classifica:

NAZ Total Difficulty Artistic Impression Execution Points

CHN 33.6000 106.8500 173.4834 280.3334

AUT 34.8500 101.6500 173.6733 275.3233

UKR 35.1000 103.3000 172.3934 274.1934

12.08 Scende ora in acqua l’Uzbekistan, rappresentato da Diana Onkes e Ziyodakhon Toshkhujaeva. 29.0000 è il coefficiente di difficoltà da loro dichiarato.

12.07 Terza posizione provvisoria per l’Ucraina, che colleziona 274.1934 punti. Nonostante sia stato confermato il coefficiente di difficoltà le ucraine si classificano alle spalle di Cina ed Austria.

12.05 Termina l’esercizio dell’Ucraina. Vedremo se i giudici confermeranno il coefficiente di difficoltà dichiarato, oppure se subiranno qualche bismark.

12.03 L’Ucraina è rappresentata dalle gemelle ventiduenni Maryna e Vladyslava Aleksiiva. La coppia ucraina porta l’esercizio con il coefficiente di difficoltà dichiarato più alto, che corrisponde a 35.1000.

12.02 Quindicesima posizione provvisoria per il Canada che ottiene 192.0200 punti. Diversi punti detratti dal coefficiente di difficoltà. Ora scende in acqua l’Ucraina!

12.01 Dopo la formazione canadese sarà la volta delle gemelle ucraine, che lo scorso anno hanno conquistato la medaglia d’argento.

12.00 Termina ora l’esibizione del Canada, che ha commesso alcune sbavature nell’eseguire il proprio esercizio.

11.59 Questa la top 10 provvisoria quando mancano 6 nazioni al termine della fase preliminare:

1 CHN Liuyi WANG, Qianyi WANG 280.3334

2 AUT Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI 275.3233

3 ISR Shelly BOBRITSKY, Ariel NASSEE 248.7284

4 MEX Nuria DIOSDADO GARCIA, Joana JIMENEZ GARCIA 244.2000

5 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

6 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

7 GBR Kate SHORTMAN, Isabelle THORPE 226.9067

8 POR Maria GONCALVES, Cheila VIEIRA 217.5866

9 JPN Moe HIGA, Mashiro YASUNAGA 215.2700

10 KOR Yoonseo HUR, Riyoung LEE 205.3133

11.58 La formazione canadese è formata da Scarlett Finn e Kenzie Priddell. Per loro è in programma un esercizio con il grado di difficoltà di 31.7500.

11.57 Il Portogallo ottiene 217.5866 punti e si posiziona in ottava posizione provvisoria. Ora è il momento del Canada.

11.55 Le atlete portoghesi completano ora il loro esercizio, accolto dalla soddisfazione dei tecnici.

11.53 La coppia portoghese è composta da Maria Goncalves e Cheila Vieira, che portano in acqua un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 27.3500.

11.52 Sedicesima posizione provvisoria per la Repubblica Ceca, che ha ottenuto 183.8601 punti. Ora è il momento del Portogallo.

11.50 Termina ora l’esercizio della coppia ceca.

11.48 La Repubblica Ceca è rappresentata da Karolina Kluskova ed Aneta Mrazkova. Il coefficiente di difficoltà dichiarato è di 30.3000.

11.47 L’Ungheria totalizza 173.8016 punti, portandosi in diciannovesima posizione. Ora è il momento della Repubblica Ceca.

11.46 Finisce in quest’istante l’esercizio del duo ungherese.

11.44 La coppia ungherese è composta da Blanka Barbocz ed Angelika Bastianelli. Le due portano in acqua un esercizio con il grado di difficoltà dichiarato di 23.4500.

11.43 Scende ora in acqua l’Ungheria.

11.42 Ottava posizione provvisoria per il Giappone, che ottiene 215.2700 punti. Il coefficiente di difficoltà effettivo è solamente di 17.200, poco meno della metà di quello dichiarato.

11.41 Termina ora l’esercizio delle giapponesi, accolte dal boato del pubblico.

11.40 Questa la top 10 provvisoria quando mancano 10 nazioni al termine della fase preliminare:

1 CHN Liuyi WANG, Qianyi WANG 280.3334

2 AUT Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI 275.3233

3 ISR Shelly BOBRITSKY, Ariel NASSEE 248.7284

4 MEX Nuria DIOSDADO GARCIA, Joana JIMENEZ GARCIA 244.2000

5 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

6 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

7 GBR Kate SHORTMAN, Isabelle THORPE 226.9067

8 KOR Yoonseo HUR, Riyoung LEE 205.3133

9 LIE Noemi Katharina BUCHEL, Leila Olivia MARXER 204.5567

10 BRA Laura MICCUCI, Gabriela REGLY 203.9234

11.39 Il duo giapponese è composto da Moe Higa e Mashiro Yasunaga, che portano in acqua un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 34.1000.

11.38 Ora è il momento della formazione di casa, il Giappone.

11.37 Terza posizione provvisoria per Israele, che ottiene 248.7284 punti. Confermata la difficoltà dichiarata.

11.36 Termina ora l’esercizio di Israele.

11.34 La formazione israeliana è composta da Shelly Bobritsky ed Ariel Nassee. Le due presentano un esercizio di 33.4000 come difficoltà.

11.33 Ora è il momento di Israele.

11.32 Undicesima posizione provvisoria per le americane, che ottengono 196.0066 punti. Quasi dimezzato il coefficiente di difficoltà che era di 32.3500 ma è stato valutato poco sopra il 16.

11.30 Ottima prestazione della coppia statunitense, che nuotano insieme da solamente un mese. Vedremo come valuteranno l’esercizio i giudici.

11.28 Gli Stati Uniti sono rappresentati da Megumi Field, 17 anni, e Ruby Remati, 20. Le due atlete americane presentano un esercizio con il coefficiente di difficoltà dichiarato di 32.3500. Torna quindi ad alzarsi il livello.

11.27 La Colombia ottiene 196.2966 punti, con una leggera penalizzazione nel coefficiente di difficoltà. Ora scende in acqua il duo statunitense.

11.26 Termina ora l’esibizione delle colombiane, che appaiono molto soddisfatte della propria prestazione.

11.24 La coppia colombiana è composta da Melisa Ceballos Correa e Estefania Roa Bernal, che presentano un esercizio con il coefficiente di difficoltà di 25.7000.

11.23 Ora è il momento della Colombia.

11.22 Settima posizione provvisoria per la Corea del Sud che ottiene 205.3133 punti. Leggermente diminuito il coefficiente di difficoltà, che perde 6 punti a causa del bismark.

11.21 Termina ora l’esibizione delle coreane.

11.19 Questi sono gli esercizi di Cina e Austria a confronto. Sarà una fantastica lotta in finale:

NAZ Total Difficulty Artistic Impression Execution Points

CHN 33.6000 106.8500 173.4834 280.3334

AUT 34.8500 101.6500 173.6733 275.3233

11.18 Scende ora in acqua la Korea del Sud. Il duo coreano è composto da Yoonseo Hur e Riyoung Lee. Il coefficiente di difficoltà dichiarato del loro esercizio è di 28.1000.

11.18 Questa è la top 5 provvisoria:

1 CHN Liuyi WANG, Qianyi WANG 280.3334

2 AUT Anna-Maria ALEXANDRI, Eirini-Marina ALEXANDRI 275.3233

3 MEX Nuria DIOSDADO GARCIA, Joana JIMENEZ GARCIA 244.2000

4 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

5 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

11.17 La coppia di Aruba ottiene 165.2667 punti e si colloca provvisoriamente in diciassettesima posizione. Ora è il momento della Korea del Sud.

11.15 Termina ora l’esibizione di Aruba.

11.13 La coppia di Aruba è composta da Kyra Hoevertsz e Mikayla Morales. Il loro esercizio ha il coefficiente di difficoltà di 24.4000.

11.11 La Bulgaria ottiene 168.6933 punti e si colloca in quindicesima posizione provvisoria. Ora è il momento di Aruba.

11.09 Termina ora l’esibizione della coppia bulgara.

11.07 La formazione bulgara è composta da Sasha Miteva e Dalia Plamenova Penkova. Il coefficiente di difficoltà delle bulgare è di 26.3000.

11.06 Primo posto per la Cina, con 280.3334 punti. Superata l’Austria nonostante un grado di difficoltà minore. Ora è il momento della Bulgaria.

11.05 Termina ora l’esercizio delle cinesi.

11.03 La Cina è rappresentata da Liuyi Wang e Qianyi Wang. Il loro esercizio presenta un coefficiente di difficoltà di 33.6000, quindi leggermente inferiore a quello delle austriache.

11.02 Prima posizione provvisoria per l’Austria, che conquista 275.3233 punti, vedendosi confermato il grado di difficoltà dichiarato. Ora è il momento delle campionesse del mondo in carica della Cina.

11.00 Termina ora l’esercizio delle austriache.

10.58 La coppia austriaca è una delle favorite di questa competizione. È composta dalle gemelle Alexandri di 25 anni. Per loro il coefficiente di difficoltà dichiarato è di 34.8500, il secondo più elevato di questa competizione.

10.57 Prima posizione provvisoria per il Messico, che ottengono 244.2000. Le messicane sono riuscite a confermare il grado di difficoltà dichiarato di 29.6000. È ora il momento dell’Austria.

10.55 Termina ora l’esercizio delle messicane. C’è grande soddisfazione sui volti dei tecnici a bordo vasca.

10.53 La coppia messicana è composta da Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia. Il loro esercizio presenta un grado di difficoltà dichiarato di 29.6000.

10.52 È il momento del Messico, che scende in questo momento in acqua.

10.51 Tutto pronto per l’inizio del Gruppo A del duo tecnico.

10.48 Questa mattina solamente due nazioni sono riuscite a non subire dei bismark. Si tratta di Liechstein e di Macao, che hanno confermato la difficoltà dichiarata rispettivamente di 25.5000 e di 16.3500.

10.45 In questo gruppo è presente la nazione con il grado di difficoltà dichiarato più alto: l’Ucraina. Questa però può essere un’arma a doppio taglio, considerando il cambio regolamentare nel corso della stagione già ha punito in alcune occasioni le atlete ucraine.

10.42 Scenderanno subito in acqua due delle grandi favorite per questa competizione: Austria e Cina. Lo scorso anno queste due nazioni erano entrambe sul podio, con il duo cinese sulla posizione più alta, mentre le gemelle austriache hanno occupato il gradino più basso.

10.39 Questa invece la start list del gruppo A, che avrà inizio alle 10.50:

MEX Nuria Diosdado Garcia, Joana Jimenez Garcia 29.6000

AUT Anna-Maria Alexandri, Eirini-Marina Alexandri 34.8500

CHN Liuyi Wang, Qianyi Wang 33.6000

BUL Sasha Miteva, Dalia Plamenova Penkova 26.3000

ARU Kyra Hoevertsz,Mikayla Morales 24.4000

KOR Yoonseo Hur, Riyoung Lee 28.1000

COL Melisa Ceballos Correa, Estefania Roa Bernal 25.7000

USA Megumi Field, Ruby Remati 32.3500

ISR Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 33.4000

JPN Moe Higa, Mashiro Yasunaga 34.1000

HUN Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli 23.4500

CZE Karolina Kluskova, Aneta Mrazkova 30.3000

POR Maria Goncalves, Cheila Vieira 27.3500

CAN Scarlett Finn, Kenzie Priddell 31.7500

UKR Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 35.1000

UZB Diana Onkes, Ziyodakhon Toshkhujaeva 29.0000

NED Bregje De Brouwer, Noortje De Brouwer 33.1000

KAZ Arina Pushkina, Yasmin Tuyakova 27.1500

ESP Alisa Ozhogina Ozhogin, Iris Tio Casas 31.8000

10.36 Questa la classifica maturata questa mattina con le 19 nazioni presenti nel gruppo B:

1 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

2 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

3 GBR Kate SHORTMAN, Isabelle THORPE 226.9067

4 LIE Noemi Katharina BUCHEL, Leila Olivia MARXER 204.5567

5 BRA Laura MICCUCI, Gabriela REGLY 203.9234

6 AUS Carolyn BUCKLE, Kiera GAZZARD 189.6634

7 SVK Chiara DIKY, Lea Anna KRAJCOVICOVA 186.5100

8 EGY Hanna HIEKAL, Malak TOSON 179.0300

9 SGP Debbie SOH, Miya YONG 176.5883

10 THA Pongpimporn PONGSUWAN, Supitchaya SONGPAN 175.2599

11 CHI Isidora LETELIER, Rocio VARGAS 172.4133

12 ARG Tiziana BONUCCI, Luisina CAUSSI 167.4149

13 TUR Nil TALU, Esmanur YIRMIBES 163.6001

14 CRC Andrea MAROTO, Raquel ZUNIGA 159.2233

15 NZL Eva MORRIS, Eden WORSLEY 157.3483

16 CUB Gabriela ALPAJON REYES, Dayaris VARONA GARCIA 156.8600

17 URU Agustina MEDINA,Lucia PEREZ 153.1900

18 MAC Weng I AO, Cheng Han CHAU 152.1800

19 RSA Jess HAYES-HILL, Laura STRUGNELL 126.7933

10.33 Alle 08.00 ha avuto inizio il gruppo B della fase preliminare del duo tecnico. Ad aprire la competizione è stata la coppia italiana composta da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero.

10.30 Bentrovati amici e amiche di OA Sport alla fase preliminare del duo tecnico.

09.49 Per il momento è tutto per la fase preliminare del duo tecnico. L’Italia è provvisoriamente in seconda posizione alle spalle della Grecia. Appuntamento alle 10.50 circa per il gruppo A, che vede gli esercizi delle tre nazioni arrivate a podio lo scorso anno.

09.47 Questa la start list del gruppo A, che avrà inizio alle 10.50:

MEX Nuria Diosdado Garcia, Joana Jimenez Garcia 29.6000

AUT Anna-Maria Alexandri, Eirini-Marina Alexandri 34.8500

CHN Liuyi Wang, Qianyi Wang 33.6000

BUL Sasha Miteva, Dalia Plamenova Penkova 26.3000

ARU Kyra Hoevertsz,Mikayla Morales 24.4000

KOR Yoonseo Hur, Riyoung Lee 28.1000

COL Melisa Ceballos Correa, Estefania Roa Bernal 25.7000

USA Megumi Field, Ruby Remati 32.3500

ISR Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 33.4000

JPN Moe Higa, Mashiro Yasunaga 34.1000

HUN Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli 23.4500

CZE Karolina Kluskova, Aneta Mrazkova 30.3000

POR Maria Goncalves, Cheila Vieira 27.3500

CAN Scarlett Finn, Kenzie Priddell 31.7500

UKR Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 35.1000

UZB Diana Onkes, Ziyodakhon Toshkhujaeva 29.0000

NED Bregje De Brouwer, Noortje De Brouwer 33.1000

KAZ Arina Pushkina, Yasmin Tuyakova 27.1500

ESP Alisa Ozhogina Ozhogin, Iris Tio Casas 31.8000

09.45 Resta dell’amaro in bocca per il duo italiano, che speravano di arrivare a questa pausa davanti alla Grecia, visto il maggiore coefficiente di difficoltà. Le azzurre però hanno ricevuto qualche bismark in più, che le ha penalizzate.

09.43 La coppia azzurra composta da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero è in seconda posizione provvisoria dopo che sono scese in vasca la metà delle nazioni iscritte. In questo gruppo però erano solo due le formazioni che avevano un grado di difficoltà similare a quello dell’Italia.

09.41 Questa è la classifica completa del gruppo B:

1 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

2 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

3 GBR Kate SHORTMAN, Isabelle THORPE 226.9067

4 LIE Noemi Katharina BUCHEL, Leila Olivia MARXER 204.5567

5 BRA Laura MICCUCI, Gabriela REGLY 203.9234

6 AUS Carolyn BUCKLE, Kiera GAZZARD 189.6634

7 SVK Chiara DIKY, Lea Anna KRAJCOVICOVA 186.5100

8 EGY Hanna HIEKAL, Malak TOSON 179.0300

9 SGP Debbie SOH, Miya YONG 176.5883

10 THA Pongpimporn PONGSUWAN, Supitchaya SONGPAN 175.2599

11 CHI Isidora LETELIER, Rocio VARGAS 172.4133

12 ARG Tiziana BONUCCI, Luisina CAUSSI 167.4149

13 TUR Nil TALU, Esmanur YIRMIBES 163.6001

14 CRC Andrea MAROTO, Raquel ZUNIGA 159.2233

15 NZL Eva MORRIS, Eden WORSLEY 157.3483

16 CUB Gabriela ALPAJON REYES, Dayaris VARONA GARCIA 156.8600

17 URU Agustina MEDINA,Lucia PEREZ 153.1900

18 MAC Weng I AO, Cheng Han CHAU 152.1800

19 RSA Jess HAYES-HILL, Laura STRUGNELL 126.7933

09.39 Terza posizione provvisoria per la Gran Bretagna, che ottiene 226.9067 punti. Il grado di difficoltà effettivo è di 24.7000, molto inferiore a quello dichiarato.

09.37 Termina ora l’esercizio della coppia inglese.

09.34 Il duo britannico è composto da Kate Shortman ed Isabelle Thorpe. Torna ad alzarsi il grado di difficoltà dichiarato, che è di 32.3500, di poco inferiore a quello di Grecia ed Italia.

09.33 La Slovacchia ottiene 186.5100 punti e si posiziona in sesta posizione provvisoria. È ora il momento della Gran Bretagna.

09.32 Termina ora l’esercizio della formazione slovacca.

09.30 La Slovacchia è la penultima nazione a scendere in acqua nel gruppo B.

09.29 La formazione slovacca è rappresentata da Chiara Diky e Lea Anna Krajcovicova. Il loro esercizio presenta un grado di difficoltà dichiarato di 26.8000.

09.28 La coppia egiziana ottiene 179.0300 punti. Diversi bismark per loro, con il grado di difficoltà che passa da 24.9000 a 16.4000. Ora è il momento della Slovacchia.

09.27 Termina ora l’esercizio dell’Egitto. Le due atlete sembrano molto soddisfatte, nonostante qualche sbavatura.

09.25 Questa è la top 10 dopo 16 nazioni scese in acqua:

1 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

2 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

3 LIE Noemi Katharina BUCHEL, Leila Olivia MARXER 204.5567

4 BRA Laura MICCUCI, Gabriela REGLY 203.9234

5 AUS Carolyn BUCKLE, Kiera GAZZARD 189.6634

6 SGP Debbie SOH, Miya YONG 176.5883

7 THA Pongpimporn PONGSUWAN, Supitchaya SONGPAN 175.2599

8 CHI Isidora LETELIER, Rocio VARGAS 172.4133

9 ARG Tiziana BONUCCI, Luisina CAUSSI 167.4149

10 TUR Nil TALU, Esmanur YIRMIBES 163.6001

09.24 Ora è il momento dell’Egitto, rappresentato dalle due ventenni Hanna Hiekal e Malak Toson. Il grado di difficoltà dichiarato per il loro esercizio è di 24.9000.

09.23 Quinta posizione provvisoria per la formazione australiana che ottengono 189.6634 punti.

09.22 Termina ora l’esercizio dell’Australia.

09.21 La coppia australiana è composta da Carolyn Buckle e Kiera Gazzard. Il grado di difficoltà dichiarato per l’Australia è di 25.9000.

09.20 Scende ora in acqua l’Australia.

09.19 Terzo posto provvisorio per il Liechtenstein, che ottengono 204.5567 punti. Il grado di difficoltà effettivo del loro esercizio coincide con quello dichiarato di 25.5000.

09.17 Termina ora l’esercizio delle atlete del Liechtenstein, accolte dal grande entusiasmo dei tecnici a bordo vasca.

09.15 È ora il momento del Liechtenstein, rappresentato da Noemi Katharina Buchel e Leila Olivia Marxer. Il grado di difficoltà della loro esibizione è di 25.5000.

09.14 Thailandia ottiene 175.2599. La difficoltà effettiva della loro esibizione è di 19.9500.

09.12 Termina ora l’esercizio di Thailandia.

09.11 Oltre alla formazione thailandese mancano altre 5 nazioni alla conclusione del gruppo B.

09.09 La formazione thailandese è formata da Pongpimporn Pongsuwan e Supitchaya Songpan. Il loro esercizio presenta una difficoltà dichiarata di 23.3500.

09.08 Sesta posizione provvisoria per le argentine, che ottengono 167.4149 punti con la loro esibizione. È ora il momento della Thailandia.

09.07 Termina ora l’esibizione dell’Argentina.

09.06 La formazione argentina è composta da Tiziana Bonucci e Luisina Caussi. Il coefficiente di difficoltà dichiarato del loro esercizio è di 25.6000.

09.05 Scende ora in acqua l’Argentina.

09.04 Singapore ottiene 176.5883 punti, posizionandosi in quarta posizione provvisoria, nonostante abbiano subito un pesante bismark.

09.02 Termina ora l’esercizio di Singapore.

09.01 Singapore è rappresentato da Debbie Soh e Miya Yong. Il loro grado di difficoltà dichiarato è di 26.6500.

09.00 Costa Rica ottiene 159.2233 punti. Ora è il momento di Singapore.

08.58 Termina ora l’esercizio di Costa Rica.

08.56 Questa la classifica provvisoria dopo le prime 10 atlete scese in acqua:

1 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

2 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

3 BRA Laura MICCUCI, Gabriela REGLY 203.9234

4 CHI Isidora LETELIER, Rocio VARGAS 172.4133

5 TUR Nil TALU, Esmanur YIRMIBES 163.6001

6 NZL Eva MORRIS, Eden WORSLEY 157.3483

7 CUB Gabriela ALPAJON REYES, Dayaris VARONA GARCIA 156.8600

8 URU Agustina MEDINA,Lucia PEREZ 153.1900

9 MAC Weng I AO, Cheng Han CHAU 152.1800

10 RSA Jess HAYES-HILL, Laura STRUGNELL 126.7933

08.55 È ora il momento di Costa Rica, rappresentata da Andrea Maroto, Raquel Zuniga. La loro esibizione presenta un grado di difficoltà dichiarato di 19.7000.

08.54 La formazione neozelandese ottiene 157.3483. La difficoltà effettiva della loro esibizione è di poco inferiore ai 18 punti.

08.53 Termina ora l’esibizione della Nuova Zelanda. Le atlete sembrano molto soddisfatte della propria prestazione.

08.51 La formazione neozelandese è rappresentata da Eva Morris ed Eden Worsley. Il loro coefficiente di difficoltà dichiarato è di 20.3500.

08.50 È ora il momento della Nuova Zelanda.

08.49 Le atlete turche collezionano 163.6001, ottenendo la quinta posizione provvisoria.

08.46 Termina ora l’esercizio della Turchia. Soddisfatte le due atlete turche, che sono alla prima partecipazione al Mondiale, vista la loro giovane età: 16 anni per Talu e 14 per Yirmibes.

08.44 La formazione turca è composta da Nil Talu ed Esmanur Yirmibes. Il loro esercizio parla di Karate e il coefficiente di difficoltà dichiarato è di 25.8500.

08.43 È il momento della Turchia.

08.42 Il Sudafrica ottiene 126.7933 punti. Pesante bismark subito dalle sudafricane, dato che il coefficiente di difficoltà effettivo è di 13.2000.

08.40 Termina ora l’esercizio del Sudafrica.

08.39 La formazione sudafricana è composta da Jess Hayes-Hill e Laura Strugnell. Il loro grado di difficoltà dichiarato è di 25.5000.

08.38 È il momento del Sudafrica.

08.37 Le due atlete di Macao ottengono 152.1800. Il loro grado di difficoltà effettivo è di 16.3500, così com’era stato dichiarato. Macao è quindi la prima formazione a non incappare nel bismark.

08.36 Termina ora la prestazione di Macao.

08.35 Ricordiamo che le 38 nazioni in gara sono state suddivise in due gruppi in base al ranking della Coppa del Mondo. Quello in corso in questo momento è il gruppo B, mentre alle 10.50 avrà inizio il gruppo A con le migliori formazioni di questa stagione.

08.34 La formazione di Macao è formata da Weng I Ao, Cheng Han Chau, che hanno rispettivamente 18 e 21 anni. Il loro esercizio ha un grado di difficoltà dichiarato di 16.3500.

08.33 Scende in acqua ora Macao.

08.32 Cuba ottiene 156.8600 punti, posizionandosi in quinta posizione provvisoria.

08.31 Termina ora l’esercizio di Cuba. Prestazione non perfetta per loro, come dimostra il malcontento espresso sul volto dei tecnici cubani.

08.29 La formazione cubana è formata da Gabriela ALPAJON REYES e Dayaris VARONA GARCIA. Il loro coefficiente di difficoltà dichiarato è di 25.0000.

08.28 Dopo le prime cinque formazione questa è la classifica provvisoria:

1 GRE Sofia Evangelia MALKOGEORGOU, Evangelia PLATANIOTI 236.1667

2 ITA Linda CERRUTI, Lucrezia RUGGIERO 234.2667

3 BRA Laura MICCUCI, Gabriela REGLY 203.9234

4 CHI Isidora LETELIER, Rocio VARGAS 172.4133

5 URU Agustina MEDINA,Lucia PEREZ 153.1900

08.27 Le cilene ottengono 172.4133 punti. Ora è il momento di Cuba.

08.25 Termina ora l’esercizio delle cilene.

08.24 Il grado di difficoltà dichiarato dell’esibizione delle cilene è di 25.7500.

08.23 È ora il momento del Cile, rappresentato da Isidora Letelier e Rocio Vargas.

08.22 La formazione brasiliana ottiene 203.9234 punti.

08.21 Termina ora la prestazione del Brasile.

08.19 Il coefficiente di difficoltà dichiarato per la formazione brasiliana è di 28.9000.

08.18 Ora in acqua il Brasile, rappresentato da Laura Miccuci e Gabriela Regly.

08.16 La Grecia si porta in prima posizione davanti all’Italia. La formazione ellenica ottiene 236.1667 punti, poco meno di 2 punti in più di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero.

08.14 Termina ora l’esercizio delle greche. Il punteggio della Grecia sarà molto indicativo per capire il valore della prestazione delle italiane.

08.13 La formazione ellenica è composta da Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti. Il coefficiente di difficoltà dichiarato è di 33.1000.

08.12 È ora il momento della Grecia.

08.11 L’Uruguay ottiene 153.1900 punti. Il grado di difficoltà effettivo è di molto inferiore a quello dichiarato, dato che è di poco superiore al 16.

08.10 Termina ora l’esercizio delle due uruguaiane.

08.08 Le due atlete che rappresentano l’Uruguay sono Agustina Medina e Lucia Perez. La difficoltà dichiarata del loro esercizio è di 23.5500.

08.07 È ora il momento dell’Uruguay.

08.06 234.2667 il punteggio delle italiane. Il grado di difficoltà effettivo è di 26.2000. Italia che si posiziona ovviamente in prima posizione provvisoria.

08.05 Terminata ora l’esibizione delle azzurre. C’è grande soddisfazione nell’angolo dell’Italia per la bella prestazione di Linda Cerruti e di Lucrezia Ruggiero. Vedremo ora quale sarà il punteggio.

08.04 L’esercizio delle italiane è il terzo per difficoltà dichiarata, al pari di quello della Cina. Attenzione però perché in caso di errore questo dettaglio potrebbe ritorcersi contro alle atlete.

08.03 Inizia ora l’esercizio di Linda Cerruti e di Lucrezia Ruggiero.

08.01 Si inizia subito con le azzurre protagoniste. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero avranno l’onore e l’onere di aprire le danze in questa competizione. Il loro esercizio ha un coefficiente di difficoltà dichiarato pare a 34.1000.

07.58 Le 38 atlete sono state suddivise in due gruppi, uno che andrà in acqua a partire dalle 08.00, l’altro a partire dalle 10.50 italiane.

07.55 Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno rappresentato l’Italia anche agli scorsi Giochi Europei, andati in scena in Polonia lo scorso mese. In quella gara, vinta dalle gemelle austriache, le azzurre si sono qualificate in ottava posizione.

07.52 Le campionesse del mondo in carica sono le cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang, che lo scorso anno trionfarono davanti alle ucraine, Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva, e alla coppia austriaca, formata dalle gemelle Alexandri.

07.49 Il Mondiale di Nuoto artistico è già iniziato nella notte italiana, con le fase preliminari del solo tecnico femminile e del solo libero maschile. Nella prima competizione l’Italia ha conquistato la finale grazie alla dodicesima posizione di Susanna Pedotti. Nella gara maschile invece gli azzurri non hanno partecipato a causa dell’infortunio di Giorgi Minisini.

07.46 Il duo azzurro nel suo esercizio racconterà la storia della fenice, come svelato da Patrizia Giallombardo. Cerruti e Ruggiero sono alla ricerca di un feeling sempre migliore, dato che nuotano insieme da solamente un anno.

07.43 Alle 08.00 avrà inizio la fase preliminare del duo tecnico. Al via ci saranno 38 nazioni, tra cui l’Italia che sarà rappresentata da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero.

07.40 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di Fukuoka.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali 2023 di Fukuoka. Si inizia con il Nuoto Artistico e con le fasi preliminari del duo tecnico femminile, in cui sono presenti al via 38 nazioni. Tra queste c’è anche l’Italia, che sarà rappresentata da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero, le quali nel loro esercizio racconteranno la storia della fenice.

La coppia italiana è alla ricerca del feeling perfetto, dato che le due atlete azzurre nuotano insieme da un solo anno. Le due hanno rappresentato il nostro tricolore anche in occasione dei Giochi Europei, andati in scena due settimane fa in Polonia. In quell’occasione Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si sono qualificate in ottava posizione con il punteggio di 226.8250. A vincere quella gara sono state le gemelle austriache Alexandri, presenti ai nastri di partenza anche di quest’edizione.

Le campionesse del mondo in carica sono le cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang, che lo scorso anno trionfarono davanti alle ucraine, Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva, e alla coppia austriaca. Tutte e tre le formazioni sono al via anche di quest’edizione. Attenzione però al cambio di regolamento, che potrebbe sconvolgere le gerarchie viste in acqua 12 mesi fa a Budapest.

La fase preliminare avrà inizio alle ore 15.00 locali, che corrispondono alle 08.00 italiane con il gruppo B, mentre quello A avrà inizio alle 10.50 nostrane. L’Italia sarà rappresentata da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero. Sarà possibile vedere l’incontro su Rai Sport (in chiaro) e su Sky Sport Summer, canale 201 del decoder Sky. La copertura streaming è affidata a Rai Play, Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della fase preliminare del duo tecnico femminile a partire dalle 08.00, con aggiornamento minuto dopo minuto: buon divertimento!

