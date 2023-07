Tour de France 2023, Michal Kwiatowski: “Una delle giornata migliori della mia carriera”

Splendida vittoria di Michal Kwiatkowski sul Col du Grand Colombier, sede d’arrivo della tredicesima tappa del Tour de France 2023. Il polacco centra il secondo sigillo sulle strade della Grande Boucle con una fuga vincente, tenendo duro sulle rampe più dure della salita per poi fare la differenza nel finale.

La prima vittoria arrivò al Tour del 2020, al termine di un attacco di coppia con Richard Carapaz. Ai microfoni di Eurosport il Campione del Mondo 2014 ci ha tenuto a precisare che anche stavolta non era solo: “Avevo 19 amici e compagni di fuga con me. Sono arrivato con un po’ di vantaggio all’ultima salita ed è andato tutto bene”

“È stata una giornata incredibile – ha continuato il corridore della INEOS – quando sono entrato in fuga ho pensato che non saremo riusciti a giocarsela veramente per la vittoria. La UAE stava spingendo fortissimo, ma evidentemente non è bastato. Eravamo tanti e siamo riusciti ad approfittarne”.

Tutto secondo i piani della mattina: “Sapevamo che dovevamo mettere un uomo in fuga. come stiamo cercando di fare in tante occasioni. Speravamo che nessuno avesse molto interesse nel rincorrere la fuga. La cosa più importante però è che ho forse sentito di avere le migliori gambe della mia carriera”.

Foto: LaPresse