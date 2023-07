Tour de France 2023, la tappa di domani Annemasse-Morzine les Portes du Soleil. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Seconda tappa sulle Alpi: il Tour de France 2023, dopo l’ascesa al Grand Colombier, presenta una frazione tutta in territorio francese, ma a un passo da Svizzera e Italia. Una tappa che non darà un attimo di respiro e che offrirà l’ennesima battaglia tra gli uomini di classifica.

PERCORSO

Altra frazione non lunghissima: 151.8 chilometri da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil, con oltre 4200 metri di dislivello. Ben cinque i gran premi della montagna in programma: si comincerà subito con il terza categoria del Col de Saxel (4,2 km al 4,6%) per scendere a Fessy e attaccare il prima categoria del Col de Cou (7 km al 7,4%). Al termine ci sarà un falsopiano e una leggera discesa per arrivare a Orcier e tornare a salire verso il prima categoria del Col de Feu (5,8 km al 7,8%). Successivamente i corridori giungeranno allo sprint intermedio al Col de Jambaz dal quale scenderanno verso Mieussy: da questa località comincerà un altro GPM di prima categoria, quello del Col de la Ramaz (13,9 km al 7,1% e punte al 12%). Lunga sarà la discesa e poi un tratto piatto porterà la corsa ai piedi dell’ultima salita del giorno, il Col de Joux Plane (11,6 km all’8,5% con gli ultimi 6 km mai sotto il 9%). Ci saranno circa tre chilometri di congiungimento verso il Col du Ranfolly da cui comincerà la discesa finale verso il traguardo finale.

ALTIMETRIA

ORARI

La quattordicesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 15 luglio

Annemasse-Morzine les Portes du Soleil (151,8 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.18 circa

QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50