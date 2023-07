Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Abbiamo provato a rendere la corsa più dura”

Nemmeno oggi Tadej Pogacar se l’è presa comoda. Il leader della UAE Team Emirates ha provato anche in questa decima tappa del Tour de France con arrivo ad Issoire a mettere un po’ di pepe alla contesa tra lui e Jonas Vingegaard, provando anche lui la sortita nei primi chilometri ma venendo subito marcato dal danese.

Alla fine è stata giornata per la fuga, con lo sloveno che è rientrato nei ranghi e si è dunque preso una giornata ‘di riposo’ in vista del weekend, che sarà impegnativo con due arrivi in quota. Intanto però la sua condizione sta migliorando sempre di più, ed in vista del rush finale per la maglia gialla può essere un vantaggio.

“Una corsa dura quest’oggi, forse più dura di quanto mi aspettassi – afferma Pogacar al termine della giornata odierna – grazie però ai corridori che hanno provato in ogni modo ad andare in fuga. Ad un certo punto Vingegaard è rimasto isolato ma era difficile metterlo in difficoltà. Abbiamo solo provato a rendere la corsa più dura“.

Foto: LaPresse