LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pello Bilbao vince nel caldo infernale e sale al quinto posto in classifica

La DIRETTA LIVE di una tappa caratterizzata dal caldo, dallo spettacolo e da una nuova vittoria dalla fuga si chiude qui. Su OA Sport troverete approfondimenti, dichiarazioni, pagelle e highlights di questa e di ognuna delle 21 tappe del Tour. L'appuntamento è per domani con una nuova interessantissima tappa! Un saluto sportivo!

17.23 Questa la nuova classifica generale:

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 11″ 42:33:13 2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 26″ 0:17 3 3 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 2:40 4 4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:22 5 11 ▲6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 4:34 6 5 ▼1 YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 4:39 7 6 ▼1 YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 4:44 8 7 ▼1 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 5:26 9 8 ▼1 GAUDU David Groupama – FDJ 6:01 10 9 ▼1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 6:45

17.21 Il migliore degli italiani al traguardo è stato Giulio Ciccone, arrivato in 39a piazza insieme al resto del gruppo Maglia Gialla.

17.18 Che giornata per Bilbao. Prima vittoria al Tour e posizioni guadagnate in classifica. Nel festeggiare con i suoi compagni si sente chiaramente un “Questa è per Gino”. Ci uniamo alle parole e all’emozione del basco nel ricordare Gino Mäder.

17.16 Questa dunque la top10 odierna:

1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 3:52:34 2 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty 0:00 3 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:00 4 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 0:00 5 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 0:00 6 PEDRERO Antonio Movistar Team 0:03 7 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:27 8 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 0:27 9 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 0:30 10 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 0:32

17.14 Il gruppo arriva a 2’52” di distacco. Con i 10” di abbuono Bilbao ha dunque guadagnato 3’02”. In questo modo lo spagnolo sale al quinto posto in classifica!

17.13 Georg Zimmerman chiude al secondo posto, alle sue spalle Ben O’Connor. Vedremo ora quale sarà il distacco del Gruppo Maglia Gialla.

17.11 PELLOOOOOOOOO BILBAOOOOOOOOOOOO! IL BASCO VINCE LA DECIMA TAPPA DEL TOUR!

17.11 RIPRESA LA COPPIA DI TESTA, SE LA GIOCHERANNO IN VOLATA!

17.11 SI LANCIA ZIMMERMAAAAN! SOLO BILBAO TIENE LA SUA RUOTA!

17.10 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM!

17.10 BILBAO E PEDRERO ALLA SUA RUOTA! Chaves si occupa dell’inseguimento ma sembra in difficoltà!

17.09 2 KM AL TRAGUARDO! ATTACCA O’CONNOR!

17.08 Ora può succedere di tutto. Difficile individuare un favorito allo sprint tra i corridori di testa. Li ricordiamo: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Krists Neilands (Israel) e Antonio Pedrero (Movistar Team).

17.08 RIPRESO NEILANDS!

17.07 4 KM AL TRAGUARDO!

17.07 Gli inseguitori lavorano con splendido accordo e hanno messo ora nel mirino Neilands!

17.06 Il gruppo Alaphilippe è segnalato invece a 25”. Loro potrebbero essere aiutati nell’inseguimento da un evenetuale ricongiungimento in testa.

17.05 SCENDE A 10” IL DISTACCO DEGLI INSEGUITORI! Ora anche Pedrero si mette a tirare!

17.04 5 KM AL TRAGUARDO!

17.04 Il lettone sta dando tutto quello che ha e per ora la sua pedalata sembra rimanere redditizia!

17.02 Krists Neilands in testa.

A 15″: Bilbao, Zimmerman, Chaves, Pedrero ed O’Connor.

A 30″: Alaphilippe, Kwiatkowski, Skjelmose e Barguil.

A 3’18”: Gruppo Maglia Gialla.

17.01 Il tratto ripido discesa è ora finito! Da qui al traguardo 8 km in cui la strada andrà all’ingiù molto leggermente, risultando quasi pianura.

17.00 Ora è Ben O’Connor che prova ad accelerare nel gruppetto degli inseguitori. Pedrero tra questi cinque è certamente quello che più si è nascosto.

16.59 10 KM AL TRAGUARDO DI ISSOIRE!

16.58 Il quartetto con Alaphilippe rimane invece tra i 35 ed i 40 secondi.

16.57 Neilands inizia lo strappo di 900 metri 6% che divide in due la discesa. Il suo vantaggio ora è stabile tra i 15 ed i 20 secondi sui primi inseguitori.

16.56 Dopo aver attaccato a ripetizione, forse anche sprecando qualche energia, Wout van Aert è ancora in testa al gruppo a lavorare per Jonas Vingegaard.

16.54 Scende a 15” il gap del quintetto inseguitore! Si avvicina anche il quartetto alle loro spalle. Splendida sfida per il successo di tappa.

16.53 Pello Bilbao alza la mano richiamando l’ammiraglia. Non sembra però avere problemi meccanici.

16.51 20 KM AL TRAGUARDO! In testa sempre Neilands, che ha ora soli 20” di vantaggio su Bilbao, Zimmerman, Chaves, Pedrero ed O’Connor. A 46” il gruppetto con Alaphilippe, Kwiatkowski, Skjelmose e Barguil.

16.50 In discesa la INEOS sembra aver mollato, lasciando il pallino di nuovo alla Jumbo. La squadra di Vingegaard non avrà enorme interesse nel ridurre il gap e forzare il ritmo.

16.49 Le doti di Pello Bilbao in discesa sono piuttosto note. Il basco è infatti sempre davanti al gruppetto, rilevato solo a tratti da Georg Zimmerman.

16.48 In gruppo sempre gli INEOS a fare l’andatura per provare a ridurre il gap da Bilbao. La loro fila è interrotta solo da Dylan van Baarle, che vestiva quella maglia fino a pochi mesi fa.

16.46 Skjelmose e Kwiatkowski si riportano su Alaphilippe e Barguil. I quattro sono a 1′ dalla testa ed a 30” dai primi inseguitori.

16.45 I cinque inseguitori lavorano insieme per provare a chiudere su Neilands. Con il lettone la Israel va a caccia delle seconda vittoria consecutiva dopo quella di Woods sul Puy de Dome.

16.43 Al momento tra Pello Bilbao e il gruppo ci sono dunque 3 minuti. Se così rimanesse al traguardo, lo spagnolo salirebbe al quinto posto in classifica.

16.42 Da qui al traguardo è quasi tutta discesa! Uno strappetto di 900 metri interromperà il tratto più ripido mentre gli ultimi 8 km la strada sarà quasi in piano, seppur tendente leggermente all’ingiù.

16.41 A 40” dal lettone passano Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) e Antonio Pedrero (Movistar Team). A 1′ passano invece Alaphilippe e Barguil.

16.40 Krists Neilands scollina da solo! Nel frattempo Van Aert viene ripreso dal gruppo.

16.39 Chaves si lancia all’inseguimento! Bilbao lo segue insieme a O’Connor, Zimmerman e Pedrero. Perdono terreno Alaphilippe e Barguil.

16.39 Il gruppo è segnalato ora a 3’45” dalla testa. La INEOS insegue per difendere le posizioni di Rodriguez e Pidcock da Pello Bilbao, che è in fuga.

16.38 Il più attivo tra gli inseguitori di Neilands è senza dubbio Esteban Chaves. Julian Alaphilippe, insieme a Warren Barguil, sembrano fare invee più fatica.

16.37 Van der Poel ripreso dal gruppo, si stacca immediatamente insieme a Philipsen. Anche l’azione della Alpecin è stata molto difficile da comprendere.

16.36 30 KM AL TRAGUARDO! Il vantaggio di Krists Neilands sugli altri fuggitivi è cresciuto a 30”.

16.34 Si rialza Van der Poel. Wout van Aert continua ma il suo distacco ora è cresciuto a 2’50”. Strana tappa quella corsa dal belga.

16.32 Il gruppo è ora a 3’20” dalla testa della corsa e la INEOS non può più disinteressarsi all’inseguimento, considerando anche che Kwiatkowski si è staccato dai fuggitivi. Quattro maglie della squadra britannica prendono la testa del gruppo.

16.30 SI LANCIA ANCORA NEILANDS! Il lettone apre nuovamente un gap.

16.29 Nick Schultz fa l’andatura tra i fuggitivi per il compagno Neilands. Skjelmose e Kwiatkowski perdono contatto.

16.28 Inizia la salita anche per Van Aert e VdP. I due lavorano insieme ma dovranno davvero dare il massimo se vorranno colmare il gap in questa salita.

16.28 Gli scalatori ed i corridori di qualità non mancano di certo in questa fuga. Chiunque scollinerà in testa avrà chance importanti da giocarsi nella discesa che porterà al traguardo.

16.27 Il primo a mollare tra i battistrada è Anthony Perez. Incredibilmente sembra in difficoltà anche Mattias Skjelmose.

16.26 Inizia la Côte de la Chapelle-Marcousse! Ultima salita di giornata, può ancora accadere di tutto.

16.25 Il distacco di Van Aert e Van der Poel non scende però rispetto ai fuggitivi. Il cronometro dice 2’20”, mentre il gruppo Maglia Gialla è a 2’55”.

16.24 Manca ormai pochissimo alla fine della discesa. Neanche un istante di riposo e si sale per la Côte de la Chapelle-Marcousse (6,6 km al 5,5%).

16.23 Sale a 30” il vantaggio di Van Aert e Van der Poel! Vederli insieme da soli fa tornare alla memoria tutte le splendide battaglie sui percorsi di ciclocross che hanno illuminato l’ultimo inverno (e molti altri prima di questo).

16.22 Due corridori hanno perso le ruote degli altri fuggitivi in discesa. Si tratta probabilmente di Asgreen e Tejada.

16.20 40 KM AL TRAGUARDO. In testa sempre quattordici battistrada: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Nick Schultz e Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Warren Barrguil (Team Arkéa Samsic), Julian Alaphilippe e Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Antonio Pedrero (Movistar Team) e Anthony Perez (Cofidis). A 2’15” il duo delle meraviglie Wout van Aert-Mathieu van der Poel, che ha preso 20” sul gruppo!

16.19 In gruppo è la Jumbo a fare le traiettorie, senza accelerare. Arriva infatti ora un uomo della Jayco a prendere il loro posto.

16.18 Entrambi stanno cercando di comunicare qualcosa alla propria ammiraglia con la radio. Aumentano lentamente i motivi per sognare…

16.16 Attenzione, i due hanno preso un piccolo vantaggio sul gruppo. Ancora molto presto per sognare un duello tra i due, ma con questa andatura in fondo alla discesa potrebbero avere un gap interessante.

16.15 VdP si lancia in discesa a tutta velocità! Incollato alla sua ruota Van Aert.

16.14 In gruppo è sempre Mathieu van der Poel a fare l’andatura. Immediatamente alla sua ruota c’è Wout van Aert. I due al momento sono in modalità “gregario”, ma è sempre bello vederli vicini in corsa.

16.13 50 KM AL TRAGUARDO! Di questi, la maggior parte saranno in discesa. La qualità in questa “specialità” potrebbe fare la differenza.

16.12 Il due volte Campione del Mondo si gira e si rivolge in maniera irritata a qualcuno. Ripreso immediatamente ma la sua azione ha in qualche modo riportato il gruppetto su Neilands nei primi metri di discesa.

16.11 Si muove Alaphilippe! Il francese accelera proprio in prossimità dell’inizio della discesa.

16.09 Il lettone ha attaccato nell’ennesimo tratto di saliscendi che precede una lunga discesa. Vedremo come risponderanno gli altri fuggitivi.

16.08 Iniziano a muoversi nel gruppo di testa: il primo ad attaccare è Krists Neilands della Israel.

16.07 Il ritmo imposto da VdP si fa subito sentire: il distacco scende immediatamente a 2’25”.

16.05 Il percorso prevede ancora una salita di 6,6 km al 5,5%, dunque quando la Alpecin si è messa a tirare in gruppo, avevamo immaginato potesse essere per Van der Poel. Invece ora è proprio il neerlandese a prendere aria e lavorare. Che Philipsen possa resistere e giocarsi un altro sprint?

16.03 Appena arrivata invece una comunicazione del Team INEOS ai propri corridori: “Noi per ora non tiriamo, siamo quarti e settimi in classifica, lasciamo lavorare la BORA”.

16.01 Sarà interessante vedere quali squadre proveranno a tirare in gruppo in questo finale. Jayco-AlUla e INEOS potrebbero essere interessate a ridurre il gap dalla fuga per non essere superati in classifica da Bilbao. Ovviamente la tappa è ancora in gioco e potrebbe lavorare anche chi ha intenzione di provarci.

15.58 -60 km al traguardo!

15.55 Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) è virtualmente quinto in classifica generale, con un ritardo di circa 4’35” rispetto al leader Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

15.53 Non cala il ritardo del gruppo, che rimane sempre di poco superiore ai 3′.

15.50 Si vede Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) a tirare in testa al gruppo.

15.47 Tra poco più di 40 km ci sarà la Côte de la Chapelle-Marcousse (6.6 km al 5.5% di pendenza media), ultima asperità di giornata.

15.44 Ricordiamo chi sono i battistrada: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Nick Schultz e Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Warren Barrguil (Team Arkéa Samsic), Julian Alaphilippe e Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Antonio Pedrero (Movistar Team) e Anthony Perez (Cofidis).

15.41 Si è ora stabilizzato intorno ai 3’10” il ritardo del plotone principale.

15.38 Arriva in testa al gruppo un uomo dell’Alpecin-Deceuninck per Mathieu van der Poel. Ricordiamo che l’olandese è uno dei favoriti principali per la tappa di oggi in caso di arrivo in volata.

15.35 Mancano 75 km al traguardo.

15.32 Esteban Chaves si è rialzato e gli inseguitori sono rientrati su di lui.

15.31 Tra i corridori in fuga quello messo meglio in classifica generale è Pello Bilbao. Prima della tappa odierna lo spagnolo della Bahrain – Victorious si trovava 11ma posizione con un ritardo di 7’37” rispetto al leader Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

15.28 Nel frattempo il ritardo del gruppo è salito a 3’25”.

15.25 Dopo due ore di corsa la media è di 41,2 km/h.

15.24 Asgreen rientra sugli inseguitori.

15.23 Chaves passa per primo in cima alla Côte de Saint-Victor-la-Rivière e si prende i due punti per la classifica dei GPM. Dietro Warren Barguil conquista il secondo posto.

15.21 Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step) si stacca dal gruppo degli inseguitori.

15.18 È iniziata da poco la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 6%). Chaves ha 20” di vantaggio sugli inseguitori.

15.17 Allunga Esteban Chaves!

15.16 Il gruppo Alaphilippe riprende i battistrada. Sono dunque questi 14 ora i corridori al comando: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Nick Schultz e Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Warren Barrguil (Team Arkéa Samsic), Julian Alaphilippe e Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Antonio Pedrero (Movistar Team) e Anthony Perez (Cofidis).

15.14 C’è la Jumbo-Visma a tirare in testa al plotone principale.

15.13 Il ritardo del gruppo nei confronti della testa della corsa è ora di 2’50”.

15.11 Tra 6 km comincerà la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 6%).

15.08 Asgreen e Alaphilippe stanno andando a tutta in discesa e il distacco del gruppo degli inseguitori è infatti sceso a 20”.

15.06 Questa invece la top ten della classifica dei GPM dopo l’ultima salita:

1 POWLESS Neilson 46 pts.

2 GALL Felix 28 pts.

3 JOHANNESSEN Tobias Halland 26 pts.

4 GUERREIRO Ruben 22 pts.

5 WOODS Michael 20 pts.

6 POGAČAR Tadej 19 pts.

7 HINDLEY Jai 19 pts.

8 CICCONE Giulio 19 pts.

9 VINGEGAARD Jonas 18 pts.

10 LATOUR Pierre 16 pts.

15.04 Questi i risultati del GPM del Col de la Croix Saint-Robert:

1 BARGUIL Warren 5 pts.

2 CHAVES Esteban 3 pts.

3 ZIMMERMANN Georg 2 pts.

4 BILBAO Pello 1 pts.

15.02 Il gruppetto Alaphilippe riprende Asgreen (Soudal – Quick Step). Ora il danese potrebbe dare una mano al compagno di squadra.

15.01 Vince il francese davanti al colombiano.

15.00 Chaves e Barguil fanno la volata per i punti al GPM.

14.59 Ricordiamo chi c’è al comando: Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Nick Schultz (Israel – Premier Tech) e Warren Barrguil (Team Arkéa Samsic). A 20” da questi sette c’è Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), mentre a 40” ci sono Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Antonio Pedrero (Movistar Team), Anthony Perez (Cofidis). Il gruppo si trova invece a 2’10”.

14.58 Il gruppetto Alaphilippe si trova a 40” dalla testa della corsa.

14.56 Ai battistrada manca 1,5 km alla cima del Col de la Croix Saint-Robert.

14.53 Pedersen, Hermans, Ciccone e altri corridori perdono contatto dal gruppo maglia gialla.

14.52 Davanti O’Connor è rientrato sui battistrada, mentre Asgreen si è staccato dalla testa della corsa.

14.49 Nel frattempo Guillaume Martin è evaso dal gruppo all’inizio del Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6.4%).

14.48 Questa la top ten della classifica a punti dopo lo sprint intermedio:

1 PHILIPSEN Jasper 260

2 COQUARD Bryan 149

3 PEDERSEN Mads 143

4 VAN AERT Wout 112

5 POGAČAR Tadej 85

6 LAFAY Victor 80

7 MEEUS Jordi 80

8 GIRMAY Biniam 77

9 EWAN Caleb 73

10 POWLESS Neilson 70

14.46 Kasper Asgreen passa per primo al traguardo volante di Le Mont-Dore e si prende i 20 punti. Secondo Warren Barguil e terzo Georg Zimmermann. Dietro Jasper Philipsen fa la volata e si prende un punto grazie alla quindicesima posizione.

14.44 Il gruppo Gaudu-Bardet rientra nel gruppo principale.

14.41 Gli inseguitori si avvicinano ai battistrada. Il gap tra i due gruppetti è ora di 20”.

14.38 Mancano 110 km al traguardo.

14.35 Facciamo un po’ di ordine. Al comando ci sono Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Georg Zimmermann (Georg Zimmermann), Nick Schultz (Israel – Premier Tech) e Warren Barrguil (Team Arkéa Samsic). A 30” da questi sette troviamo Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Antonio Pedrero (Movistar Team) e Anthony Perez (Cofidis), mentre il gruppo maglia gialla si è rialzato e ha ora 1’10” di distacco. A 2’25” invece il gruppetto con Wout van Aert (Jumbo-Visma), David Gaudu (Groupama – FDJ), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty), Victor Lafay (Cofidis), Romain Bardet (Team dsm – firmenich) e altri.

14.32 Anche Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) riesce a raggiungere gli inseguitori.

14.29 Adesso si mette Van Baarle in testa al gruppo per tenere il ritmo costante.

14.28 Fra poco il traguardo intermedio di Le Mont-Dore, poi ancora una salita: il Col de la Croix Saint-Robert.

14.27 Alaphilippe si è riportato sul quartetto all’inseguimento.

14.26 Alaphilippe prova a sganciarsi dal gruppo per recuperare sui battistrada. Tra gli inseguitori della testa della corsa ci sono O’Connor, Tejada, Pedrero e Perez.

14.25 Non c’è un attimo di tregua: i corridori hanno interpretato a tutta questa frazione per provare a recuperare il terreno perso sulle salite.

14.24 Poels e Pinot provano ad attaccare, ma la Jumbo-Visma si riporta subito sotto a questa coppia.

14.23 Questi sette hanno guadagnato ora una ventina di secondi nei confronti del gruppo che ancora non molla la presa.

14.21 Questi i corridori che hanno attaccato:

1 44 CHAVES Esteban

EFE

2 52 ASGREEN Kasper

SOQ

3 65 BILBAO Pello

TBV

4 83 SKJELMOSE Mattias

LTK

5 118 ZIMMERMANN Georg

ICW

6 156 SCHULTZ Nick

IPT

7 171 BARGUIL Warren

ARK

14.19 Viene via un gruppetto da sette corridori: nessuno è pericoloso in classifica generale se non Pello Bilbao che ha un distacco di 7’37” da Vingegaard.

14.17 Fuga che vuole andare via per sfinimento, altri corridori provano a sganciarsi: quanti tentativi e quante energie spese!

14.15 Adesso è Vingegaard che si mette alla ruota di Pogacar: si controllano metro dopo metro, sono uno l’ombra dell’altro.

14.14 Neutralizzato l’attacco, il gruppo torna ad essere compatto dopo uno strappo piuttosto duro.

14.12 Altri quattro corridori provano a prendere il sopravvento:

CALMEJANE Lilian (Intermarché – Circus – Wanty)

ZIMMERMANN Georg (Intermarché – Circus – Wanty)

NEILANDS Krists (Israel – Premier Tech)

OLIVEIRA Nelson (Movistar Team)

14.10 Nel gruppo maglia gialla sono rimasti una cinquantina di corridori che pagano una quindicina di secondi nei confronti di Alaphilippe e Mohoric.

14.08 Intanto il gruppo che comprende Gaudu e Bardet scivola già a due minuti dalla testa della corsa.

14.06 Insieme ad Alaphilippe si muove anche Matej Mohoric: entrambi in discesa sanno guidare alla grande la bicicletta.

14.04 Adesso c’è una discesa rapidissima con Alaphilippe che attacca in testa al gruppo e sta pennellando le curve.

14.02 Nel secondo gruppo che comprende Gaudu e Bardet c’è anche Van Aert, scivolato indietro dopo l’inizio.

14.01 Poels passa al comando al GPM di Col de Guéry. Ancora non si è formata una vera e propria fuga.

14.00 Al comando rimangono Wout Poels e Krists Neilands, più indietro gli altri inseguitori.

13.58 In grave difficoltà anche David Gaudu: un altro francese in affanno dopo Bardet.

13.57 Van Aert è scivolato leggermente indietro, ma sembra avere una condizione spaziale. Nelle prime posizioni anche Ciccone che ha Skjelmose davanti.

13.56 Riparte deciso Alaphilippe dal gruppo, media di 40,8 km/h in 25 chilometri con 700 metri di dislivello. Semplicemente assurdo.

13.55 Pogacar si è messo alla ruota di Vingegaard per controllarlo a vista: il ritmo è alto ed è fondamentale gestire eventuali momenti di difficoltà.

13.53 Si stanno aggiungendo ancora corridori da dietro, partenza davvero incredibile e situazione convulsa.

13.51 Perde contatto Romain Bardet che in precedenza aveva provato ad attaccare: evidentemente la condizione non c’è per il francese.

13.49 Chiuso anche il tentativo di questi quattro corridori, Skjelmose è ripartito insieme a Kwiatkowski, Meintjes, Neilands e Champoussin.

13.47 UAE Team Emirates e Jumbo-Visma erano riuscite a prendere vantaggio sorprendendo la Ineos di Carlos Rodriguez. Poi grazie al lavoro di Bernal, lo spagnolo è rientrato. Adesso hanno rilanciato Van Aert, Skjelmose, Campenaerts e Stuyven.

13.44 Rimangono in fuga tredici corridori:

IZAGIRRE

JORGENSON

CHAMPOUSSIN

NEILANDS

MEINTJES

SKJELMOSE

KWIATKOWSKI

MÜHLBERGER

BETTIOL

VAN GILS

STRONG

CHARMIG

CAVAGNA

13.41 Carlos Rodriguez era rimasto indietro dal gruppetto di Pogacar ed è riuscito a rientrare grazie all’aiuto di Egan Bernal.

13.38 Dopo queste azioni c’è stato un fisiologico rallentamento.

13.35 Questi i due gruppi che si sono venuti a creare:

KWIATKOWSKI Michał 1:04:38

BETTIOL Alberto 1:16:24

CAVAGNA Rémi 1:49:38

BILBAO Pello 7:37

MEINTJES Louis 8:50

JORGENSON Matteo 47:05

STRONG Corbin 1:23:14

CHAMPOUSSIN Clément 1:02:53

CHARMIG Anthon 1:40:47

Secondo gruppo:

VINGEGAARD Jonas

POGAČAR Tadej 0:17

YATES Adam 4:39

GAUDU David 6:01

PINOT Thibaut 9:36

LANDA Mikel 9:09

HINDLEY Jai 2:40

BUCHMANN Emanuel 9:09

SKJELMOSE Mattias 29:16

O’CONNOR Ben 14:04

GALL Felix 9:46

MARTIN Guillaume 11:12

IZAGIRRE Ion 55:11

NEILANDS Krists 1:08:20

YATES Simon 4:44

VAN GILS Maxim 1:20:56

13.32 In difficoltà invece Fabio Jakobsen che perde subito le ruote insieme a Bryan Coquard. Ritmo sin da subito folle.

13.29 Accelera il ritmo ora Michal Kwiatkowski, si sganciano dal gruppo anche Romain Bardet, Ion Izagirre e Remi Cavagna.

13.27 Si muove anche Alaphilippe, ma nessuno ancora riesce a prendere il sopravvento.

13.25 Protagonista subito Van Aert davanti! Si muovono anche Tenus e Neilands.

13.23 Scatti e controscatti davanti al gruppo, ma nessuno riesce a fare la differenza.

13.20 COMINCIA UFFICIALMENTE LA DECIMA TAPPA!

13.17 Subito qualche problema meccanico per Stefan Kung che cambia bici all’ammiraglia.

13.15 Questi i punti assegnati nei gran premi della montagna oggi:

1 KOM Sprint (3) Col de la Moréno (7 km) 2,1

2 KOM Sprint (3) Col de Guéry (27.3 km) 2,1

3 KOM Sprint (2) Col de la Croix Saint-Robert (66.6 km) 5,3,2,1

4 KOM Sprint (3) Côte de Saint-Victor-la-Rivière (84.3 km) 2,1

5 KOM Sprint (3) Côte de la Chapelle-Marcousse (138.6 km) 2,1

13.12 Tratto neutralizzato che è lungo 7,8 chilometri.

13.09 28 gradi centigradi, pochissimo vento: condizioni perfette oggi per i corridori.

13.07 Partenza neutralizzata: i corridori cominciano a spostarsi verso il chilometro zero.

13.05 Wout Van Aert andrà ancora a caccia di un successo di tappa, così come Mathieu Van der Poel: potrebbe andare in scena la sfida tra gli eterni rivali del ciclocross.

13.02 Oggi è il compleanno di Caleb Ewan, ma questa frazione è dura per le caratteristiche dell’australiano che difficilmente potrà essere competitivo se ci sarà una volata.

12.59 167.2 chilometri e oltre 3000 metri di dislivello. Subito ci sarà il Col de la Moréno dopo la partenza, ma soprattutto il Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6,3%). Sali e scendi anche prima del finale con arrivo a Issoire: sembra la frazione perfetta per attacchi da lontano.

12.56 Si riparte dopo il primo giorno di riposo in questo Tour de France: la ripartenza è sempre ostica, insidiosa, specie se arriva in una tappa così mossa.

12.53 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2023. Dopo il giorno di riposo si riparte con un’altra frazione sul Massiccio Centrale che non sarà banale da interpretare.

Si parte da Vulcania per arrivare a Issoire: 167.2 chilometri e oltre 3000 metri di dislivello. Subito ci sarà il Col de la Moréno dopo la partenza: 4,8 km al 4,7%. Successivamente si affronterà il Col de Guéry (7,8 km al 5%) e una serie di sali e scendi per arrivare al traguardo volante di Le Mont-Dore che precederà il seconda categoria del Col de la Croix Saint-Robert (6 km al 6,3%). Discesa e ancora pochissimo spazio per rifiatare, il terza categoria della Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km al 5,9%). Si scenderà verso Ardes prima di affrontare l’ultima asperità di giornata, il terza categoria della Côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 km al 5,6%) e la discesa per planare verso il traguardo finale.

Una frazione che sembra si addica particolarmente a una fuga da lontano: Magnus Cort Nielsen è un grande specialista in queste situazioni e potrebbe provare a vincere la terza tappa in carriera alla Grande Boucle. Wout Van Aert ha faticato tanto nella tappa di domenica, ma se si arrivasse in una volata ristretta sarebbe il principale indiziato insieme al rivale di sempre Mathieu Van der Poel. Occhio anche a Julian Alaphilippe che vuole riscattarsi dopo una prima settimana incolore, mentre anche Alberto Bettiol proverà a muoversi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2023. Si comincia alle 13.05, noi vi aggiorneremo dalle 12.50. Buon divertimento!

Foto: Lapresse