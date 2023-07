LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Jasper Philipsen fa doppietta e batte ancora Caleb Ewan. Adam Yates ancora in giallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2023

18.02 La nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de France finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.

18.00 Nulla cambia in classifica generale:

1 YATES Adam UAE Team Emirates 13:52:33

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:06

3 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

4 LAFAY Victor Cofidis 0:12

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:16

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:17

7 WOODS Michael Israel – Premier Tech 0:22

8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ,,

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek ,,

17.58 Quarta tappa in carriera vinta al Tour de France da parte di Philipsen.

17.56 Primo degli italiani Luca Mozzato che si piazza dodicesimo.

17.54 Back-to-back quindi per Philipsen dopo quello dello scorso anno di Pogacar.

17.52 Buon piazzamento anche per Cavendish che è quinto nonostante sia caduto Luis Leon Sanchez.

17.51 Questa la classifica di tappa:

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 4:25:28

2 EWAN Caleb Lotto Dstny 0:00

3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00

4 COQUARD Bryan Cofidis 0:00

5 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 0:00

6 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 0:00

7 KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team 0:00

8 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 0:00

9 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:00

10 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:00

17.49 Terza posizione per Phil Bauhaus che arriva ancora sul podio.

17.48 ANCORA JASPER PHILIPSEN! Al colpo di reni batte Caleb Ewan! Ma c’è stata un’ulteriore caduta sul rettilineo finale.

17.47 A terra anche Luis Leon Sanchez! Kristoff lancia la volata.

17.46 ULTIMO CHILOMETRO!

17.46 JAKOBSEN FINISCE PER TERRA! Insieme a lui anche Jacopo Guarnieri.

17.45 Curva a destra e si entra dentro il circuito. Ultimi due chilometri

17.44 Molto ben piazzato Mark Cavendish che ha davanti una decina di uomini.

17.43 Si mette davanti Nils Politt per la Bora-Hansgrohe, ma andatura troppo alta visto che mancano più di quattro chilometri.

17.42 ULTIMI CINQUE CHILOMETRI! Che tensione.

17.40 Adesso c’è veto e arriva un’accelerazione violenta da parte degli uomini della Alpecin-Fenix.

17.38 Ultimi 10 chilometri, adesso la velocità è intorno ai 60 km/h.

17.36 Si fa vedere anche la Lotto Dstny per Caleb Ewan.

17.35 Indietro invece Adam Yates e Tadej Pogacar che vogliono rimanere coperti senza spendere troppe energie.

17.33 Prova a risalire anche l’Astana per Mark Cavendish.

17.30 Sulla sinistra della strada schierato il treno della Alpecin-Fenix, salgono anche gli uomini della Jumbo-Visma: farà la volata Wout Van Aert.

17.27 Ritmo che ora aumenta notevolmente, inizia la lotta per le posizioni, il gran finale si avvicina.

17.25 Si entra negli ultimi 20 chilometri.

17.23 Atmosfera davvero rilassata in gruppo che potrebbe fare da preludio a grandi fuochi d’artificio domani sui Pirenei.

17.20 Gruppo che è andato a riprendere Cosnefroy e Delaplace.

17.18 Ci sono anche i Bora-Hansgrohe nelle prime posizioni del gruppo: ancora situazione abbastanza tranquilla.

17.15 Cosnefroy lascia andare Delaplace a transitare per primo al GPM.

17.13 In corso il GPM della Cote de Dému: 2 km al 3,5%, un quarta categoria.

17.11 Corridori che entrano negli ultimi 30 chilometri.

17.08 Corsa che arriverà nel circuito automobilistico di Nogaro, che ha ospitato in due occasioni il Motomondiale: nel 1978 e nel 1982.

17.05 Costretto a fermarsi Luis Leon Sanchez (Astana) per qualche problema alla catena.

17.02 Risalgono anche gli uomini della Ineos Grenadiers nel gruppo, mentre i fuggitivi stanno affrontando ora un breve strappo.

16.59 Velocità media che sale ai 40 km/h: aumenta l’andatura in questo ultimo segmento di tappa, si avvicina la volata finale.

16.56 Ultimi 40 chilometri di questa quarta tappa, al comando ci sono sempre Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen) e Anthony Delaplace (Arkea-Samsic).

16.53 Ruotano le stesse squadre in testa al gruppo per fare il ritmo e il distacco rimane attorno ai 45-50 secondi.

16.50 Si avvicina sempre di più la Cote de Dému: adesso tratto di falsopiano prima del GPM.

16.47 Arriva davanti anche qualche uomo del Team Jayco AlLula per Dylan Groenewegen.

16.44 Declerq ha rinforzato notevolmente il ritmo e il gruppo si porta a 40 secondi.

16.41 50 chilometri all’arrivo della quarta tappa del Tour de France.

16.38 Continuano a controllare l’andatura davanti al gruppo gli uomini della Soudal Quick-Step e della Alpecin-Deceunick.

16.35 Prima del traguardo, ci sarà il gran premio della montagna della Cote de Dému di quarta categoria.

16.32 Qualche siparietto di Benoit Consefroy con la telecamera, auto-chiedendosi perché sia andato in fuga insieme a Delaplace.

16.29 Superate le tre ore di corsa, media oraria di circa 39 km/h.

16.26 Carovana che passa ora nel centro abitato di Eauze e viene accolta da un’atmosfera festante.

16.23 Continui sali e scendi anche in questa fase della tappa, non c’è mai un tratto di vera e propria pianura.

16.20 Arriva anche qualche uomo della Alpecin-Deceunick in testa al plotone per Jasper Philipsen, vincitore ieri.

16.17 Si va verso un altro arrivo in volata: la situazione è perfetta per il gruppo con due corridori in avanscoperta a un distacco ridotto.

16.14 Questi i punti assegnati dal precedente traguardo volante:

1. Philipsen, 20 pts

2. Coquard, 17 pts

3. Ewan, 15 pts

4. Pedersen, 13 pts

5. Meeus, 11 pts

6. Cavendish, 10 pts

7. Jakobsen, 9 pts

8. Sagan, 8 pts

9. Kristoff, 7 pts

10. Girmay, 6 pts

11. Strong, 5 pts

12. Kwiatkowski, 4 pts

13. Bol, 3 pts

14. Van der Poel, 2 pts

15. Abrahamsen, 1 pt

16.11 Gruppo a 50 secondi da Cosnefroy e Delaplace, la situazione è pienamente sotto controllo.

16.08 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri di questa quarta tappa.

16.05 Ecco lo sprint intermedio vinto da Jasper Philipsen che si prende virtualmente la maglia verde:

16.03 A fare l’andatura nel plotone il solito Tim Declerq per la Soudal Quick-Step per tenere a bada la coppia di fuggitivi.

16.01 Gruppo che ha lasciato partire Cosnefroy e Delaplace: la coppia francese ha già preso un minuto di vantaggio.

15.59 Un minuto di margine per Cosnefroy e Delaplace. Intanto da sottolineare come, con il precedente sprint, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha sfilato la maglia verde dalle spalle di Victor Lafay (Cofidis):

1 ▲1 PHILIPSEN Jasper 100 20

2 ▼1 LAFAY Victor 80 –

3 – VAN AERT Wout 52 –

4 ▲1 PEDERSEN Mads 52 13

5 ▲1 CAVENDISH Mark 46 10

15.56 E arriva uno scatto! Sono Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen) e Anthony Delaplace (Arkea-Samsic)!

15.53 Passa per primo Philipsen, con Bryan Coquard (Cofidis) secondo e Mads Pedersen (Lidl-Trek) terzo.

15.50 Si vede infatti la Alpecin-Deceuninck in testa per Jasper Philipsen…

15.47 Fra tre chilometri potremo assistere alla prima scossa di questa tappa, lo sprint intermedio di Notre-Dame Des Cyclistes.

15.44 Il giorno dopo invece ci sarà il primo arrivo in salita a Cauterets-Cambasque, 16 km al 5,4%. Ma sarà preceduto dal Col d’Aspin, 12 km al 6,5%, e dal Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3%, altro Hors Categorie).

15.41 Domani, da Pau a Laruns, si passerà sulla prima Hors Categorie di questa Grande Boucle, il Col de Soudet (15,2 km al 7,2%), seguito poi dal Col d’Ichere e dal Col de Marie Blanque, dove si svetta ai -18 e ci saranno sei secondi di abbuono.

15.38 Probabilmente il gruppo se la sta prendendo comoda pensando alle fatiche dei prossimi due giorni, dove si affronteranno le prime vere montagne.

15.35 L’unico GPM di giornata è la Cote de Demu, 2 chilometri al 3,5%, situato ai -27 dal traguardo.

15.32 Gruppo ancora tutto compatto, si procede ad andatura turistica in questo tratto di leggera discesa.

15.29 Siamo vicini ai -100 dall’arrivo.

15.26 In pratica, si passa vicino ad una cappella dedicata alla Vergine patrona dei ciclisti nel 1958 e convertita in un museo del ciclismo. All’interno ci sono maglie di grandi campioni come Eddy Merckx, Luis Ocana, Tom Simpson, Bernard Hinault, Jacques Anquetil e Raymond Poulidor.

15.23 Fra 15 chilometri il traguardo volante di Notre-Dame Des Cyclistes.

15.20 Siamo a due ore di corsa, andatura sotto i 38 chilometri all’ora.

15.17 Le due squadre sono timidamente al lavoro per i loro capitani Peter Sagan e Jasper Philipsen, vincitore con polemica della giornata di ieri.

15.14 In testa si vedono TotalEnergies e Alpecin-Deceuninck.

15.11 Andatura davvero compassata in gruppo, non c’è proprio voglia di combattere…

15.08 Ancora 114 chilometri al traguardo di Nogaro.

15.05 Nel plotone si respira un’atmosfera gioviale. Lo dimostra il sorriso a trentadue denti di Romain Bardet (DSM-firmenich):

15.02 Il resto del gruppo però chiude immediatamente. Anche oggi, fino ad ora, non c’è una grande andatura nel plotone.

15.00 Il gruppo si divide in due tronconi.

14.59 Accelerazione in gruppo. Il primo a muoversi è stato Wout van Aert (Jumbo-Visma).

14.58 Si fanno ora vedere anche la INEOS Grenadiers e la EF Education-EasyPost nelle prime posizioni del gruppo.

14.56 Ricordiamo la top 20 della classifica generale dopo le prime tre tappe:

1 YATES Adam UAE Team Emirates 13:52:33

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:06

3 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

4 LAFAY Victor Cofidis 0:12

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:16

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:17

7 WOODS Michael Israel – Premier Tech 0:22

8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ,,

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek ,,

11 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

12 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

13 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

14 BARDET Romain Team dsm – firmenich 0:43

15 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

16 CRAS Steff TotalEnergies ,,

17 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

18 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

19 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

20 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

14.53 Tra 30 km ci sarà il traguardo volante di Notre-Dame des Cyclistes.

14.50 Si viaggia ancora con un’andatura molto tranquilla.

14.46 A tirare in testa al gruppo c’è ora lo svizzero Stefan Küng (Groupama – FDJ).

14.43 Mancano 130 km al traguardo.

14,40 Continuano ad arrivare immagini dalla corsa:

14.36 Vincere ancora non sarà però affatto semplice per il belga classe 1998, perché la concorrenza sarà tanta e agguerrita. A preoccupare maggiormente Philipsen ci sono l’olandese Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step), il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), ma attenzione anche all’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), al britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), al belga Jordi Meeus (BORA – hansgrohe), al rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) e al danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), tutti corridori in grado di fare la differenza in volata. In casa Italia ci proverà invece Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), che è reduce dal 12° posto di ieri.

14.33 Chi vince oggi? Il favorito è senza dubbio Jasper Philipsen. Dopo il grandissimo successo di ieri, il corridore dell’Alpecin-Deceuninck andrà a caccia del bis.

14.30 Ancora calma piatta nel gruppo.

14.26 Tra poco più di 45 km ci sarà il traguardo volante di Notre-Dame des Cyclistes.

14.23 Superata da poco la prima ora di corsa. La media dei primi sessanta minuti è stata di 37,3 km/h.

14.20 Ancora Soudal – Quick Step davanti a tutti nel gruppo. Subito dietro l’Alpecin-Deceuninck.

14.16 Ricordiamo che l’unica insidia di giornata sarà la Côte de Dému (2.1 km al 3.2% di pendenza media). Questa salita si troverà a poco meno di 30 km dal traguardo.

14.13 Mancano poco più di 150 km al traguardo. Gruppo ancora compatto.

14.10 A tirare in testa al gruppo c’è ora la Soudal – Quick Step.

14.06 Giornata nuvolosa al Tour de France. La temperatura attuale sulla corsa è di 25 gradi.

14.03 Ecco un’altra immagine dalla corsa:

14.00 Non cambia la musica in corsa: si prosegue con grandissima tranquillità.

13.56 Ricordiamo chi sono i leader delle quattro classifiche principali:

-classifica generale (Maglia Gialla): Adam Yates (UAE Team Emirates)

-classifica a punti (Maglia Verde): Victor Lafay (Cofidis)

-classifica degli scalatori (Maglia a Pois): Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

-classifica giovani (Maglia Bianca): Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

13.53 Nei primi 30 minuti la media è stata di circa 35 km/h.

13.50 Percorsi i primi 16 km. Ora l’andatura si è riabbassata dopo il tentativo di fuga di poco fa.

13.46 Niente da fare. Il gruppo riprende subito i fuggitivi.

13.45 Sono evasi dal gruppo quattro corridori: uno dell’Alpecin-Deceuninck, uno della Lidl-Trek, uno della Uno-X Pro Cycling Team e uno della Lotto-Dstny.

13.44 Ecco i primi attacchi!

13.43 Ecco un’immagine dalla corsa:

13.40 Tra circa 80 chilometri ci sarà il traguardo volante di Notre-Dame des Cyclistes.

13.36 Si pedala ancora con grandissima tranquillità in gruppo.

13.33 La tappa di oggi non è di certo adatta per un’azione da lontano. Ecco perché finora non ci sono stati ancora tentativi di fuga.

13.30 Gruppo ancora compatto dopo 5 km. Grande serenità per ora in corsa.

13.26 Per ora nessuno ha provato ad attaccare.

13.23 COMINCIA UFFICIALMENTE LA QUARTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2023!

13.20 Questa la top 20 della classifica generale dopo tre tappe:

1 YATES Adam UAE Team Emirates 13:52:33

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:06

3 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

4 LAFAY Victor Cofidis 0:12

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:16

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:17

7 WOODS Michael Israel – Premier Tech 0:22

8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ,,

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek ,,

11 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

12 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

13 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

14 BARDET Romain Team dsm – firmenich 0:43

15 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

16 CRAS Steff TotalEnergies ,,

17 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

18 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

19 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

20 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

13.16 Ricordiamo che la maglia gialla è anche per questa quarta frazione sulle spalle del britannico Adam Yates (UAE Team Emirates), che è attualmente leader della classifica generale con 6” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e su suo gemello Simon Yates (Team Jayco AlUla).

13.13 I corridori hanno iniziato da qualche minuto il tratto di trasferimento.

13.10 Vincere ancora non sarà però affatto semplice per il belga classe 1998, perché la concorrenza sarà tanta e agguerrita. A preoccupare maggiormente Philipsen ci sono l’olandese Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step), il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), ma attenzione anche all’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), al britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), al belga Jordi Meeus (BORA – hansgrohe), al rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) e al danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), tutti corridori in grado di fare la differenza in volata. In casa Italia ci proverà invece Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), che è reduce dal 12° posto di ieri.

13.06 Il favorito di oggi è senza dubbio Jasper Philipsen. Dopo il grandissimo successo di ieri, il corridore dell’Alpecin-Deceuninck andrà a caccia del bis che gli permetterebbe anche di prendersi sicuramente la maglia verde (attualmente Philipsen è secondo con 80 punti, gli stessi del leader Victor Lafay).

13.02 Nella giornata odierna si andrà da Dax a Nogaro, per un totale di 181,8 chilometri. Il percorso sarà tutto semplice, ad eccezione di un tratto a poco meno di 30 km dal traguardo in cui si scalerà la Cote de Demu (GPM di quarta categoria di 2 chilometri al 3,5% di pendenza media). Da segnalare che il traguardo volante di giornata sarà posto a Notre-Dame des Cyclistes al km 88.2.

12.58 Dopo la vittoria di ieri del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nella prima frazione per velocisti, quest’oggi dovrebbe esserci ancora spazio per le ruote veloci.

12.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2023!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2023! Dopo la vittoria di ieri del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nella prima frazione per velocisti, quest’oggi dovrebbe esserci ancora spazio per le ruote veloci. Ricordiamo che la maglia gialla sarà anche per questa quarta frazione sulle spalle del britannico Adam Yates (UAE Team Emirates), che è attualmente leader della classifica generale con 6” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e sul suo gemello Simon Yates (Team Jayco AlUla).

Nella giornata odierna si andrà da Dax (partenza ufficiale alle ore 13:20 circa) a Nogaro, per un totale di 181,8 chilometri. Il percorso sarà tutto semplice, ad eccezione di un tratto a poco meno di 30 km dal traguardo in cui si scalerà la Cote de Demu (GPM di quarta categoria di 2 chilometri al 3,5% di pendenza media). Da segnalare che il traguardo volante di giornata sarà posto a Notre-Dame des Cyclistes al km 88.2.

Il favorito di oggi è senza dubbio Jasper Philipsen. Dopo il grandissimo successo di ieri, il corridore dell’Alpecin-Deceuninck andrà a caccia del bis che gli permetterebbe di prendersi la maglia verde (attualmente Philipsen è secondo con 80 punti, gli stessi del leader Victor Lafay).

Vincere ancora non sarà però affatto semplice per il belga classe 1998, perché la concorrenza sarà agguerrita. A preoccupare maggiormente Philipsen ci sono l’olandese Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step), il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), ma attenzione anche all’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), al britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), al belga Jordi Meeus (BORA – hansgrohe), al rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) e al danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), tutti corridori in grado di fare la differenza in volata. In casa Italia ci proverà invece Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), che è reduce dal 12° posto di ieri.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE TESTALE della quarta tappa del Tour de France 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 12:55: vietato mancare!

