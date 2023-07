Tour de France 2023: ancora una volata vincente per Jasper Philipsen, battuto Caleb Ewan

Ancora una volata ed arriva la doppietta per Jasper Philipsen al Tour de France 2023. Nella quarta tappa della Grande Boucle con arrivo nel circuito di Nogaro il belga dell’Alpecin-Deceuninck sfrutta nuovamente al meglio l’aiuto del pesce pilota di lusso Mathieu van der Poel e va a prendersi il secondo successo in due giorni. Resta in Maglia Gialla Adam Yates (UAE Emirates).

Prima fase di gara a sorpresa molto calma per il plotone: gruppo che ha proseguito per un lungo tratto ad andatura molto lenta, con nessun attaccante che ha preso l’iniziativa. Dopo il traguardo volante vinto da Philipsen è partita la fuga di giornata con Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen) ed Anthony Delaplace (Arkea-Samsic).

I due transalpini hanno guadagnato molto poco (al massimo un minuto circa) e sono stati ripresi dal gruppo scatenato verso lo sprint a 23 chilometri dall’arrivo. Un finale molto particolare con l’ingresso del circuito: cadute su cadute nelle varie curve, con il campione d’Europa Fabio Jakobsen a terra.

Mathieu van der Poel, come aveva fatto ieri, ancora una volta ha riportato davanti Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che ha dominato lo sprint davanti ad un rimontante Caleb Ewan (Lotto Dstny). Completa il podio Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), poi Bryan Coquard (Cofidis).

Foto: Lapresse