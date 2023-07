LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ion Izagirre vince in solitaria dopo una tappa caotica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.31 La nostra DIRETTA LIVE si chiude dunque qui. Grazie a tutti per aver seguito con noi una nuova spettacolare tappa di questo pazzo Tour de France 2023. Su OA Sport troverete approfondimenti, pagelle, highlights e tanto altro sulla frazione odierna. Appuntamento a domani con un nuovo racconto in diretta, ci sarà il Colombier!

17.28 Questa la nuova top10 della classifica generale, con Jonas Vingegaard che rimane in Maglia Gialla:

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 11″ 50:30:23 2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 26″ 0:17 3 3 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 2:40 4 4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:22 5 5 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 4:34 6 6 – YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 4:39 7 7 – YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 4:44 8 8 – PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 5:26 9 9 – GAUDU David Groupama – FDJ 6:01 10 15 ▲5 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2″ 6:33

17.26 Pinot, d’altronde come Martin, ha guadagnato dunque 3’01” sul gruppo Maglia Gialla. A questi vanno aggiunti i 2” di abbuono presi sul Col de la Croix Rosier. Il francese entra dunque in top10 della generale.

17.25 Questa la top10 al traguardo:

1 IZAGIRRE Ion Cofidis 3:51:42

2 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 0:58

3 JORGENSON Matteo Movistar Team 0:58

4 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 1:06

5 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 1:11

6 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 1:13

7 MARTIN Guillaume Cofidis 1:13

8 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 1:27

9 GUERREIRO Ruben Movistar Team 1:27

10 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 3:02

17.23 Il gruppo taglia il traguardo con un ritardo di 4’14” da Izagirre. Attendiamo l’ufficialità per comunicarvi quanto ha guadagnato Thibaut Pinot.

17.21 Altra piccola perla nella carriera di Ion Izagirre, seconda vittoria al Tour de France in carriera per uno che ha trionfato anche sulle strade di Giro e Vuelta. Oggi giornata perfetta per lui e per la Cofidis.

17.20 La volata per il secondo posto se la aggiudica Mathieu Burgaudeau, che riesce a superare Matteo Jorgenson. Dietro arrivano Benoot, Johannessen, Pinot e Martin.

17.19 Il basco ha iniziato ad esultare a 500 metri dal traguardo, godendosi il momento al massimo! Seconda vittoria per la Cofidis in questo Tour, seconda vittoria per la Spagna ed in particolare per i Paesi Baschi.

17.18 ION IZAGIRRE VINCE LA 12A TAPPA DEL TOUR DE FRANCE!

17.17 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM!

17.17 Jorgenson e Burgaudeau sono ad un minuto di distanza. Anche Benoot si è sganciato ed ha lasciato la compagni di Pinot, Johannessen e Martin.

17.16 ULTIMI DUE CHILOMETRI PER UNO STRAORDINARIO ION IZAGIRRE!

17.16 Nel frattempo è ufficiale il premio della combattività per Mathieu van der Poel.

17.15 Ci prova ancora Jorgenson! Stavolta ce la fa a staccare gli altri, rimane con lui solo Burgaudeau! Il gap è comunque troppo ampio per ricucire.

17.14 Ora si mette anche la Bahrain a tirare il gruppo insieme alla INEOS. Per loro sia l’obiettivo di difendere la classifica di Bilbao, sia quello della classifica a squadre.

17.13 5 KM ALLA VITTORIA PER IZAGIRRE!

17.12 L’ultimo ad arrendersi è Matteo Jorgenson che, vada come vada, prenderà un altro piazzamento di altissimo livello in una stagione che l’ha visto arrivare in top10 in tappe di salita, a cronometro e nelle Classiche del Nord.

17.11 Sale ad un minuto il vantaggio di Ion Izagirre!

17.09 IZAGIRRE SEMPRE PIÙ VICINO AL SUCCESSO! Il suo margine torna a crescere, avvicinandosi ai 50 secondi.

17.08 Nel frattempo il gruppo Maglia Gialla ha sempre 4’20” dalla testa della corsa. L’azione della INEOS non ha praticamente portato alcun beneficio nell’inseguimento.

17.07 Ancora perfetto il lavoro di Guillaume Martin che rompe un cambio non appena sembrava essere tornato l’accordo tra gli inseguitori.

17.06 10 KM ALLA CONCLUSIONE DELLA 12A TAPPA!

17.05 Ci prova ora Tiesj Benoot! Chi invece rimane sornione sempre in fondo al gruppo è Tobias Johannessen.

17.04 Lo scatto di Jorgenson ha riportato il distacco a 40”. L’azione dello statunitense si esaurisce però nel momento in cui viene ripreso da Burgaudeau.

17.03 Burgaudeau si rilancia alla fine dello strappo! Guillaume Martin fa buona guardia e non molla la sua ruota. Anche Jorgenson prova a sparare le ultime cartucce!

17.02 Tiesj Benoot invita i suoi compagni di inseguimento a girare. Le energie sembrano però ormai al lumicino.

17.01 Il vantaggio di Izagirre cresce anche sullo strappo! Ormai è vicinissimo al successo!

16.59 Ecco che il basco arriva sullo strappo di 2 km, ultimo ostacolo prima del traguardo.

16.58 15 KM ALLA CONCLUSIONE! Izagirre non cede neanche un metro ed anzi, continua a gudagnare!

16.57 Quel che è certo è che Pinot guadagnerà diversi minuti e tornerà in classifica. Se il vantaggio fosse, come ora, di circa 3’30”, potrebbe superare il suo compagno Gaudu.

16.56 Ion Izagirre continua la sua cavalcata solitaria! 40” ora il vantaggio su Pinot, Benoot, Jorgenson, Johannessen, Martin e Burgaudeau. Tra 3 km uno strappo di 2000 etri con pendenze piuttosto dure.

16.55 20 KM AL TRAGUARDO!

16.54 Bruttissima caduta per Torstein Traeen della Uno-X. La sua bici è saltata via ed ha colpito un corridore della Movistar che miracolosamente è riuscito a rimanere in piedi.

16.53 Il gruppo degli inseguitori è segnalato a 30” da Izagirre. Che arrivi ancora una beffa per Pinot? L’ultima stagione del francese per ora ha perfettamente incapsulato quello che è stata la sua carriera. Tanto cuore, tanta classe, tanto sacrificio ma anche tante occasioni sprecate.

16.51 La Cofidis vede ora piuttosto da vicino una seconda vittoria di tappa al Tour, dato clamoroso dopo un digiuno di 15 anni.

16.50 Rischi folli anche per Izagirre in discesa! Oggi abbiamo visto diversi corridori fare dei numeri incredibili ad altissima velocità.

16.48 I sei inseguitori sono ora a 25” dal leader della corsa. Discesa ripida e poi diversi saliscendi prima del piano finale.

16.47 IZAGIRRE SCOLLINA DA SOLO! 28 KM ANCORA PIUTTOSTO MOSSI LO SEPARANO DAL TRAGUARDO!

16.46 Van der Poel si è definitivamente staccato. Jorgenson sembra ancora brillante e scatta, riportando a 14” il distacco del gruppetto, composto ora da Benoot, Pinot, Johannessen, Martin e Burgaudeau, oltre allo statunitense.

16.45 Izagirre prende 20” di vantaggio mentre si avvicina lo scollinamento. Dietro non c’è accordo, si continua ad andare a strappi.

16.44 In gruppo si mette ora la INEOS a tirare. La squadra britannica deve difendere la posizione in classifica di Pidcock e Rodriguez da Thibaut Pinot che rosicchierà diversi minuti.

16.43 Ci prova Burgaudeau! Su questa accelerazione Van der Poel rischia di staccarsi!

16.43 Ad occuparsi dell’inseguimento ora è Johannessen, con Guillaume Martin che fa da stopper per il suo compagno.

16.42 Il neerlandese ha forse esagerato e ora rischia di pagare lo sforzo! Il basco della Cofidis prende qualche metro di vantaggio!

16.41 Ion Izagirre attacca! Risponde Van der Poel!

16.40 L’occasione per Thibaut Pinot è d’oro, al suo ultimo Tour de France in carriera. Il francese dovrà però sfruttare i pochi chilometri di salita che rimangono.

16.39 Ricongiungimento nel gruppo di testa! Può ancora succedere di tutto in un’altra tappa spettacolare!

16.38 RIPRESO! Pinot e Jorgenson raggiungono Van der Poel. Gli inseguitori sono vicini, sono rimasti in cinque: Martin e Izagirre della Cofidis, Benoot della Jumbo, Burgaudeau della TotalEnergies e Johannessen della Uno-X.

16.37 Questo è il tratto di salita con pendenze più dure. Pinot e Jorgenson hanno ormai messo nel mirino VdP.

16.36 L’azione deli AG2R si è ormai esaurita. Il gruppo ha ora un distacco di 4′.

16.35 Il resto degli inseguitori sono segnalati a 35”.

16.34 Mathieu van der Poel ha 20” di vantaggio su Pinot e Jorgenson. I due inseguitori sono scalatori migliori, ma dovranno staccarlo per non permettere il suo rientro in discesa e nei 25 km finali.

16.32 INIZIA L’ULTIMA SALITA DI GIORNATA! 5.3 km al 7.6%, sicuramente la salita più dura delle tre di questo finale.

16.32 Matteo Jorgenson e Thibaut Pinot si lanciano all’inseguimento di Van der Poel!

16.31 Ricongiungimento tra gruppo Maglia Gialla e quella dei corridori attardati. Rientrati Kuss, Powless, Bernal, O’Connor e tutti gli altri. Se l’azione dell’AG2R era tesa a staccare questi corridori, si potrebbe dire che non ha sortito gli effetti desiderati.

16.30 25” il vantaggio di Van der Poel sugli inseguitori. Il neerlandese ha incrementato di una decina di secondi il suo margine in discesa.

16.29 Ancora pochi chilometri di discesa e poi sarà il momento dell’ultima asperità di giornata: il Col de la Croix Rosier, salita al debutto sulle strade del Tour.

16.27 Burgaudeau e Jorgenson i due che stanno dettanto le traiettorie nel gruppo inseguitori. Nel frattempo Louis Meintjes (Intermarché) è rientrato da solo sul gruppo Maglia Gialla! Grande azione dello sclatore sudafricano che vuole difendere la posizione in classifica, al momento è 12°.

16.26 Che rischi che si sta prendendo VdP! Il neerlandese sa di dover dare tutto per ampliare il suo margine in discesa!

16.25 Mettiamo ordine: Mathieu van der Poel è da solo in testa a 40 km dal traguardo. Dietro di lui Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies.

16.23 Mathieu van der Poel scollina da solo in testa, nonostante il suo vantaggio sia diminuito. Dietro la lotta per il secondo posto è ancota tra Guerreiro e Johannessen, già pizzicatisi qualche tappa fa.

16.22 Prova ad allungare Campenaerts, sempre piuttosto particolare nel suo modo di correre.

16.21 Il gruppo Maglia Gialla è segnalato sempre intorno ai 2’40”. Chi invece sta recuperando molto è il gruppo ancora più indietro, quello con Sepp Kuss, Egan Bernal e Ben O’Connor, che è segnalato ora a 3’40”.

16.20 Continua l’azione di Mathieu Van der Poel. Il neerlandese sembra soffrire ma non molla di certo. D’altronde uno come lui non è certo nuovo ad azioni eroiche da lontanissimo.

16.18 Ora accelera Tiesj Benoot. Il belga, insieme a Jorgenson, Guerreiro, Pinot e Martin, è sembrato tra i più brillanti.

16.17 Amador si rialza e aspetta gli inseguitori. Campenaerts riesce a riportarsi sotto. Ancora 2 km di salita.

16.16 Il gruppo Maglia Gialla continua a mantenere un distacco di circa 2’30” dalla testa della corsa.

16.15 ATTACCA VAN DER POEL! Il neerlandese si leva da ruota Andrey Amador e prova ad andare da solo!

16.14 Si frantuma il gruppo dei fuggitivi: Jasper Stuyven e Victor Campenaerts si staccano insieme ad Alaphilippe e Pedersen. Guillaume Martin riporta gli altri sulla ruota di Jorgenson.

16.12 Matteo Jorgenson prova a lanciarsi in solitaria all’inseguimento della coppia di testa. Al contrario Mads Pedersen e Julian Alaphilippe sembrano in difficoltà.

16.11 Cresce nelle prime rampe della salita il margine di Van der Poel e Amador. Il cronometro dice ora 30” rispetto agli ex compagni di fuga.

16.08 Inizia la salita per i primi due. GPM di 2a categoria, 5,5 km al 6,1% di pendenza media, numeri molto simili all’ascesa appena completata.

16.08 Van der Poel e Amador hanno aperto un gap di circa 15”. Manca ormai pochissimo all’attacco della seconda salita, quella del Col de la Croix Montmain.

16.06 50 KM AL TRAGUARDO!

16.05 Il gruppo scollina con un ritardo di 2’25”. L’azione dell’AG2R, volta soprattutto a difendere la posizione di Felix Gall in classifica, potrebbe anche riaprire il discorso per la tappa.

16.04 Mathieu van der Poel prova ad allungare in discesa! Il neerlandese sa di non essere il più brillante in salita e prova a sfruttare le sue capacità di discesista. Rimane con lui Amador, altro specialista.

16.02 Giulio Ciccone riparte nonostante sembri piuttosto dolorante.

16.02 Coinvolti cinque corridori in una caduta in gruppo. Oltre all’abruzzese, a terra anche Woods, Eenkhoorn, Charmig e Vermeersch. Speriamo non sia nulla di grave per Ciccone.

16.01 CADUTA PER GIULIO CICCONE!

16.00 Guillaume Martin passa davanti al gran premio della montagna e guadagna due punti.

15.58 Questi i corridori che sono in testa alla corsa: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen e Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step).

15.57 Gran bella azione degli uomini della AG2R che continuano a recuperare: 2’40” dai battistrada.

15.55 60 chilometri all’arrivo, mancano solo 1000 metri alla cima del terzo GPM della giornata.

15.53 Fred Wright aveva speso tanto in precedenza e si stacca dal gruppo maglia gialla.

15.51 Gall che potrebbe anche guadagnare in classifica generale sui corridori che sono attardati, ossia Kuss, Meintjes, Buchmann e Landa.

15.49 Questa andatura della AG2R Citroen Team sta tenendo aperta la corsa: distacco che rimane a 3’20”.

15.47 I corridori attaccano il Col de la Casse Froide: 5,3 km al 6,1% di pendenza media.

15.45 Possibile che questi uomini stiano lavorando per Felix Gall, ben piazzato in ottica maglia a pois.

15.44 Gruppo che è trainato dagli uomini della AG2R Citroen Team, formazione che non ha uomini in fuga.

15.42 Johannessen e Guerreiro sono ben piazzati nella classifica per la maglia a pois e andranno a caccia di punti nei GPM di terza categoria.

15.40 Questi i corridori che stanno comandando la corsa: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen e Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step).

15.37 Corsa adesso che è ai piedi del Col de la Casse Froide che agiterà nuovamente gli animi dopo un momento di quiete.

15.35 Gruppo che sta rallentando ed è a 3’30” dagli attaccanti.

15.33 Alaphilippe e Stuyven sono riusciti a riportarsi sui battistrada: adesso sono in quindici al comando della corsa.

15.31 Ecco la nuova classifica per la maglia verde, con Pedersen che sale in seconda posizione:

1 – PHILIPSEN Jasper 323 –

2 ▲1 PEDERSEN Mads 179 20

3 ▼1 COQUARD Bryan 178 –

4 – VAN AERT Wout 120 –

5 – MEEUS Jordi 96 –

6 – GROENEWEGEN Dylan 92 –

7 – GIRMAY Biniam 90 –

8 – POGAČAR Tadej 85 –

9 – LAFAY Victor 80 –

10 – EWAN Caleb 75 –

15.29 Questo il passaggio allo sprint intermedio:

1 PEDERSEN Mads 20

2 VAN DER POEL Mathieu 17

3 AMADOR Andrey 15

4 TEUNS Dylan 13

5 CAMPENAERTS Victor 11

6 BENOOT Tiesj 10

7 MARTIN Guillaume 9

8 BURGAUDEAU Mathieu 8

9 JORGENSON Matteo 7

10 JOHANNESSEN Tobias Halland 6

11 PINOT Thibaut 5

12 GUERREIRO Ruben 4

13 IZAGIRRE Ion 3

14 STUYVEN Jasper 2

15 ALAPHILIPPE Julian 1

15.27 Corridori che sono al traguardo volante di Régnié-Durette: come preventivabile, passa davanti Mads Pedersen.

15.25 Netto rallentamento nel gruppo maglia gialla che scivola a due minuti dalla testa della corsa.

15.23 Segnalati in questo momento 39 corridori nel gruppo maglia gialla che ha perso diversi elementi a causa di questo ritmo imposto alla corsa fino a questo momento.

15.21 80 chilometri alla conclusione: Mathieu Van der Poel tiene alta l’andatura tra i fuggitivi e impedisce di rientrare ad Alaphilippe e Stuyven che sono a una ventina di secondi.

15.19 Wout Van Aert è rimasto nel gruppo maglia gialla: se la corsa rimarrà aperta, il belga potrebbe provare a piazzare la zampata nel finale.

15.17 Arriva l’indicazione dalla radiolina della Bora-Hansgrohe per Nils Politt: “Ti devi occupare solo di Jai Hindley”.

15.15 Andiamo a ricapitolare quali sono i corridori in testa alla corsa: Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

15.13 Pinot è riuscito a rientrare sulla fuga, non sarà semplice invece per Alaphilippe.

15.11 Dal gruppo provano a scattare Pinot e Alaphilippe.

15.10 Van der Poel chiude sul tentativo del gruppo Pedersen: adesso sono dieci i corridori all’attacco.

15.09 Nel gruppo maglia gialla sono rimasti in pochissimi, difficile anche controllare gli attacchi.

15.07 Quasi 80 chilometri percorsi e finora c’è stata anarchia totale: solo pancia a terra e menare a tutta.

15.05 Rilanciano nel gruppo Campenaerts e Stuyven, subito dietro Van der Poel: il plotone sta per riportarsi sui battistrada.

15.03 I tre inseguitori si stanno per riportare sui tre davanti, ma nel gruppo rilancia Fred Wright.

15.01 Buona collaborazione tra Pedersen, Benoot e Teuns che hanno un margine di una trentina di secondi sul gruppo.

14.59 Prosegue l’azione del trio al comando, ma da dietro hanno provato a lanciarsi all’inseguimento Izagirre, Amador e Jorgenson.

14.56 100 chilometri alla conclusione di questa dodicesima tappa.

14.54 Sul duo di testa si è riportato Mads Pedersen che ha fatto una gran prima parte di discesa.

14.51 I corridori sono arrivati allo scollinamento: adesso ci sono una decina di chilometri di discesa per rifiatare.

14.49 Riassorbito anche questo tentativo: prova a rilanciare Dylan Teuns insieme a Tiesj Benoot.

14.47 Ciccone si muove e prova a portarsi dietro un’altra decina di uomini, ma sembrano tutti sfiniti dopo i tanti attacchi.

14.45 Stanno spendendo tantissimi diversi corridori: ripresi Skjelmose, Kelderman e Soler.

14.43 Marc Soler parte dal gruppo e in un amen si riporta su Skjelmose e Kelderman.

14.41 Controllo continuo tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due si scrutano, si osservano, non si mollano un attimo.

14.39 Adesso si muovono Kelderman e Skjelmose: dovessero riuscire ad andare via, sarebbe una coppia interessante vista la qualità di questi due corridori.

14.37 Una sorta di sfinimento costante questa andatura in gruppo con i corridori che provano ad attaccare. Ritmo semplicemente folle.

14.35 Attacchi che proseguono dal plotone: provano a sganciarsi Latour e Oliveira.

14.33 Gruppo che si sta riportando su Van Aert grazie all’azione della Bahrain-Victorious e della Total Energies.

14.31 Prosegue l’azione di Wout Van Aert che sta andando avanti da solo: l’obiettivo oggi è andare a vincere la tappa.

14.29 Tra gli staccati ci sono Meintjes e O’Connor, 12mo e 17mo della generale.

14.26 Mostruoso van Aert che va via da solo.

14.25 Dovrebbero invece essere rientrati Simon ed Adam Yates.

14.24 Continuano a ripetizione gli scatti, ma la fuga non va. Il gruppo Maglia a Pois è a oltre 1′.

14.21 Partenza devastante, media assurda e mancano ancora 130 chilometri all’arrivo.

14.20 Jumbo-Visma scatenata in testa al plotone.

14.19 Super trenata di Wout van Aert, a sua ruota Giulio Ciccone che vince il GPM e si porta a casa due punti importanti per la classifica della Maglia a Pois.

14.17 Si sono mossi Pidcock, Hindley e Bilbao ed ecco che arriva lo scatto di Vingegaard in Maglia Gialla con Pogacar a ruota.

14.16 Occhio che in gruppo si muove anche la UAE Emirates: Pogacar e Vingegaard si controllano ma sono nelle posizioni d’avanguardia del plotone.

14.13 Nella seconda parte del gruppo troviamo i gemelli Yates, sesto e settimo in classifica generale.

14.11 Ci prova in solitaria un corridore della Total Energies, segnaliamo che il plotone è spaccato in due tronconi.

14.08 Tutto ancora da rifare.

14.06 Davanti ci sono sempre i soliti: van Aert, van der Poel e Alaphilippe, con Neilandts.

14.04 Ritiro per lo spagnolo che si tiene la spalla.

14.03 Brutta caduta in discesa: a terra David De La Cruz (Astana Qazaqstan).

14.02 Riparte Wout van Aert: scatenato il belga.

13.59 Spazio al Col des Écorbans (2 km al 5.8%).

13.57 Proseguono ancora gli scatti, a breve la seconda salita di giornata.

13.55 Si è rotto il gruppo, staccata anche la Maglia Verde Jasper Philipsen.

13.54 Si aggiudica il GPM Dani Martinez davanti a Ciccone che conquista un punto.

13.52 Scatto di grandissima qualità dal gruppo: si muovono van der Poel e van Aert, a ruota Giulio Ciccone.

13.50 150 chilometri all’arrivo e non va via la fuga.

13.49 Proseguono gli scatti in gruppo.

13.48 Si staccano Ewan e Sagan in salita.

13.45 Primo GPM di giornata: terza categoria, Côte de Thizy-les-Bourgs (4.4 km al 5.6%).

13.43 Tutto da rifare, si era mosso anche Egan Bernal.

13.42 E ora scatenato Wout van Aert.

13.41 Scatta Matej Mohoric in discesa.

13.38 Ora è la volta della Danimarca: prima Skjelmose, poi Asgreen.

13.37 Ed ecco che arriva uno dei più attesi: Wout van Aert.

13.36 Al contrattacco Julian Alaphilippe.

13.35 Tutto da rifare, ora va all’attacco Neilandts, già protagonista due giorni fa.

13.33 Restano in quattro davanti, ma continuano gli scatti da dietro.

13.31 Su di loro arriva anche Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

13.30 Con Bettiol e Pedersen anche Wright.

13.29 Va al contrattacco Alberto Bettiol!

13.27 Il primo a muoversi è Mads Pedersen (Lidl-Trek).

13.25 PARTITA LA DODICESIMA TAPPA!

13.22 Corridori prontissimi per il via.

13.19 Clima ancora perfetto, sole anche per la frazione odierna.

13.16 Da capire come gestirà la situazione la Jumbo-Visma con Vingegaard. Van Aert anche oggi uomo chiave.

13.14 Ci aspetta un inizio di gara veramente a velocità folli, come quello visto due giorni fa.

13.11 Ricordiamo con orgoglio dieci anni fa la prima vittoria della carriera di Matteo Trentin, proprio al Tour: spettacolare successo nella quattordicesima tappa della Grande Boucle 2013.

13.08 10 chilometri di trasferimento prima del via.

13.06 L’Italia vuole vincere una tappa in questo Tour e questa è una delle poche occasioni: ci aspettiamo di vedere in fuga Giulio Ciccone ed Alberto Bettiol.

13.04 Annunciamo il ritiro di Fabio Jakobsen: il campione europeo della Soudal Quick-Step lascia la Grande Boucle, per lui una brutta caduta nella prima settimana.

13.02 Oggi è giornata da fughe: difficilmente vedremo in scena gli uomini di classifica, ma, visti i protagonisti di questo Tour, non si sa mai.

12.59 Partenza che sarà ufficiale alle 13.20, prima, come di consueto, tratto di trasferimento.

12.56 Corridori che stanno completando la presentazione al foglio firma.

12.54 Scopriamo il percorso odierno:

Si comincia con la Côte de Thizy-les-Bourgs (4,3 km al 5,6%), dopo una ventina di chilometri, seguita dal Col de Ecorbans (2,1 km al 6,9%). Poi ancora diversi saliscendi fino a metà gara con il traguardo volante. Da lì si infiammerà definitivamente la tappa. Tris di salite tutte l’una dietro l’altra: Col de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%), Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%) e Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%), con i secondi di abbuono in cima. Dalla vetta al traguardo 28 chilometri che potranno ancora rimescolare la situazione.

12.52 In programma oggi 168.8 km da Roanne a Belleville-en-Beaujolais per una frazione che può regalare spettacolo e movimenti in classifica.

12.50 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della dodicesima tappa del Tour de France 2023.

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2023! 168.8 km da Roanne a Belleville-en-Beaujolais per una frazione che può regalare spettacolo e movimenti in classifica. Dopo il poker calato da Jasper Philipsen, tornano protagonisti gli scalatori.

Tappa insidiosissima in cui i chilometri di pianura saranno praticamente zero. Si parte subito con due GPM di 3a categoria, poi lunghissimo tratto di saliscendi fino al trittico di salite in rapidissima successione nel finale: Col de la Casse Froide (5.2 km al 6%), Col de la Croix Montmain (5.5 km al 6.2%) e Col de la Croix Rosier (5.4 km al 7.7%), senza un istante di riposo. Dallo scollinamento al traguardo mancheranno 28 km.

Il profilo ed un weekend durissimo all’orizzonte lasciano pensare ad una nuova possibilità per una vittoria dalla fuga. I contendenti saranno dunque tantissimi e nei primi chilometri potrebbe nascere una battaglia a velocità folli per entrare nell’attacco giusto. Mattias Skjelmose, Matej Mohoric, Matteo Jorgenson, Neilson Powless, Julian Alaphilippe, ma anche Wout van Aert e Giulio Ciccone, sono solo alcuni dei grandi nomi che potrebbero puntare al successo.

Il terreno è fertile però anche per un’interessante lotta tra gli uomini di classifica. Il profilo è adattissimo alle caratteristiche di Tadej Pogacar, che potrebbe tentare di recuperare ancora qualcosa a Jonas Vingegaard. I tanti chilometri dopo lo scollinamento possono però scoraggiare lo sloveno. Attenzione invece a chi punta al podio, che potrebbe usare la tappa odierna per recuperare del ritardo.

Partenza da Roanne prevista alle ore 13.20. Noi di OA Sport vi racconteremo ogni istante di questa interessantissima tappa con la nostra DIRETTA LIVE, fornendovi aggiornamenti minuto per minuto ed in tempo reale. Impossibile mancare!

