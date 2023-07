LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Yukiko Inui si prende l’oro! Susanna Pedotti si prende una splendida quinta posizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport!

Oro alla giapponese Inui, argento all’austriaca Alexandri, bronzo alla spagnola Tio Casas. Benissimo in quinta posizione l’azzurra Susanna Pedotti, certamente la rivelazione del concorso, al suo primo Mondiale assoluto a soli 18 anni.

LA CLASSIFICA FINALE DEL SOLO TECNICO AI MONDIALI DI NUOTO ARTISTICO FUKUOKA 2023

1. Yukiko Inui (Giappone) 276.5717

2.Vasiliki Alexandri (Austria) 264.4200

3. Iris Tio Casas (Spagna) 254.2100

4. Evangelia Platanioti (Grecia) 242.5000

5. Susanna Pedotti (Italia) 223.7133

6. Audrey Lamothe (Canada) 216.4351

7. Kyra Hoevertsz (Aruba) 212.1967

8. Klara Bleyer (Germania) 202.4266

9. Riyoung Lee (Corea del Sud) 200.8383

10. Oriane Jaillardon (Francia) 193.4234

11. Karina Magrupova (Kazakistan) 192.3200

12. Kate Shortman (Gran Bretagna) 192.0267

13.25 Il punteggio di Evangelia Platanioti è di 242.5000: infatti è quarta, grande delusione per la greca.

13.24 Esercizio per l’ellenica con qualche imprecisione, Platanioti potrebbe rischiare il podio…

13.22 Ora tocca all’ultima atleta in gara, la sinuosa greca Evangelia Platanioti.

13.21 Lo score di Audrey Lamothe è di 216.4351, va alle spalle anche di Susanna Pedotti, che al momento resta in quarta posizione.

13.19 Terminato l’esercizio della nordamericana, che non lascia tradire troppe emozioni.

13.17 La penultima in gara: la canadese Audrey Lamothe.

13.16 Il giudizio relativo a Kate Shortman è di 192.0267: deludente per la britannica, che al momento è ultima.

13.14 Ha mostrato qualche imperfezione Shortman, ora però attende il giudizio per capire in quale posizione si sistemerà.

13.12 Ora tocca a Kate Shortman! E’ già in acqua la britannica.

13.11 E’ finito l’esercizio di Yukiko Inui…il punteggio è di 276.5717: va in testa! Susanna Pedotti scivola in quarta posizione. Esplode di gioia la piscina di Fukuoka.

13.08 Ora in acqua c’è la padrona di casa, la favorita nipponica Yukiko Inui. Vedremo cosa sarà in grado di fare. A Fukuoka il pubblico trattiene il fiato.

13.07 Basteranno per superare l’austriaca Alexandri? Si attende il giudizio: è di 193.4234. E’ settima.

13.05 Bene la sua esecuzione degli elementi in programma.

13.04 In acqua c’è la francese Oriane Jaillardon.

RIEPILOGO CLASSIFICA DOPO SEI ATLETE

1. Vasiliki Alexandri (Austria) 264.4200

2. Iris Tio Casas (Spagna) 254.2100

3. Susanna Pedotti (Italia) 223.7133

4. Kyra Hoevertsz (Aruba) 212.1967

5. Klara Bleyer (Germania) 202.4266

6. Riyoung Lee (Corea del Sud) 200.8383

7. Karina Magrupova (Kazakistan) 192.3200

13.02 Il punteggio di Vasilki Alexandri è di 264.4200: in questo momento si prende la prima posizione della classifica!

12.59 Attenzione all’austriaca Vasiliki Alexandri: è il suo momento a Fukuoka.

12.58 La coreana si ferma a quota 200.8383. Va dietro a Susanna Pedotti, che resta momentaneamente seconda.

12.55 In acqua c’è la sudcoreana Riyoung Lee: molto decisa nel mostrate tutti gli elementi della sua routine. Grande mobilità la sua.

12.54 La valutazione dell’iberica è di 254.2100: per lei arriva la prima posizione momentanea.

12.52 E’ entrata in vasca la spagnola Iris Tio Casas. Tocca a lei provare a inserirsi nelle posizioni alte della classifica.

12.50 Malissimo Magrupova, con un esercizio scarico e che non ottiene dividendi: 192.3200. E’ quarta.

12.48 In acqua ora c’è la kazaka Karina Magrupova.

Le dichiarazioni di Susanna Pedotti: “C’è tanta emozione per essere qui al Mondiale, ma sono molto contenta perché ho migliorato il mio score dopo l’eliminatoria. Sono riuscita a nuotare con serenità, nonostante avessi un po’ di apprensione per questa vetrina. Sono contenta, voglio ringraziare la federazione che mi ha scelto e la mia allenatrice. Senza di loro non sarei qua”.

12.45 Klara Bleyer non del tutto soddisfatta della sua routine, che infatti non paga: 202.4266.

12.42 Ora è il momento della tedesca Klara Bleyer: è già entrata in acqua.

12.41 Si è conclusa la routine di Kyra Hoevertsz: il suo punteggio è di 212.1967, va dietro a Susanna Pedotti!

12.38 Buono il trust in apertura, meno solido il resto dell’esercizio.

12.37 Ora in acqua c’è l’atleta di Aruba: è Kyra Hoevertsz.

Arriva il giudizio: 223.7133! Susanna Pedotti cresce tantissimo rispetto al 193.1283 della qualifica!

12.34 Bene anche sull’avvitamento e in uscita dall’esercizio: TERMINATA LA ROUTINE DI SUSANNA PEDOTTI!

12.33 Parte subito bene controllando i primi elementi.

12.32 SUSANNA PEDOTTI IN ACQUA!

12.32 Il tema di Susanna Pedotti sarà: Dragon Princess, musica The dragon princess by Epic Chinese Orchestra, coreografia Stefania Speroni.

12.30 SI PARTE CON LA PRIMA FINALE DEL NUOTO ARTISTICO AI MONDIALI DI FUKUOKA!

12.28 Presentazione dei giudici di questa finale.

12.25 Le atlete si stanno preparando ripassando tutte le varie routine.

12.20 Dieci minuti al via del concorso!

12.15 Favoritissima la padrona di casa Inui Yukiko, ma attenzione ad altre possibili sorprese come la greca Evangelia Platanioti

12.10 La prima a scendere in acqua, in una finale a dodici, sarà proprio l’azzurra 18enne Susanna Pedotti.

12.05 Meno di mezz’ora all’inizio della finale.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2023 di Fukuoka. E’ il momento del nuoto artistico, disciplina nella quale si assegnano le medaglie del solo tecnico.

Il momento della verità è arrivato. Dopo la qualificazione di ieri. oggi si va per oro, argento e bronzo e l’Italia potrà contare su una delle sue rappresentanti: quella Susanna Pedotti che, in qualificazione, ha strappato il pass per l’atto conclusivo con un buon 12esimo posto (score di 193.1283).

La piscina di Fukuoka attende di capire quale sarà la nuova regina planetaria della specialità, con la padrona di casa Inui Yukiko, che si è presa il primo posto in qualifica (273.2700), grandemente favorita per provare a superare tutta la concorrenza.

Si vedrà quindi una gara piena di elementi dove a fare la differenza sarà la precisione, l’accuratezza e la volontà di essere un tutt’uno con la musica e con l’acqua.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del solo tecnico, a partire dalle 12.30, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: (AP Photo/Nick Didlick)