LIVE Sinner-Safiullin 6-4 3-6 6-2 6-2, Wimbledon 2023 in DIRETTA: storica semifinale, ora Djokovic?

19:10 Due ore e 14 minuti di gioco. 14 gli ACE dell’altoatesino, che ha servito il 55% di prime palle, ricavando punti nel 90% delle volte. 8 ACE e 7 doppi falli per Safiullin, sotto il 60% con la seconda di servizio.

19:09 Jannik Sinner sfiderà venerdì 14 luglio uno tra il serbo Novak Djokovic ed il russo Andrey Rublev. Match che si sta disputando in questi istanti.

JANNIK SINNER b. ROMAN SAFIULLIN 6-4 3-6 6-2 6-2. E’ FUORI!!! Fuori il rovescio del russo. L’azzurro vola in semifinale per la prima volta in carriera in uno Slam.

30-40 MATCH POINT SINNER. RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO DI JANNIK!

30-30 ACE Safiullin.

15-30 Prima vincente del numero 92 ATP.

0-30 Si spegne in rete il rovescio di Safiullin.

0-15 Scappa via il rovescio del russo in uscita dal servizio.

5-2 Game Sinner! Con l’ACE numero 14 il numero 1 d’Italia conferma il break. Dopo il cambio di campo il russo servirà per rimanere nel match.

40-15 Regalo di Safiullin, che spedisce in rete il rovescio in palleggio.

30-15 Brutto errore con il dritto al volo da parte dell’altoatesino.

30-0 Servizio, rovescio lungolinea e smash a rimbalzo. Andiamo Jannik!

15-0 Non passa il rovescio difensivo di Safiullin.

4-2 BREAKKK SINNER!!! Jannik si arrampica sulla prima del russo, che mette fuori un comodo dritto in avanzamento. C’è il break!

30-40 Palla break Sinner. Sulla riga il rovescio dell’azzurro che provoca la stecca dell’avversario.

30-30 Attacco con il dritto incrociato e stop volley delicata del numero 92 ATP.

15-30 Risposta di dritto sulla riga e rovescio inside out vincente. Alè Jannik!

15-15 Servizio vincente del russo.

0-15 Scappa via il dritto di Safiullin in uscita dal servizio.

3-2 Game Sinner. In corridoio il rovescio incrociato di Safiullin, che continua ad inseguire.

40-15 Serve and volley a segno per Jannik.

30-15 ACE numero 13 dell’azzurro.

15-15 Recupero con il rovescio in back del russo che pizzica la riga cogliendo di sorpresa l’avversario.

15-0 Scambio a ritmo elevatissimo chiuso dall’errore di rovescio di Safiullin.

2-2 Game Safiullin. Servizio vincente del russo che ritrova la parità.

40-15 In corridoio il dritto incrociato di Sinner, che deve tenere alta la concentrazione.

30-15 Dritto incrociato stretto vincente in contropiede di Safiullin.

15-15 Jannik sparacchia via la risposta di dritto su una morbida seconda del numero 92 ATP.

0-15 Gran difesa con il rovescio da parte di Sinner che provoca l’errore dell’avversario.

2-1 Game Sinner. Non passa la risposta di Safiullin, che dopo il cambio di campo servirà nel quarto gioco del quarto set.

40-15 Servizio, palla corta e volèe vincente a campo aperto. Alè Jannik!

30-15 Scappa via in lunghezza il rovescio difensivo del russo.

15-15 Ancora una volta l’altoatesino soffre nello scambio a suon di dritti.

15-0 ACE Sinner, il dodicesimo.

1-1 Game Safiullin. Tre errori consecutivi con il dritto da parte dell’azzurro, che torna al servizio.

40-30 Peccato. Jannik risponde profondo ma cede nella battaglia sulla diagonale di dritto.

30-30 Perde campo Sinner che prova ad uscire dallo scambio con il dritto lungolinea. La palla termina purtroppo out.

15-30 A metà rete il rovescio del russo in uscita dal servizio.

15-15 Ennesimo doppio fallo di Safiullin.

15-0 Scappa via il rovescio tagliato dell’altoatesino.

1-0 Game Sinner. Non passa la risposta del russo, che dopo il cambio di campo servirà per la prima volta nel quarto set.

AD-40 Servizio vincente dell’azzurro.

40-40 Alza la traiettoria Safiullin e raccoglie l’errore dell’avversario.

AD-40 Prima esterna vincente dell’altoatesino.

40-40 CHE SECONDA! Con coraggio l’azzurro spinge la seconda a 190 km/h trovando il vincente.

30-40 Palla break Safiullin. Doppio fallo Sinner, non ci voleva.

30-30 Ancora una volta Sinner si lascia sorprendere dalla risposta dell’avversario.

30-15 Scappa via il rovescio difensivo di Safiullin.

15-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Jannik.

15-0 Di un soffio il corridoio l’accelerazione di rovescio lungolinea del russo.

QUARTO SET

6-2 TERZO SET SINNER!!! SCAPPA VIA IL ROVESCIO DI SAFIULLIN! Finisce qui il terzo set. L’azzurro è avanti 2-1.

40-AD SET POINT SINNER. Arriva la stecca con il dritto di Safiullin in uscita dal servizio.

40-40 Ancora un doppio fallo del numero 92 ATP.

40-30 Secondo doppio fallo del game da parte del russo.

40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner.

30-15 Doppio fallo Safiullin, il quarto.

30-0 Scappa via anche questo dritto del numero uno d’Italia.

15-0 Lunga la risposta di dritto dell’altoatesino.

5-2 Game Sinner. Prima vincente. Con autorità Jannik conferma il break. Dopo il cambio di campo Safiullin servirà per allungare il set.

40-0 ACE numero 11 dell’azzurro, che si procura tre chance di 5-2.

30-0 Dritto lungolinea perfetto e carezza nei pressi della rete. Alè Jannik!

15-0 ACE Sinner, il decimo.

4-2 BREAKKKK SINNER! Rovescio incrociato stretto e dritto lungolinea in contropiede. C’è il break del numero uno d’Italia.

30-40 Palla break Sinner. E’ DENTRO! Risposta di dritto in allungo dell’azzurro che trova mezza riga.

30-30 Gran risposta di rovescio di Jannik, che spinge con il colpo successivo ottenendo il punto.

30-15 Solido passante di rovescio giocato da Sinner.

30-0 Spolvera le righe con il dritto Safiullin.

15-0 Si ferma in rete la risposta di dritto dell’altoatesino.

3-2 Game Sinner. Con un ACE l’azzurro chiude il quinto gioco.

40-0 Servizio, dritto inside out e bellissima volèe di rovescio vincente. Alè Jannik!

30-0 Non passa la risposta di rovescio di Safiullin.

15-0 SI! Arriva il passante con il rovescio incrociato vincente del numero uno d’Italia.

2-2 Game Safiullin. Di un soffio in corridoio il dritto incrociato di Jannik, che torna alla battuta.

AD-40 Scappa via la risposta di dritto dell’altoatesino.

40-40 Peccato. Troppo morbida la risposta dell’azzurro, che perde progressivamente campo sotto i colpi d’incontro dell’avversario.

30-40 ACE Safiullin, il settimo.

15-40 Due palle break Sinner. Arriva un errore con il rovescio da parte di Safiullin.

15-30 Secondo doppio fallo di fila da destra del numero 92 ATP.

15-15 Il russo si riscatta con una prima vincente all’incrocio delle righe.

0-15 Primo doppio fallo di Safiullin.

2-1 Game Sinner. Prima esterna corposa dell’altoatesino, che resta al comando in questo avvio di terzo set.

40-0 Serve and volley a segno per l’azzurro.

30-0 Fuori misura il rovescio lungolinea del numero 92 ATP.

15-0 Servizio vincente di Sinner.

1-1 Game Safiullin. Seconda vincente del russo, che si salva ed impatta l’avversario.

AD-40 ACE Safiullin, il quinto. Palla dell’1 pari.

40-40 Che beffa…Il rovescio di Safiullin tocca il nastro e si spegne dolcemente nella metà campo di Sinner.

30-40 Palla break Sinner. Ottima la risposta con il dritto incrociato dell’altoatesino.

30-30 Di un pizzico in corridoio il dritto difensivo del numero uno d’Italia.

15-30 Andiamo Jannik! L’azzurro costruisce perfettamente il punto, chiudendo con lo schiaffo al volo di dritto.

15-15 Peccato. Jannik risponde benissimo con il rovescio ma non spinge con il dritto successivo consentendo al russo di capovolgere l’inerzia dello scambio.

0-15 Serve and volley con la seconda di Safiullin, che subisce il passantone di dritto dell’avversario.

1-0 Game Sinner. Ottima seconda al corpo dell’altoatesino, che chiude così il primo gioco del terzo set.

40-30 Risposta aggressiva con il rovescio del russo, che coglie il punto con il dritto seguente.

40-15 Finalmente Jannik ritrova il dritto incrociato, chiudendo con il successivo inside out.

30-15 Non passa la risposta di rovescio di Safiullin.

15-15 Lungo il rovescio in palleggio dell’azzurro.

15-0 ACE Sinner, che deve ritrovare fiducia.



TERZO SET

6-3 SECONDO SET SAFIULLIN. Stecca la risposta di rovescio Sinner, che incassa un parziale di 5 giochi a 0 ed è costretto a ripartire dall’1 pari.

40-0 Servizio e rovescio in contro balzo vincente del russo, che si procura tre set point.

30-0 Continua il momento di blackout di Jannik, che vanifica l’ottima risposta spedendo in rete una agevole volèe di dritto.

15-0 ACE Safiullin.

5-3 Break Safiullin. Confusione per l’altoatesino, che ferma il gioco chiamando il challenge su una palla buonissima giocata dal numero 92 ATP, che serve ora per il set.

15-40 Due palle break Safiullin. Momento no per Jannik, che gioca una inutile smorzata invece che spingere con il dritto in avanzamento consegnandosi al passante del russo.

15-30 Sciocchezza dell’azzurro, che preferisce il back al rovescio in top, sotterrando però la pallina.

15-15 Con attenzione Sinner comanda lo scambio con il rovescio provocando l’errore dell’avversario.

0-15 Jannik prova il cambio con il lungolinea di dritto, ma non trova il campo.

4-3 Game Safiullin. A tutta con la seconda di servizio il russo, che passa a condurre nel secondo set.

40-15 Per ben due volte Sinner pizzica il nastro, ma l’ultimo dritto viene portato in corridoio.

30-15 Gran seconda del numero 92 ATP.

15-15 Stavolta è il russo a mandare out il rovescio in uscita dal servizio.

15-0 ACE Safiullin.

3-3 Controbreak Safiullin. Fermo sulle gambe Jannik in uscita dal servizio. Arriva l’errore di rovescio. Tutto da rifare in questo secondo set.

30-40 Ancora un gran servizio al centro dell’altoatesino.

15-40 Servizio vincente di Sinner.

0-40 Tre palle del controbreak Safiullin. Discesa a rete dell’azzurro disinnescata dal rovescio in back in avanzamento dell’avversario.

0-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto inside out di Sinner.

0-15 Arriva una risposta di dritto aggressiva del russo.

2-3 Game Safiullin. Servizio e rovescio a segno per il russo, che resta indietro di un break in questo secondo set.

40-15 Non passa la risposta di rovescio di Sinner.

30-15 ACE di seconda del numero 92 ATP.

15-15 Serve and volley del russo, ma Jannik è pronto e scaltro nel passare l’avversario.

15-0 Servizio vincente Safiullin.

3-1 Game Sinner. Servizio e rovescio incrociato a segno per l’azzurro, che con autorità consolida il break.

40-0 Terzo ACE consecutivo di Jannik.

30-0 E sono 6 gli ACE del numero uno d’Italia.

15-0 ACE numero 5 dell’altoatesino.

2-1 BREAK SINNER! Sotto pressione Safiullin commette il primo doppio fallo del match. C’è il break di Jannik!

0-40 Tre palle break Sinner. Subito in spinta Jannik sulla seconda dell’avversario. L’azzurro guadagna progressivamente campo conquistando il punto.

0-30 Alè Jannik! Alza il ritmo con il rovescio l’altoatesino, disegnando il campo prima con l’incrociato poi con il lungolinea.

0-15 Risposta di dritto dal timing perfetto dell’azzurro.



1-1 Game Sinner. Accelera con il dritto lungolinea Jannik, che risale dallo 0-30 conquistando il secondo gioco del secondo set.

40-30 Scambio ad alta intensità chiuso dall’errore con il rovescio da parte del russo.

30-30 Servizio vincente al corpo scagliato dall’azzurro.

15-30 ACE Sinner per dimezzare lo svantaggio.

0-30 Safiullin si muove con anticipo capendo le intenzioni dell’avversario ed agganciando il passante vincente di dritto.

0-15 Risposta al centro ed accelerazione vincente con il dritto inside out del russo.

1-0 Game Safiullin. Appena lunga la risposta di dritto dell’altoatesino, che torna ora alla battuta.

40-30 Cambia marcia con il dritto Sinner, che tiene vivo il game.

40-15 Prima esterna vincente del numero 92 ATP.

30-15 Dritto lungolinea di Safiullin che coglie di sorpresa l’avversario.

15-15 Servizio vincente del russo.

0-15 Gran risposta di rovescio dell’azzurro, che spinge poi bene con il dritto.

SECONDO SET

6-4 PRIMO SET SINNER! Non passa la risposta di rovescio del russo. Parziale di 12-1 per Jannik, che porta a casa la prima frazione.

40-0 ACE Sinner, magistrale nel momento più importante. Arrivano i set point.

30-0 Altra botta sulla riga con la prima di servizio.

15-0 Servizio vincente dell’azzurro.

5-4 BREAK SINNER!!! ALE’ JANNIK! Testa a testa sulla diagonale di dritto stravinto dall’altoatesino, che dopo il cambio di campo servirà per il set.

15-40 Perde il controllo del dritto incrociato Jannik.

0-40 Tre palle break Sinner. Grandissima risposta con il dritto in allungo dell’azzurro.

0-30 Arriva un gratuito con il rovescio da parte di Safiullin.

0-15 Sciocchezza del russo, che preferisce il drop alla chiusura comoda offrendosi al passante dell’avversario.

4-4 Game Sinner. Servizio e rovescio a segno per l’azzurro, che pareggia nuovamente i conti.

40-0 Regalo di Safiullin, che manda out il dritto in avanzamento sulla palla corta venuta male di Sinner.

30-0 Profondissimo il rovescio di Jannik in uscita dal servizio.

15-0 Parte con un servizio vincente il game alla battuta di Sinner.

4-3 Game Safiullin. Rovescio lungolinea e comodo smash per il russo, che continua a mantenere la testa nel primo set.

40-15 Servizio e dritto vincente in contropiede per il numero 92 ATP.

30-15 Il russo spinge anche con la seconda ed affonda con il rovescio incrociato.

15-15 ACE Safiullin, il primo del suo match.

0-15 Risposta di Jannik che pizzica il nastro beffando il serve and volley di Safiullin.

3-3 Game Sinner. Servizio e palla corta di dritto ben mascherata dall’altoatesino.

40-15 Cambio con il rovescio in lungolinea di Sinner che provoca l’errore di dritto dell’avversario.

30-15 Spinge con il rovescio Safiullin, dimezzando le distanze nel sesto gioco.

30-0 Rovescio incrociato e stop volley deliziosa dell’azzurro.

15-0 Ottimo il rovescio incrociato in avanzamento giocato da Jannik.

3-2 Game Safiullin. Servizio e dritto del russo, che resta al timone di questo primo set.

AD-40 A suon di dritti si apre il campo Safiullin, chiudendo poi con una comoda volèe.

40-40 Brutto errore dell’altoatesino, che manda in rete l’accelerazione di dritto.

40-AD Palla break Sinner. Molto bene l’azzurro, ancora una volta aggressivo con il dritto incrociato.

40-40 Perde aderenza con l’erba Jannik, costretto a subire il dritto vincente dell’avversario.

30-40 Palla break Sinner. BOOM! Dritto incrociato vincente imprendibile scoccato dall’azzurro.

30-30 Arriva la stecca con il dritto di Safiullin in uscita dal servizio.

30-15 Peccato. Accelerazione con il dritto incrociato di Jannik che termina sotto il nastro.

15-15 Il russo tiene bene in difesa provocando l’errore con il rovescio lungolinea dell’avversario.

0-15 Non passa il dritto di Safiullin in uscita dal servizio.

2-2 Game Sinner. Come nel gioco precedente Jannik chiude i conti con un ACE.

40-15 Primo doppio fallo dell’altoatesino.

40-0 Ottimo il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. Ci sono tre palle del 2 pari.

30-0 Fuori giri con il dritto Safiullin.

15-0 Prima vincente di Sinner.

2-1 Game Safiullin. Servizio e dritto a segno per il russo, che ancora non ha concesso punti alla battuta.

40-0 Largo il dritto in avanzamento di Sinner dopo la palla corta dell’avversario.

30-0 Servizio vincente Safiullin.

15-0 Sul nastro il passante di rovescio in scivolata di Jannik.

1-1 Game Sinner. ACE esterno del numero uno d’Italia, che porta a casa il primo gioco alla battuta del suo match.

40-30 Prima vincente provvidenziale dell’azzurro.

30-30 Rovescio incrociato e dritto vincente in contropiede del russo, che gioca in maniera aggressiva tutti i punti.

30-15 Risposta di dritto dal timing perfetto per Safiullin.

30-0 Di un soffio in corridoio l’accelerazione con il dritto lungolinea del russo.

15-0 Scambio a ritmi elevatissimi chiuso dall’errore del numero 92 ATP.

1-0 Game Safiullin. Palla corta del russo che provoca la scivolata dell’azzurro, per fortuna senza conseguenze.

40-0 Non passa la risposta di dritto di Sinner.

30-0 Scappa via la risposta di rovescio dell’altoatesino.

15-0 Reattivo il russo con il rovescio in uscita dal servizio.

PRIMO SET

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Safiullin, match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2023! L’attesa per questo incontro è davvero tantissima: in palio ci sarà la semifinale del terzo slam stagionale contro il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic.

Per arrivare fino a qui Sinner (testa di serie n.8) ha dovuto sconfiggere, in ordine cronologico, l’argentino Juan Manuel Cerundolo per 6-2 6-2 6-2, l’argentino Diego Schwartzman per 7-5 6-1 6-2, il francese Quentin Halys per 3-6 6-2 6-3 6-4 e, infine, il colombiano Daniel Elahi Galan per 7-6 6-4 6-3. Nel corso di queste partite l’azzurro non ha forse mai convinto appieno, ma quanto fatto da lui è bastato per giungere senza troppi problemi ai quarti di questo importantissimo torneo.

Ora l’altoatesino dovrà alzare il livello, perché per battere il russo Roman Safiullin (n.92 al mondo) servirà sicuramente una prestazione di grande spessore. Il russo, reduce dai successi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut al primo turno (in cinque set), il francese Corentin Moutet, l’argentino Guido Pella e il canadese Denis Shapovalov, è infatti un avversario in grado di fare molto male e contro di lui saranno dunque da evitare certi cali di attenzione.

Tra Sinner e Safiullin c’è soltanto un precedente: risale all’ATP Cup (torneo internazionale di tennis maschile a squadre) che si è tenuta sul cemento in Australia a gennaio 2022 e in quel caso la vittoria andò all’italiano, capace di imporsi con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e 58 minuti di gioco.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Safiullin, match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2023. Questa partita sarà la seconda di giornata sul campo 1, dopo Pegula-Vondrousova, incontro, quest’ultimo, che inizierà alle ore 14:00 italiane.

