19.08: Per l’Europeo juniores di Belgrado è tutto! Italia ancora una volta in vetta ad una manifestazione europea. Il nuoto non tradisce mai, anche a livello giovanile! Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di nuoto. Buona serata!

19.06: L’Italia vince il medagliere con 9 ori, 8 argenti e 4 bronzi. Ungheria seconda con 9 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Terzo posto per la Danimarca con 5 ori, 3 argenti e un bronzo

19.05: Che gara fantastica! Ballarati è partito con un secondo di ritardo sul danese, gli ha recuperato tutto lo svantaggio nella vasca di andata e poi nel finale ha sofferto, tantissimo ma è riuscito a toccare per primo con 4 centesimi di vantaggio: 3’39″80 contro il 3’39″84 della Danimarca. Bronzo alla Francia con 3’42″16

19.04: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! L’ITALIA VINCE UNA STAFFETTA INCREDIBILE E VINCE IL MEDAGLIERE!!!!!

19.03: Ai 300 Danimarca, Italia, Francia

19.02: A metà gara Italia, Gbr, Danimarca

19.01: Ai 100 Italia, Gbr, Francia. Ora Mantegazza

18.58: C’è l’Italia con Bacico, Mantegazza, Momoni e Ballarati al via della 4×100 mista maschile. Se l’Italia vince ha vinto il medagliere, altrimenti applausi ad una grande Ungheria. Queste le Nazionali al via:

1 Germany 3:45.81

2 Great Britain 3:45.12

3 France 3:43.91

4 Denmark 3:42.43

5 Italy 3:43.63

6 Hungary 3:44.90

7 Spain 3:45.23

8 Croatia 3:46.01

18.57: Oro per l’Italia con 4’04″26, argento per la Francia con 4’05″63, bronzo per la Danimarca con 4’06″13

18.55: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CAPOLAVORO DELLE AZZURRINE CHE VINCONO CON 4’04″26! Borrelli MVP, bravissime le altre azzurre

18.54: Ai 300Italia, Francia, Danimarca. Grande Borrelli. Ora Curtis a chiudere

18.53: Ai 200 Italia, Spagna, Gbr. Ora Borrelli

18.51: Ai 100 Gbr, Italia, Romania

18.48: E’ il momento della 4×100 mista femminile. Per l’Italia Gorlier, Mati, Borrelli, Curtis. Queste le nazionali al via:

1 Germany 4:11.47

2 Italy 4:10.09

3 Great Britain 4:09.15

4 Spain 4:08.39

5 Denmark 4:08.42

6 Romania 4:09.92

7 France 4:10.18

8 Switzerland 4:12.19

18.46: Tempo di altissimo spessore per il bulgaro Petar Mitsin con 3’44″41, nuovo record del mondo juniotres, strappato all’australiano Mack Horton, argento per un ottimo Alessandro Ragaini che ha chiuso in 3’48″42, record personale, bronzo per il rumeno Stancu con 3’50″21. Quarto posto per l’azzurro Bertoni, anche lui con il personale di 3’50″45

18.45: ARGENTOOOOOOOOOOOO RAGAINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! RECORD DEL MONDO JUNIORES DI MITSIN!!! Quarto Bertoni

18.44: Ai 300 Mitsin, a 2″51 Ragaini, Stancu

18.43: Ai 200 Mitsin con 1″28 di vantaggio su Ragaini, terzo Bertoni

18.42: Ai 100 Mitsin, Ragaini, Bertoni

18.40: Due gli azzurri al via nella finale dei 400 stile libero, Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni. Questi i protagonisti:

1 RAGAINI, Alessandro 06 Italy 3:55.31

2 MITSIN, Petar 05 Bulgaria 3:55.19

3 ISIK, Ahmet Burak 06 Turkiye 3:53.80

4 STANCU, Vlad-Stefan 05 Romania 3:52.91

5 BERTONI, Filippo 06 Italy 3:53.42

6 ALBAYRAK, Emir Batur 07 Turkiye 3:55.12

7 MELBOURNE-SMITH, Tyler 05 Great Britain 3:55.23

8 NAGY, Nandor 06 Romania 3:56.10

18.36: Ancora un oro per l’Ungheria! E’ il terzo oggi! Nikolet Padar vince con 4’08″06, secondo posto per la turca Tuncel con 4’10″44, bronzo per la tedesca Werner con 4’12″32, sesto posto per Giannelli con 4’16″52

18.35: Ai 300 Tuncel, Padar, Werner

18.34: A metà gara Tuncel, Padar, Werner. Giannelli sesta

18.33: Ai 100 Padar, Tuncel, Werner

18.30: C’è Emma Vittoria Giannelli, tre finaloi su tre nel mezzofondo, nella finale dei 400 stile libero donne. Giulia Vetrano, non al meglio, ha rinunciato. Queste le protagoniste:

1 VASILAKI, Artemis 06 Greece 4:17.14

2 GIANNELLI, Emma Vittoria 07 Italy 4:16.52

3 PADAR, Nikolett 06 Hungary 4:15.84

4 TUNCEL, Merve 05 Turkiye 4:13.09

5 WERNER, Maya 05 Germany 4:14.66

6 LECLERCQ, Valentine 05 France 4:16.39

7 DUMONT, Sarah 07 Belgium 4:16.57

8 PLOEGER, Marian 06 Germany 4:17.33

18.16: Ora ancora due premiazioni e poi ancora tanta Italia nelle ultime quattro finali della manifestazione

18.14: Dominio del campione uscente, il danese Casper Puggaard che vince in 23″67, argento per la Francia con Dumesnil in 23″90, bronzo per l’ucraino Harbarchuk con 24″19

18.11: Queste le protagoniste della finale dei 50 farfalla maschili:

1 DEL RIEGO TORRES, Teo 06 Spain 24.38

2 MIKNIC, Maro 06 Croatia 24.31

3 DUMESNIL, Ethan 06 France 24.21

4 PUGGAARD, Casper 05 Denmark 23.92

5 SLAVIK, Ondrej 06 Czechia 24.11

6 HARBARCHUK, Ivan 06 Ukraine 24.30

7 MISIAK, Szymon 05 Poland 24.35

8 EDL, Lukas 06 Austria 24.39

18.09: Ancora Lana Pudar! Con il record europeo juniores la bosniaca vince con 26″10, secondo posto per la danese Damborg con 26″40 e bronzo per la Germania con Boerstler in 26″55

18.07: Questi i protagonisti dei 50 farfalla femminili:

1 SLUSNA, Lillian 05 Slovakia 27.24

2 BEIERLING, Klara Sophie 07 Germany 27.07

3 CIERPIALOWSKA, Paulina 05 Poland 26.94

4 DAMBORG, Martine 07 Denmark 26.53

5 PUDAR, Lana 06 Bosnia-Herzegovina 26.62

6 HALLKVIST, Emmy 08 Sweden 27.01

7 ULLMANN, Julia 05 Switzerland 27.10

8 BOERSTLER, Anna Maria 06 Germany 27.28

17.52: Dopo le premiazioni sono in programma altre due finali senza azzurri in acqua, i 50 farfalla uomini e donne. L’Italia al momento è stata superata nel medagliere dall’Ungheria

17.49. Oro per la Danimarca con Jonas Gaur che chiude con il tempo di 1’01″78, argento per l’olandese Louter con 1’01″94, bronzo per il serbo Zivanovic che sembrava poter vincere la gara a pochi metri dal traguardo, con 1’02″09. Gara di livello non straordinario

17.47: Non ci sono azzurri al via della finale dei 100 rana uomini. Questi i protagonisti:

1 CADEVALL MICOLAU, Nil 06 Spain 1:02.86

2 BONNAULT, Henri 05 France 1:02.76

3 ZIVANOVIC, Uros 05 Serbia 1:02.25

4 GAUR, Jonas 05 Denmark 1:01.78

5 LOUTER, Steijn 05 Netherlands 1:02.22

6 WENDLAND, Finn 05 Germany 1:02.56

7 VIANO, Lubin 05 France 1:02.80

8 VERSTEGEN, Cas 05 Netherlands 1:02.98

17.44: Gara velocissima. L’ungherese Magda vince con il personale di 49″52, secondo posto per l’azzurro Passafaro con il nuovo personale di 49″63, bronzo per il francese Fente Damers con 49″71, quarto Ballarati con il personale, 49″75

17.43: ARGENTOOOOOOOOOOO PASSAFAROOOOOOOOOOOOOO! Peccato! L’azzurro non riesce a contenere il ritorno dell’ungherese Magda, quarto posto per Ballarati

17.42: Ai 50 Passafaro, Dinu, Ballarati

17.37: Dopo le premiazioni è il momento di una delle finali più attese di oggi, i 100 stile libero uomini con due azzurri al via, Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati

1 JAZDAUSKAS, Rokas 05 Lithuania 50.49

2 PASSAFARO, Davide 06 Italy 50.22

3 BALLARATI, Lorenzo 06 Italy 49.85

4 MAGDA, Boldizsar 05 Hungary 49.53

5 DINU, Patrick-Sebastian 05 Romania 49.84

6 FENTE DAMERS, Rafael 06 France 49.98

7 CHALENDAR, Alexandre 06 France 50.30

8 WREDE, Martin 05 Germany 50.53

17.25: L’oro dei 100 rana femminili va alla favorita della vigilia Jeneli Efimova con 1’06″81, argento per la svedese Olivia Klint Ipsa con 1’07″26, bronzo per la francese Justine Delmas con 1’08″57

17.23: Azzurre giù dal podio ma entrambe con il record personale: Chiara Della Corte è quinta con 1’08″69, Irene Mati sesta con 1’08″71

17.21: Due azzurre al via anche nella finale dei 100 rana donne, Irene Mati e Chiara Della Corte. Queste le protagoniste:

1 DELLA CORTE, Chiara 05 Italy 1:09.48

2 DELMAS, Justine 05 France 1:08.95

3 MATI, Irene 06 Italy 1:08.73

4 KLINT IPSA, Olivia 05 Sweden 1:08.18

5 JEFIMOVA, Eneli 06 Estonia 1:08.27

6 RUIZ SANCHEZ, Jimena 07 Spain 1:08.86

7 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 1:09.02

8 PINEDA LOPEZ, Nayara 08 Spain 1:09.54

17.18: Oleksandr Zheltyakov, ucraino, conquista il suo secondo oro a Belgrado con il crono di 54″18, secondo posto per l’azzurro Bacico con 54″36 che è il record personale, bronzo per il britannico Ward con 54″61. Quinto posto per Daniele Del Signore con 55″29

17.17: ARGENTOOOOOOOOOOOO BACICOOOOOOOOOO! L’azzurro va a prendersi un secondo posto complicatissimo dopo una partenza problematica, dove ha perso quasi un secondo rispetto a tutti i rivali a causa della mancata rispondenza del device

17.16: Ai 50 Knedla, Zheltyakov, Bacico

17.14: Due azzurri al via anche nella finale dei 100 dorso uomini, Christian Bacico, miglior tempo in semifinale, e Daniele Del Signore. Questi i protagonisti:

1 MARTINEZ SOTA, Ivan 05 Spain 55.58

2 DEL SIGNORE, Daniele 07 Italy 55.08

3 ZHELTYAKOV, Oleksandr 05 Ukraine 54.92

4 BACICO, Christian 05 Italy 54.52

5 KNEDLA, Miroslav 05 Czechia 54.61

6 WARD, Matthew 05 Great Britain 55.01

7 FICHER, Merlin 05 France 55.49

8 SISKOS, Apostolos 05 Greece 55.69

17.11: Oro per la ungherese Lora Fanni Komorocky che chiude con il tempo di 1’01″10, seconda Daria-Mariuca Silisteanu con 1’01″24, bronzo per Gorlier, ottava Sofia Salvato che disputa una gara di spessore migliorando il personale con 1’01″89

17.10: BRONZOOOOOOOOOOOOOOO GORLIEEEEEEEER!!! Bravissima l’azzurra che riesce a tenere fino alla fine e chiude con un ottimo 1’01″36, nuovo record personale

17.09: Ai 50 Komorocky, Gorlier, Sharafutdinova

17.08: Ci sono due azzurre, Giada Gorlier e Sofia Salvato al via della finale dei 100 dorso. Queste le protagoniste:

1 GORLIER, Giada 05 Italy 1:02.08

2 KINSMAN, Blythe 07 Great Britain 1:01.90

3 SHARAFUTDINOVA, Nika 05 Ukraine 1:01.68

4 KOMOROCZY, Lora Fanni 06 Hungary 1:01.55

5 SILISTEANU, Daria-Mariuca 09 Romania 1:01.59

6 PRISECARIU, Aissia-Claudia 08 Romania 1:01.85

7 DENIZLI, Sudem 05 Turkiye 1:01.97

8 SALVATO, Sofia 05 Italy 1:02.10

17.05: Oro per la britannica Schlosshan che con il nuovo record europeo juniores di 2’12″41 vince la finale dei 200 misti precedendo la connazionale Cooper in 2’13″28 e la irlandese McCartney con 2’14″31

17.01: Queste le protagoniste dei 200 misti donne:

1 ABRAHAM, Lilla Minna 06 Hungary 2:17.41

2 DIACHENKO, Mariia 05 Ukraine 2:15.85

3 COOPER, Phoebe 08 Great Britain 2:14.32

4 SCHLOSSHAN, Leah 05 Great Britain 2:13.30

5 CARRASCO CADENS, Emma 05 Spain 2:14.21

6 MC CARTNEY, Ellie 05 Ireland 2:14.93

7 NYSTRAND, Lisa 06 Sweden 2:16.94

8 KJELSTRUP, Karoline 06 Denmark 2:17.42

16.57: In chiusura le due staffette 4×100 mista uomini e donne con le due squadre azzurre

16.55: Nel finale i 400 stile uomini con Bertoni e Ragaini, i 400 stile libero donne con Giannelli

16.53: Italia a caccia di medaglie anche nella finale dei 100 stile libero uomini con Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati, mentre non ci saranno italiani al via dei 100 rana uomini, dei 50 farfalla uomini e donne.

16.51: Al via subito dopo i 100 rana donne con Chiara Della Corte e Irene Mati.

16.49: A seguire i 100 dorso uomini con Daniele Del Signore e Christian Bacico

16.47: Sono in programma dodici finali. Si parte con i 200 misti femminili senza azzurre in vasca, poi a seguire i 100 dorso donne con Sofia Salvato e Giada Gorlier

16.45: L’occasione è ghiotta per rimpinguare ulteriormente il bottino di medaglie già altissimo con gli azzurri che hanno la possibilità di vincere il medagliere, partendo in testa all’ultima giornata con 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi.

16.43: Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-6 nel quale si assegneranno gli ultimi dodici titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli azzurri delle prime cinque giornate di gare.

16.40: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia).

