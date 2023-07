LIVE Sinner-Galan 7-6 6-4 6-3, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’italiano accede ai quarti di finale. Ora un russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.36 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. L’attesa è sin da ora per l’ottavo di finale di domani tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Sarà il terzo match dalle 14.30. Un saluto sportivo.

18.34 E’ tutta una questione di testa. Quando Sinner si è sciolto nel terzo set, ha giocato davvero bene. Il problema è quella pressione che lo opprime e non gli consente di liberare il braccio come sa nelle fasi iniziali della partita.

18.33 Sinner ha ottenuto un modesto 3/20 nelle palle break avute a disposizione: qui bisogna migliorare.

18.32 12 ace per Sinner, 55% di prime messe in campo, 85% di punti ottenuti con la prima. 42 vincenti e 23 errori gratuiti per l’italiano.

18.30 “Chiunque arrivi ai quarti è pericoloso. Ci ho giocato 2 anni fa in ATP Cup e fu una partita dura. Ci penserò dopodomani“, ha spiegato Sinner parlando di Safiullin. Il russo è alla prima partecipazione a Wimbledon.

18.29 Nei primi due set non è stato un buon Sinner, inutile girarci attorno. L’italiano sta giocando contratto, ben consapevole di avere a disposizione un tabellone veramente favorevole. Però l’importante è continuare a vincere, pur senza brillare.

18.27 Sinner ha sconfitto 7-6 (4), 6-4, 6-3 Galan in 2 ore e 36 minuti. Ai quarti di finale affronterà il russo Roman Safiullin, n.92 del mondo che ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 3-6, 6-3, 6-1, 6-3.

6-3 JANNIK SINNER AI QUARTI DI FINALE A WIMBLEDON! Chiude con servizio e diritto, esce il recupero difensivo di Galan.

40-15 Lunga la risposta di diritto del colombiano.

30-15 Stesso schema: servizio esterno e diritto lungolinea.

15-15 Servizio e diritto di Sinner.

0-15 Palla corta di Sinner, contro-smorzata di Galan a segno. Attenzione, il tennis è lo sport del diavolo…

5-3 Servizio e diritto di Galan. Ora Sinner dovrà servire per chiudere la partita.

A-40 Servizio vincente per Galan.

40-40 Seconda al corpo, sbaglia la risposta di rovescio Sinner. 2 match-point annullati.

40-A Questa volta è di Sinner la palla corta, Galan resta fermo.

40-40 Lunga di un soffio la risposta di rovescio di Sinner: sarebbe stata vincente.

30-40 Palla corta di Galan, Sinner ci arriva e passa con il rovescio.

30-30 Splendido diritto lungolinea di Sinner sulla riga.

30-15 Lunga la risposta di Sinner.

15-15 Non centra la palla in risposta l’italiano.

0-15 Doppio fallo per Galan, il terzo.

Ora Galan serve per rimanere nel match.

5-2 Ace al centro, il n.12.

40-0 Ancora un servizio vincente dell’italiano.

30-0 Ace esterno.

15-0 Incisiva prima di servizio di Sinner.

4-2 Servizio vincente di Galan.

40-30 Attacco di Sinner e volée smorzata di rovescio. Se giocasse sempre così…

40-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner.

30-15 Galan a segno con il diritto incrociato, dopo richiesta del Challenge.

15-15 A segno la palla corta di Sinner. Oggi non l’ha praticamente mai usata.

15-0 Risponde bene Sinner, poi sbaglia di diritto.

4-1 Altro serve&volley di Sinner, sicuro anche con la volée di rovescio.

40-15 Servizio vincente di Sinner con la seconda.

30-15 Galan comanda da fondo e chiude di diritto.

30-0 Servizio vincente a uscire.

15-0 Ace esterno.

3-1 Servizio vincente del colombiano. Si interrompe la striscia di 7 game consecutivi di Sinner.

40-0 Palla corta a segno di Galan.

30-0 Ace al centro.

15-0 Servizio vincente del colombiano.

3-0 Serve&volley di Sinner. Quando gioca senza pressione, dà spettacolo. Il peggio per oggi sembra passato.

40-0 Larga la risposta di diritto del colombiano.

30-0 Lungo il diritto del sudamericano.

15-0 Servizio, diritto e volée di rovescio delicata. Ora che è tranquillo, sta anche giocando bene Sinner.

Sinner sta facendo stretching dopo la scivolata precedente, speriamo bene.

2-0 per Sinner nel terzo set.

BREAK! Risposta vincente con il rovescio lungolinea! 3/18 ora.

40-A Pesante la risposta di diritto di Sinner, in rete il successivo diritto del colombiano.

40-40 Seconda morbida di Galan, ma Sinner mette in corridoio la risposta con il rovescio incrociato.

30-40 Sinner scivola facendo un passante di rovescio, Galan mette la volée in rete.

30-30 Servizio a uscire e diritto incrociato: uno schema già visto per Galan.

15-30 Ora Galan fa tanta fatica nel tenere lo scambio da fondo e affossa in rete il rovescio.

15-15 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.

0-15 Splendido rovescio lungolinea di Sinner.

1-0 Lunga la risposta di Galan, primo game che va via rapido.

40-0 Servizio e schiaffo al volo dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 Spinge Galan di diritto: fuori. Ora il colombiano rischierà il tutto per tutto, Sinner deve farsi trovare pronto.

17.54 Siamo a 2 ore di partita. Sinner in battuta nel terzo set.

17.52 2/16 per Sinner con le palle break a favore, 1/5 quelle concesse.

17.51 29 vincenti e 18 errori gratuiti per Sinner. 26-27 invece il computo per Galan.

SINNER VINCE IL SECONDO SET! Comanda da fondo e costringe Galan a sbagliare di diritto! Che fatica, ma siamo 2-0!

40-A Questa volta fa tutto bene Sinner sia di diritto sia di rovescio.

40-40 Lungo il rovescio del colombiano, Sinner resta aggrappato al game.

40-30 Galan fa tutto bene e chiude con lo smash. Non si è giocato negli ultimi tre punti.

30-30 Altra prima solidissima al corpo.

15-30 Servizio vincente del colombiano.

0-30 Galan si ferma, ma il diritto di Sinner ha pizzicato la riga.

0-15 Galan viene a rete, passante di rovescio di Sinner, resta sulla racchetta la palla al colombiano nel tentativo di volée.

5-4 Ace esterno, il n.9.

40-15 Grande difesa di Sinner, che poi scaglia un potentissimo diritto incrociato.

30-15 Seconda solida, in rete la risposta di Galan.

15-15 In rete il diritto di Sinner in uscita dal servizio.

15-0 Ace al centro di Sinner.

EUREKA! 4-4, in rete la palla corta di Galan. Sinner era scivolato! Arriva il break alla quindicesima occasione…

40-A Lungo questa volta il rovescio del sudamericano.

40-40 Forza il diritto Galan, ma è lungo.

40-30 Ace al centro. Ma qui pesa l’errore di Sinner sullo 0-30, c’è poco da fare…

30-30 Servizio a uscire di Galan e diritto incrociato a segno. Nulla da fare qui.

15-30 Scambio lungo, Sinner sparacchia fuori di diritto.

0-30 Finalmente Sinner riesce ad accelerare da fondo con il diritto.

0-15 Gran recupero difensivo di Sinner, che poi va a segno con il diritto incrociato.

3-4 Ace al centro.

40-15 Back di rovescio di Sinner, in rete il diritto di Galan.

30-15 Servizio vincente.

15-15 Sinner stecca di diritto.

15-0 Recupero con il back di rovescio di Sinner, Galan sbaglia un diritto dal centro del campo.

2-4 Servizio vincente di Galan.

40-30 Galan viene a rete e va a segno con una difficile volée di diritto. Ma il problema è stato l’errore precedente.

30-30 Altro grave errore di Sinner con il diritto a mezza rete. Non c’è davvero costanza.

15-30 Stecca di diritto Galan.

15-15 Corto Sinner, ma in rete il diritto di Galan.

15-0 Servizio vincente a uscire di Galan.

2-3 Lungo il diritto del colombiano. Sinner sta provando a lasciar andare i colpi.

40-15 Largo il rovescio di Galan.

30-15 Sinner accorcia e viene punito dal rovescio incrociato di Galan. La sensazione è che la partita sarà molto lunga.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 In rete il rovescio del colombiano.

1-3 Altra battuta vincente. Il Sinner di oggi è in una versione ancora peggiore rispetto a quello con Halys.

A-40 Servizio vincente di Galan. Il colombiano non sta rubando nulla.

40-40 La risposta è no. Servizio vincente di Galan. 0/14. Sinner sfida anche le leggi della statistica….

40-A Doppio fallo. Ora Sinner riuscirà a rispondere in campo?

40-40 Risposta vincente di diritto. Sinner fa e disfa continuamente. Tutta la partita così.

A-40 In ritardo Sinner, lungo il suo rovescio.

40-40 Risposta profonda di Sinner, stecca Galan di diritto.

A-40 Largo il diritto di Sinner. Di sicuro non sta esprimendo un tennis neanche minimamente da semifinale Slam, se è quello il suo obiettivo.

40-40 Ancora. Seconda di servizio, in rete la risposta di diritto. 0/13. E’ tutta una questione di testa.

30-40 Non ci sono parole. In rete la risposta di diritto di Sinner sulla seconda non irresistibile di Galan.

15-40 Ace esterno.

0-40 Sembra essersi veramente arrabbiato Sinner. Splendido passante lungolinea di diritto. Speriamo stia suonando la carica…

0-30 Doppio fallo, il primo della partita per il colombiano.

0-15 In rete il diritto di Galan.

1-2 Servizio e diritto di Sinner. Sembra essersi arrabbiato dopo la discussione con l’arbitro Marijana Veljovic.

40-0 Ace al centro.

30-0 Servizio e diritto in contropiede di Sinner.

15-0 Volée vincente di diritto per Sinner.

0-2 Lunga la risposta di Sinner. Che partita difficile, amici. Purtroppo con l’azzurro è quasi sempre così. Prendere o lasciare.

Sinner, insolitamente, continua a discutere con l’arbitro.

A-40 Servizio vincente di Galan che pizzica la riga.

40-40 Risposta vincente di Sinner con un rovescio lungolinea.

A-40 Ace al centro.

40-40 Risposta vincente di Sinner. Questo game ha già superato gli 11 minuti di durata.

A-40 C’è proprio qualcosa che non va. Quando Sinner prova a salire di ritmo e a lasciare andare i colpi, sbaglia: è appena avvenuto con il diritto.

40-40 Incredibile. Ancora in rete la risposta di rovescio di Sinner.

Seconda di servizio.

40-A Spettacolare passante di rovescio incrociato di Sinner. Alterna colpi spettacolari ad altri inspiegabili.

40-40 Inguardabile risposta di rovescio in rete.

Seconda di servizio.

40-A Errore di rovescio di Galan. Nona palla break.

40-40 Purtroppo no. Stecca la risposta di diritto Sinner. Galan sembra Berrettini oggi, ma chiaramente non vale neanche il braccio destro del romano.

40-A Profonda la risposta di Sinner sulla seconda di Galan. Vediamo se l’ottava è quella buona…

40-40 Servizio vincente. 0/7 oggi per Sinner sulle palle break. Un dato che deve far riflettere.

40-A Palla corta di Galan, Sinner ci arriva di diritto.

40-40 Risposta profonda di Sinner, ma Galan mette il diritto sulla riga, poi stecca l’italiano.

30-40 Accelera di diritto Sinner e lascia fermo il rivale.

30-30 Servizio potentissimo e diritto vincente di Galan.

15-30 Ace al centro. L’ottavo per il colombiano. Sono numeri da Berrettini…

0-30 Risposta profonda di rovescio, sbaglia Galan.

0-15 Rovescio lungolinea di Sinner, che sembra non essere così sicuro quando si tratta di accelerare.

0-1 Break di Galan. Risposta profonda e poi diritto vincente. Non solo Sinner non si è sciolto, ma ha accusato un brusco calo di concentrazione. Nulla di nuovo sotto il sole, è capitato sovente in passato.

Seconda. Servizio inceppato.

30-40 In rete il rovescio di Galan.

Seconda di servizio.

15-40 Purtroppo la palla era sulla riga. Sinner va nuovamente a discutere con l’arbitro.

Sinner si ferma perché vede la palla fuori. Vediamo quale sarà il responso del Challenge.

15-30 Ancora un rovescio interlocutorio di Sinner in rete. Sono troppi oggi i gratuiti con quello che è il suo miglior fondamentale.

15-15 Risposta di diritto del colombiano che fa male.

15-0 Si ricomincia con Sinner in battuta. L’italiano a segno con un passante di diritto. Speriamo che ora sia più tranquillo dopo aver vinto il primo set.

Entrambi hanno servito benissimo nel primo parziale: 6 ace per Sinner, 7 per Galan. Sinner ha messo in campo il 58% di prime, ottenendo il 75% dei punti.

Jannik Sinner vince un sofferto primo set per 7-6 dopo 58 minuti.

7-4 Risponde bene Galan, ma poi è lungo il suo rovescio.

6-4 Troppo morbida la seconda di Sinner, Galan a segno con una pesante risposta di diritto.

6-3 Sinner fa fare il tergicristallo a Galan, che poi sbaglia di diritto.

5-3 Galan recupera di tutto, scivola, ma Sinner non si distrae e va a segno con lo smash. Arriva il sospirato mini-break.

Seconda di servizio.

4-3 Rischia la risposta vincente Galan, per fortuna esce il rovescio lungolinea.

Ancora una seconda.

3-3 Lungo il rovescio del colombiano.

Seconda di servizio.

2-3 Ace al centro. Arriva l’applauso ironico di Sinner.

Scuote il capo Sinner, ma ormai la decisione è presa. Si riparte da 2-2.

Attenzione, il challenge dà ragione a Sinner, la palla ha pizzicato la riga. Ma l’arbitro fa rigiocare il punto. Sinner si arrabbia.

2-3 Questa volta lo scambio parte, ma è nuovamente lungo il rovescio incrociato di Sinner.

2-2 Niente da fare, altra prima ingiocabile di Galan.

2-1 Ace al centro dell’azzurro.

1-1 Lunga la risposta di rovescio del colombiano, solida la prima di Sinner.

0-1 Servizio vincente di Galan, che continua a martellare.

6-6 Servizio vincente. Si va al tie-break.

40-15 Ace esterno. Siamo a 5.

30-15 Ace al centro. Il quarto per l’italiano.

15-15 Altra volée di rovescio sbagliata da Sinner. Forse è il caso di rinunciare a questa soluzione in questa fase.

15-0 Ace al centro di Sinner.

5-6 Ace esterno. Galan punisce un Sinner poco cinico.

A-40 Servizio vincente, il treno probabilmente ormai è passato.

40-40 La risposta c’era stata, poi Sinner sbaglia un comodo rovescio interlocutorio. Questo è veramente grave.

30-40 Servizio vincente al corpo di Galan. Ora bisogna tenere la risposta in campo a qualsiasi costo.

15-40 Spinge Sinner e fa male con un diritto incrociato davvero pesante.

Seconda di servizio.

15-30 Sinner tiene in campo la risposta in qualche modo e Galan affossa il diritto in rete.

15-15 Pazzesco, ace esterno.

0-15 Buona risposta di Sinner, lungo il rovescio di Galan.

5-5 Lunga la risposta di Galan.

Seconda.

40-30 Sinner si inventa un assurdo rovescio incrociato dal centro. Difficilissimo.

Seconda di servizio.

30-30 Brutta, brutta, brutta volée di rovescio. Era davvero semplice, ma sappiamo che il gioco di volo non è la specialità della casa.

30-15 Troppo corto il diritto di Sinner. Galan va a segno con un potente diritto lungolinea.

30-0 Servizio e diritto incrociato di Sinner.

15-0 Risposta profondissima di Galan, ma Sinner va a segno con un diritto lungolinea.

Galan approfitta della pausa per mangiare una mela.

4-5 Ace di Galan, il quarto.

40-0 Sta servendo troppo bene Galan, è difficile fargli il break in questa fase.

30-0 E subito l’italiano viene castigato da una gran prima del colombiano.

15-0 Brutto rovescio in rete di Sinner sulla seconda di Galan.

4-4 Servizio vincente. Vediamo se ora Sinner riuscirà a salire di livello.

40-0 Bellissimo serve&volley di Sinner, che chiude con la volée di rovescio, rischiando di scivolare.

30-0 Palla corta di Galan, Sinner ci arriva agevolmente e trafigge l’avversario con un diritto rabbioso.

15-0 Servizio vincente di Sinner.

Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sinner è contratto, il copione non è mutato rispetto al turno precedente contro Halys. Non esistono match agevoli.

3-4 Servizio e diritto di Galan.

40-15 Largo il diritto incrociato dell’italiano. Game scappato via troppo rapidamente finora.

30-15 Stecca la risposta Sinner. Galan sinora molto solido nei suoi turni di battuta, non sta regalando nulla.

15-15 Questa volta esce di un dito il diritto di Sinner, come conferma anche il challenge.

0-15 Stavolta è di Sinner l’iniziativa dello scambio, lungo il recupero del colombiano.

3-3 Si salva Sinner, in rete la risposta di Galan. 3 palle break annullate.

A-40 Sbaglia la risposta Galan sulla seconda di Sinner.

40-40 Altro servizio vincente, questa volta al centro.

40-A Galan comanda da fondo, sul nastro il diritto di Sinner. Non sta giocando bene, siamo sulla falsariga del match con Halys.

40-40 Ace al centro.

30-40 Servizio vincente, ma c’è ancora una palla break.

15-40 Galan lascia fermo Sinner con un diritto incrociato.

15-30 Galan tocca il nastro con il rovescio, poi in rete la palla corta di Sinner da metà campo.

15-15 Doppio fallo, il primo della partita.

15-0 Servizio vincente a uscire dell’italiano.

Sinner non sta facendo nulla di che, adeguandosi al livello di gioco dell’avversario.

2-3 Altro ace esterno. Attenzione che Galan fa sul serio. Sinner deve alzare il livello, perché di sicuro il colombiano non gli regalerà questa partita…

40-15 Ace esterno.

30-15 Largo il diritto a sventaglio di Sinner.

15-15 Scambio lungo, Galan tiene da fondo e poi va a segno con il diritto lungolinea.

0-15 Risposta corta di Sinner, Galan sbaglia di rovescio.

2-2 In corridoio il diritto incrociato di Galan.

40-0 Ace al centro, il primo della partita per Sinner.

30-0 In rete il rovescio del colombiano.

15-0 Lungo il diritto di Galan, che cerca di abbreviare lo scambio.

1-2 Ancora un servizio vincente, il terzo consecutivo. Il colombiano ha annullato 3 palle break.

A-40 Ancora Galan con il servizio. Sta sfuggendo via un game che potrebbe lasciare strascichi mentali.

40-40 Servizio vincente di Galan.

40-A Passante di rovescio lungolinea di Sinner.

40-40 Pazzesco punto. Sinner era venuto a rete, la volée di rovescio era stata buona, ma il pallonetto di Galan beffa ancora l’italiano, che è anche scivolato nel tentativo di recupero disperato.

30-40 Servizio e diritto sulla riga di Galan. Nessun rimpianto per Sinner.

15-40 Palla corta di Galan, Sinner ci arriva e passa l’avversario con il rovescio.

15-30 In rete il rovescio del colombiano.

15-15 Stecca di rovescio Galan, poi va a segno con un pallonetto.

0-15 Accelera Sinner con il rovescio lungolinea e ottiene il punto. Sin qui l’italiano si era limitato a palleggiare.

1-1 Ancora un servizio vincente dell’italiano.

40-30 Servizio e rovescio in contropiede di Sinner.

30-30 Palla corta di Galan, in rete il recupero di diritto di Sinner. Subito un momento delicato.

Sinora Sinner ha messo la prima una sola volta.

30-15 Servizio vincente di Sinner con la seconda.

15-15 Lungo il rovescio di un aggressivo Galan.

0-15 Risposta profondissima di Galan. Sorpreso Sinner, che sbaglia di rovescio.

0-1 Fa male il diritto di Galan. Il colombiano tiene il primo turno di servizio.

40-30 Altro servizio vincente di Galan.

30-30 Ace esterno.

15-30 Altro rovescio in rete del sudamericano.

15-15 Sinner spinge di diritto, Galan stecca di rovescio.

15-0 Diritto lungolinea vincente del colombiano.

15.49 Inizia la partita con Galan in battuta.

15.47 Si comincia tra un minuto.

15.46 Attenzione alla prima di servizio di Galan: sin qui ha ottenuto l’80% dei punti nel torneo.

15.44 Inizia la fase di riscaldamento.

15.44 Galan ha vinto il sorteggio, decidendo di servire per primo.

15.43 Temperatura ideale di 23°.

15.42 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.

15.39 Chissà che la rinascita di Berrettini non possa essere un bene per lo stesso Sinner: ora le pressioni italiane non sono più tutte su di lui.

15.39 Il primo set sarà fondamentale. Vincendolo, Sinner potrebbe sciogliersi anche mentalmente. In caso contrario, la strada diventerebbe in salita.

15.37 Si gioca sul Campo n.1. In caso di pioggia, c’è la possibilità di coprire il tetto.

15.35 Come sappiamo, spesso l’unico rivale di Sinner…è Sinner stesso! Con tutti i fantasmi che si annidano nella sua testa. Contro Halys ha faticato, sappiamo che non è facile per lui gestire il peso del pronostico. Ma un processo di crescita passa anche da queste situazioni.

15.33 Sinner invece ha lasciato un set sino ad ora: 3-0 a Juan Manuel Cerundolo, 3-0 a Schwartzman, 3-1 a Halys.

15.33 Galan sin qui ha eliminato Nishioka (3-0), Otte (3-1) e Ymer (3-2).

15.31 Jannik Sinner è invece arrivato ai quarti di finale in tutti gli Slam, senza però mai riuscire a spingersi oltre.

15.29 Galan non era mai arrivato agli ottavi di finale in un torneo dello Slam.

15.24 C’è un precedente tra Sinner e Galan, risalente alle finali di Coppa Davis 2021. Vinse l’italiano 7-5, 6-0.

15.22 Pegula chiude con il punteggio di 6-1, 6-3 contro Tsurenko. Tra una ventina di minuti inizierà l’ottavo di finale tra Jannik Sinner e Daniel Galan.

14.34 Va veloce Jessica Pegula: 6-1 in suo favore nel primo set.

14.15 Buongiorno amici di OA Sport. E’ iniziata la sfida tra l’americana Pegula e l’ucraina Tsurenko. A seguire toccherà a Sinner contro Galan.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match degli ottavi di finale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e il colombiano Daniel Elahi Galan. L’italiano insegue la seconda qualificazione consecutiva ai quarti nello Slam londinese, mentre il sudamericano non si era mai spinto così avanti in un Major.

Sin qui il portacolori del Bel Paese ha offerto un rendimento altalenante: prestazioni formidabili contro gli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman, molto meno convincente contro il francese Quentin Halys, rimontato dopo essere andato sotto di un set.

Galan ha iniziato il torneo da n.85 del ranking ATP, ma è già sicuro di chiudere almeno al n.55, suo miglior risultato in carriera. Dopo aver eliminato a sorpresa il giapponese Yoshihito Nishioka all’esordio, il classe 1996 si è poi sbarazzato in quattro set del tedesco Oscar Otte, mentre l’ha spuntata al quinto contro lo svedese Mikael Ymer.

Chiaramente l’esito dell’incontro dipenderà tutto da Sinner. È vero che Galan sta servendo bene e mostrando un gioco esplosivo, tuttavia alla distanza la differenza di valori tecnici dovrebbe emergere. Sarà determinante l’approccio alla partita dell’italiano: l’auspicio è che riesca a gestire la pressione meglio rispetto alla sfida precedente.

Il match tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan si giocherà sul campo n.1 e andrà in scena come secondo match dalle 14.00 dopo la sfida del tabellone femminile tra l’americana Jessica Pegula e l’ucraina Lesia Tsurenko. Non perdetevi gli aggiornamenti con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!

