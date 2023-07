LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia sogna con Andrea Camozzi e Alessandro Ragaini! C’è Curtis nei 50 stile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-2 nel quale si assegneranno ben nove titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo i trionfi azzurri della giornata iniziale che hanno visto l’Italia salire per due volte sul gradino più alto del podio nelle staffette 4×100 stile libero. L’Italia si è presentata presenta a Belgrado con la squadra più numerosa, considerati i suoi 42 elementi, a precedere in questa particolare classifica la Germania (39) e la Gran Bretagna (34). Saranno in gara i nuotatori di 40 nazioni per un totale di 583 atleti, per la seconda edizione consecutiva non sono ammessi alla competizione i giovani nuotatori di Russia e Bielorussia, visto quanto sta accadendo in Ucraina.

Si parte con le batterie dei 100 farfalla femminili con Borrelli e Porcari a rappresentare l’Italia, a seguire i 200 misti uomini che vedono al via ben quattro atleti azzurri, De Gregorio, Barbotti, Potenza e Mantegazza. Azzurre tra le favorite nei 50 stile libero donne con Curtis, Biagiotti, Cacciapuoti e Stevanato al via. Due gli italiani al via nelle batterie dei 1500 stile libero, De Gregorio e Stancu e ci sarà la squadra italiana al via delle batterie della staffetta 4×100 stile libero mista.

Nel pomeriggio sono in programma ben nove finali. Già certi di esserci Matilde Biagiotti nei 200 stile libero donne, Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni nei 200 stile libero uomini, Sofia Salvato e Giada Gorlier nei 50 dorso donne, Daniele Del Signore e Christian Bacico nei 50 dorso uomini, Irene Mati e Chiara Della Corte nei 50 rana donne, Andrea Camozzi nei 200 farfalla uomini e Emma Vittoria Giannelli nei 1500 stile libero donne. Non ci saranno azzurri al via nei 50 rana uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le batterie saranno in programma dalle 10.00, mentre semifinali e finali inizieranno dalle 17.00. Buon divertimento!

Photo LiveMedia/Fabio Patamia