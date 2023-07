Andata in archivio la seconda giornata di gare degli Europei juniores di nuoto a Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, l’Italia ha messo in mostra una certa vivacità e riscontri sono stati considerevoli. Il riferimento è alle tre medaglie (1 oro e 2 argenti) vinti dal Bel Paese in questo day-2.

Nella Finale dei 200 delfino uomini Andrea Camozzi si è portato a casa il titolo continentale con il crono di 1:58.59 a precedere il rumeno Vlad-Stefan Mihalache (1:58.84) e lo slovacco Samuel Kostal (1:59.30). Una grande prestazione quello del nostro portacolori che ha rispettato i pronostici.

Secondo posto per un grane Alessandro Ragaini: il classe 2006 nostrano è giunto secondo, stampando il crono di 1:47.76 (nuovo personale), nella gara vinta dal bulgaro Petar Mitsin (1:46.50). A completare il podio il tededco Jarno Baeschnitt (1:49.10). Quinto Filippo Bertoni in 1:49.42. Il terzo podio azzurro è stato ottenuto dalla 4×100 stile libero mista che con il crono di 3:30.66 è giunta seconda, preceduta dall’Ungheria (3:29.75). In terza posizione ha concluso la Francia (3:30.85).

Parlando delle altre gare, nelle semifinali dei 50 stile libero donne, Sara Curtis ha messo in mostra il proprio talento, realizzando il miglior tempo di ingresso in Finale di 25.22, mentre prima delle escluse Matilde Biagiotti (25.71). Niente medaglia nelle Finali dei 50 dorso donne e uomini per la squadra tricolore: Daniele Del Signore e Christian Bacico si sono classificati in quinta e sesta posizione nella gara vinta in 24.88 dal ceco Knedla, Del Signore ha siglato il tempo di 25.60 e Bacico 25.70; quinta e ottava posizione per Giada Gorlier (28.62) e Sofia Salvato (29.17) nella prova in cui l’oro è andato all’ungherese Lora Fanni Komoroczy (28.08).

Nell’atto conclusivo dei 200 stile libero donne, Biagiotti ha terminato in quinta posizione (2:00.50), oro all’ungherese Nikolett Padar si è confermata campionessa d’Europa giovanile (1:57.59). Nei 50 rana donne che assegnavano il titolo Chiara Della Corte (31.89) e Irene Mati (32.08) si sono classificate sesta e ottava, l’oro è andata all’estone Eneli Jefimova (30.33), confermatisi la n.1 giovanile europea della specialità.

Nei 1500 stile libero donne Emma Vittoria Giannelli ha concluso in quinta posizione (16:30.50) nelle trenta vasche che hanno sorriso alla turca Merve Tuncel (16:18.53). Infine, nelle semifinali dei 100 delfino donne, Paola Borrelli (59.72) ha conquistato l’accesso in Finale, al pari di Christian Mantegazza (2:02.18) e Jacopo Barbotti (2:02.88) nei 200 misti.

Foto: Swim4Life